Чемпионат России. Финал. Третьи матчи. Московское «Динамо» сыграет с казанским «Зенитом», «Локомотив» против петербургского «Зенита» в матче за бронзу

Теги Локомотив Новосибирск Динамо Москва чемпионат России результаты Зенит-Казань Зенит Санкт-Петербург Волейбол

Волейболисты московского «Динамо» и казанского «Зенита» сыграют в третьем матче финала ЧР.

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Мужчины

Третьи матчи

Финал

7 мая

Москва

Динамо Москва – Зенит Казань – 17.00

 

Счет в серии: 0-2

Матчи за 3-е место

8 мая

Новосибирск

Локомотив – Зенит Санкт-Петербург – 15.00

 

Счет в серии: 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: серии ведутся до трех побед.

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