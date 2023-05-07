FIS планирует уравнять мужские и женские дистанции на чемпионатах мира и Олимпийских играх

Теги Кубок мира лыжные гонки чемпионат мира МОК FIS Лыжи

FIS планирует уравнять мужские и женские дистанции на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Начиная с сезона-2022/23, на Кубке мира по лыжам уравняли мужские и женские дистанции – спортсмены бегали гонки на 10, 20 и 50 км.

«Прошедший кубковый сезон стал тестовым. После обсуждения со спортсменами, тренерами и другими заинтересованными сторонами были получены положительные отзывы в пользу сохранения используемых форматов на Кубке мира.

Поскольку Кубок мира закладывает основу для главных стартов, все эти дистанции будут направлены в Совет FIS для утверждения их использования также на будущих чемпионатах мира по лыжным гонкам. Процесс подачи заявки на изменение дистанций на Олимпийских играх будет согласован с МОК», – сообщили в FIS.

Если Совет FIS и МОК утвердят изменения, в программе чемпионатов мира по лыжам и Олимпийских игр будут следующие гонки: 10 км с раздельного старта, скиатлон 10 + 10 км, эстафета 4х7,5 км, спринт, командный спринт и масс-старт на 50 км.

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17 комментариев

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Idacius
Сделайте уже общие гонки на радость всем радеющим за равноправие.
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Caerly
А можно увеличить дамам дистанции до мужских, а не делать Sprint Cup?
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Егор Арефьев
хроника уничтожения лыжных гонок
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ZlomSpb
Да ради бога. Но почему любое изменение в сторону уменьшения дистанции....Скоро вы нахрен никому нужны не будете..
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Хаскерс
Всё равно скоро мужики и там и там бегать будут, так что - логично.
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Джефф Лебовски
И общие сортиры, как в Швеции.
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Sutekh Hexen
Реально можно не возвращаться на эту пародию лыжных гонок, лучше уж в России бегать, но нормальные дистанции.
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Arty K.
Фемки будут рады
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imaxim
Устюгову надо готовиться, скиатлон 20 км прям под него может быть дистанция
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beltravel71
Дебилизм
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ZlomSpb
Ответ Ярик01
Потому что это экономнее и по ТВ-времени и по расходам на этап.
Ага...марафон в Бостоне, Лондоне...
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Ярик01
Ответ ZlomSpb
Ага...марафон в Бостоне, Лондоне...
Сравнил нишевой вид спорта с массовым.
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Adeen
Ответ ZlomSpb
Да ради бога. Но почему любое изменение в сторону уменьшения дистанции....Скоро вы нахрен никому нужны не будете..
Почему не 0.5, а 0.45? Почему не 1кг, а 900 грамм?
Вот тут - то же самое:)
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