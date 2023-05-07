FIS планирует уравнять мужские и женские дистанции на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Начиная с сезона-2022/23, на Кубке мира по лыжам уравняли мужские и женские дистанции – спортсмены бегали гонки на 10, 20 и 50 км.

«Прошедший кубковый сезон стал тестовым. После обсуждения со спортсменами, тренерами и другими заинтересованными сторонами были получены положительные отзывы в пользу сохранения используемых форматов на Кубке мира.

Поскольку Кубок мира закладывает основу для главных стартов, все эти дистанции будут направлены в Совет FIS для утверждения их использования также на будущих чемпионатах мира по лыжным гонкам. Процесс подачи заявки на изменение дистанций на Олимпийских играх будет согласован с МОК», – сообщили в FIS.

Если Совет FIS и утвердят изменения, в программе чемпионатов мира по лыжам и Олимпийских игр будут следующие гонки: 10 км с раздельного старта, скиатлон 10 + 10 км, эстафета 4х7,5 км, спринт, командный спринт и масс-старт на 50 км.