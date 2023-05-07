Единая лига ВТБ. Серия за 3-е место. ЦСКА примет «Зенит» во 2-м матче

Теги результаты ЦСКА Зенит Единая лига ВТБ Баскетбол

В воскресенье, 7 мая, во втором матче серии за 3-е место Единой лиги ВТБ московский ЦСКА встретится с санкт-петербургским «Зенитом».

Единая лига ВТБ

За 3-е место (до четырех побед)

Второй матч

ЦСКА – Зенит
Дата проведения
7 мая, 14.00, «Мегаспорт»
Онлайн матча

«Зенит» ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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