Малком намекнул Александру Медведеву на выплату премиальных после победы над «Спартаком».

«Зенит» победил «Спартак» (3:2) в матче 26-го тура Мир и выиграл чемпионский титул в пятом сезоне подряд.

Во время празднования на поле полузащитник петербуржцев обнял генерального директора «Зенита» , а затем показал ему жест пальцами, символизирующий просьбу о денежном поощрении.

Этот фрагмент был показан в телетрансляции.

Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин перед матчем со « » говорил, что в случае победы будут «двойные-тройные премиашки».

У «Зенита» – 2-я чемпионская звезда! Пять титулов подряд! ⭐️⭐️