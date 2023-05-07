Малком потер пальцы перед Медведевым, намекая на премиальные. Аршавин говорил о «двойных-тройных премиашках» за победу над «Спартаком»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев Малком Футбол

Малком намекнул Александру Медведеву на выплату премиальных после победы над «Спартаком».

«Зенит» победил «Спартак» (3:2) в матче 26-го тура Мир РПЛ и выиграл чемпионский титул в пятом сезоне подряд.

Во время празднования на поле полузащитник петербуржцев Малком обнял генерального директора «Зенита» Александра Медведева, а затем показал ему жест пальцами, символизирующий просьбу о денежном поощрении.

Этот фрагмент был показан в телетрансляции.

Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин перед матчем со «Спартаком» говорил, что в случае победы будут «двойные-тройные премиашки».

У «Зенита» – 2-я чемпионская звезда! Пять титулов подряд! ⭐️⭐️

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87 комментариев

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VanyaVanya063
Ну тут по-любому за эмблему играют , без вариантов)
+332
-7
+325
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Roman
Ну а вы думали, что они за вторую звезду и стрелку играют что-ли?)
+153
-7
+146
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Arctic
Всё нормально! Деньги есть! (с)
+104
-2
+102
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hulk&boloto
Ответ Arctic
Всё нормально! Деньги есть! (с)
Пир во время ...
+64
-3
+61
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romanisti89
да не, он показал, за счёт чего зенит добивается побед
+65
-11
+54
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ответ VanyaVanya063
Ну тут по-любому за эмблему играют , без вариантов)
Почему только за эмблему? Они и за стану играют, за герб.
+53
0
+53
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Камбоджа Иванов
Ответ Roman
Ну а вы думали, что они за вторую звезду и стрелку играют что-ли?)
Говорят, что Дзюба пришел в Локо из-за большой истории клуба
+44
-10
+34
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Зенит чемп дайте газу
Дайте ГАЗПРОМ, суки, газ в деревню! 100 км. от Москвы, а газу нету.
Дровами печку топлю((
+39
-8
+31
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zenitmusic
Представитель самой древней профессии
+27
-2
+25
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Артём Петров
Нужно ли это вообще как-то комментировать, Кукуян Медведеву так же после матча махал)
+25
-3
+22
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Ветер
Бразильские цыгане-попрошайки. Позолоти ручку, барин. )))
+22
-1
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Alexandr Sokolov
Мечты сбываются
+20
0
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Алмаз Гайнутдинов
Отлично. На футбол они готовы миллиарды тратить, зато на броники и всякую фигню, народ скиньтесь, помогите. Спальники даже купить не могут. Шикарные стандарты. Позорники
+18
-4
+14
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stason79
просто пальцы чешутся. так бывает. это нейросеть.
+12
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Krem236
Правильно, мало зарабатывает видно Малком 😬
+8
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whereissuso
С одной стороны - никто и не сомневался. С другой, хоть бы приличия соблюдали
+7
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micka
Заробитчанин бразильский
+7
-1
+6
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Федот Добрый
Там по-любому кукуян с ивановым в очереди за малкомом стоят.
+8
-2
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antoxaspam
Ответ Зенит чемп дайте газу
Дайте ГАЗПРОМ, суки, газ в деревню! 100 км. от Москвы, а газу нету. Дровами печку топлю((
Да нерентабельно к вам в деревню газ тянуть, не то что в футбол миллиарды ежегодно подкидывать
+6
0
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zzzeeerrrooo
Ответ Spartakus1984
Пххаах позорище.С детства за зенит он?)))
До Промеса ещё далеко, тот ради ромбика все бросил и сверкая пятками побежал в Тарасовку
+6
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Алмаз Гайнутдинов
Ответ Колбаскер тут
Да. В отличие от Фернандесов, Тилей и Кралов не бросили команду
За такие бабки никто не бросит.
+5
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Abush1969
Дайте селихову премиальные за две пенки
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Федот Добрый
Ответ Колбаскер тут
Да. В отличие от Фернандесов, Тилей и Кралов не бросили команду
А еслиб фернандесам, тилям и кралам насыпали бы как малколмам и барриосам?
+5
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Бене Гессерит
Ответ Таир Бакиев
прошла же уже, позавчера даже ВОЗ подтвердил
VOZ?
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pizzatcarizza
Ответ Зенит чемп дайте газу
Дайте ГАЗПРОМ, суки, газ в деревню! 100 км. от Москвы, а газу нету. Дровами печку топлю((
а че за место такое?
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