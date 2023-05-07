Малком потер пальцы перед Медведевым, намекая на премиальные. Аршавин говорил о «двойных-тройных премиашках» за победу над «Спартаком»
Малком намекнул Александру Медведеву на выплату премиальных после победы над «Спартаком».
«Зенит» победил «Спартак» (3:2) в матче 26-го тура Мир РПЛ и выиграл чемпионский титул в пятом сезоне подряд.
Во время празднования на поле полузащитник петербуржцев Малком обнял генерального директора «Зенита» Александра Медведева, а затем показал ему жест пальцами, символизирующий просьбу о денежном поощрении.
Этот фрагмент был показан в телетрансляции.
Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»
Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин перед матчем со «Спартаком» говорил, что в случае победы будут «двойные-тройные премиашки».
У «Зенита» – 2-я чемпионская звезда! Пять титулов подряд! ⭐️⭐️
Дровами печку топлю((