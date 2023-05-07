Чемпионат России. Финал. Третьи матчи. Московское «Динамо» сыграет с казанским «Зенитом», «Локомотив» против петербургского «Зенита» в матче за бронзу
Волейболисты московского «Динамо» и казанского «Зенита» сыграют в третьем матче финала ЧР.
Парибет Суперлига
Мужчины
Третьи матчи
Финал
7 мая
Москва
Динамо Москва – Зенит Казань – 17.00
Счет в серии: 0-2
Матчи за 3-е место
8 мая
Новосибирск
Локомотив – Зенит Санкт-Петербург – 15.00
Счет в серии: 1-1
ПРИМЕЧАНИЕ: серии ведутся до трех побед.
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