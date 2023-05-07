Единая лига ВТБ. Серия за 3-е место. ЦСКА примет «Зенит» во 2-м матче
В воскресенье, 7 мая, во втором матче серии за 3-е место Единой лиги ВТБ московский ЦСКА встретится с санкт-петербургским «Зенитом».
Единая лига ВТБ
За 3-е место (до четырех побед)
Второй матч
- Дата проведения
- 7 мая, 14.00, «Мегаспорт»
«Зенит» ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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