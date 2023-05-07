Гильермо Абаскаль: «Спартак» не заслужил поражение от «Зенита» – во втором голе был скандал, возможно. Они нанесли пару ударов и забили три гола»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль заявил, что «Спартак» не заслуживал поражения от «Зенита».

«Зенит» одержал победу со счетом 3:2 и выиграл титул РПЛ.

«Хочу поздравить команду соперника с победой в чемпионате благодаря стабильности и своей игре.

Мы допустили свои ошибки, первый гол привезли себе сами, во втором голе, возможно, был скандал – был фол на Зобнине, который защищал мяч. Не знаю, как расценивать этот эпизод.

Ребята провели хороший второй тайм, мы доминировали по владению, подали много угловых. Соперник нанес пару ударов и забил три гола.

Мы заслуживали большего. Допустили две ошибки, которые повлияли на этот результат. Мы должны сделать правильные выводы и двигаться дальше.

В футболе после поражения нужно встать и идти вперед.

Сегодня мы не заслуживали поражения. Но в футболе не всегда побеждает тот, кто этого заслуживает», – сказал главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.

119 комментариев

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Serega_Great
Работай тренер, работай. Все получится, мы поддержим.
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Garikus89
Зенит забил ровно столько, сколько ему было нужно. Пропустили - сбегали вперед и забили, никаких проблем. А Спартаку Дуарте бы на органы продать, в меньшинстве они не хуже играли. Правда, и Зенит вдесятером до замены кассьерры играл)
+95
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+65
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Leeon
Спартак молодцы !
+61
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Зубы Дзюбы
Ответ freeman123
По игре: пенальти на Малкоме 50/50 удаление Бальде за удар в спину лежащего Клаудиньо 100%(следовательно и гола не было бы) пенальти на Бальде(которого удалить должны были) 50/50, удаление Дуарте 1000%, пенальти на Мартинсе 0% сначала в мяч играл Чистякова. Абаскаля походу укусила экспертница одна, даже думать не хочу в процессе чего🤣
Закусывать надо
+40
-5
+35
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Updated
Да нормально сегодня играли, если бы не фейлы Селихова и удаление Дуарте, всё могло сложиться подругому.
+31
-3
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Лев Бабенко
За сегодняшний матч, без шуток, огромное спасибо Спартаку. Выглядели более мотивированными, чем петербуржцы в некоторых моментах. И поражения действительно не заслуживали.

Красно-белые, у вас отличный тренер, который даёт результат. Очень надеюсь, что ещё наберёте сил, и в следующем сезоне как следует побадаемся.

А всех сине-бело-голубых - с заслуженной Второй звездой
+24
-1
+23
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Таир Бакиев
Ответ Owen_the_Simple
Ваши слёзы делают победу слаще. Спасибо.
вот вообще не вижу никаких слез в словах Абаскаля
+20
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arspurs9
Справедливости ради, даже отставив в сторону игры кубка, Абаскаль в Спартаке почти год. Начинал против Зенита, снова игра с Зенитом. Обе игры - важны для Питера и Зенит играл с настроем (естественно, как и Спартак).
После ужаса в СК, сейчас уже совершенно другая игра. Да, поражение (оставим вопрос с Кукуяном), но на 90+ в меньшинстве, проблем уже куда больше доставляем Зениту. Работа Гильермо видна невооруженным взглядом.
Так держать.
+18
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SMART789
Дуарте топ покупка, на уровне педроши и густиля
+32
-19
+13
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Ильдар Фарукшин
Рыжий мы в тебя верим и любим ❤️❤️❤️❤️
+15
-3
+12
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Ale87
Ну если по чесноку, то спартак рыжего смотрится приличней всех, за последние 10 лет
+11
-1
+10
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евГений
Ответ Garikus89
Зенит забил ровно столько, сколько ему было нужно. Пропустили - сбегали вперед и забили, никаких проблем. А Спартаку Дуарте бы на органы продать, в меньшинстве они не хуже играли. Правда, и Зенит вдесятером до замены кассьерры играл)
А привоз Селихова полит-проект тоже "планировал"?
+11
-1
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Карпов Стас
Я смотрю все чепухи , которые смеялись над звёздами над эмблемой Спартака - сразу же налепили себе 2 ЗОЛОТЫЕ !!! звезды ))))))
+15
-5
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Fatty Toni
Что там насчёт самого дорогого трансфера зимы в РПЛ? Первый мяч привез костолом Дуарте, он же оставил команду в меньшинстве, чуть не переломал ноги Малкому. А виноваты судьи, Семак и поле? Сказочный сказочник.
+20
-11
+9
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Остап Задунайский
Хотел бы коротко обратиться к болельщикам «Зенита».

Ошибки судей, даже если они были, не ваша проблема. То, что у вас большой отрыв, и нет конкурентов не первый год, тоже не повод для беспокойства.

Безусловно, «Зенит» закончит чемпионат первым, потому что этого заслужил. Уверен, вам судейские подарки нужны меньше других.

Поздравляю вас. Погода сегодня в Санкт-Петербурге прекрасная, завтра на работу не надо.
+15
-6
+9
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Leeon
Ответ cektor
Они чемпионы , а вы нет ))
И?
+13
-6
+7
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Дмитрий Смирнов
Радует что у Спартака есть адекватные люди, Абаскаль - молодец!
+8
-3
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Наталья Ларионова
Ответ Остап Задунайский
Хотел бы коротко обратиться к болельщикам «Зенита». Ошибки судей, даже если они были, не ваша проблема. То, что у вас большой отрыв, и нет конкурентов не первый год, тоже не повод для беспокойства. Безусловно, «Зенит» закончит чемпионат первым, потому что этого заслужил. Уверен, вам судейские подарки нужны меньше других. Поздравляю вас. Погода сегодня в Санкт-Петербурге прекрасная, завтра на работу не надо.
Спасибо, адекватный болельщик Спартака. Лично Вам - удачи и всего доброго. Пусть Ваш любимый клуб радует Вас как можно чаще.
+10
-5
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arspurs9
Ответ Fatty Toni
Что там насчёт самого дорогого трансфера зимы в РПЛ? Первый мяч привез костолом Дуарте, он же оставил команду в меньшинстве, чуть не переломал ноги Малкому. А виноваты судьи, Семак и поле? Сказочный сказочник.
Самый дорогой трансфер зимы - 4 млн)
Первый гол исключительно ошибка Селихова и никого больше.
От него никто не ждал топовой игры. Плох, это факт, но 4 млн всегда непредсказуемы. Топового игрока за такие деньги найти тяжело.
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Garre Garre
Рыжий ты прав, будет и на нашей улице праздник!!
+3
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RAMIK
Ответ HRYNDEL
Рыжий езжай домой,хватит уже тут прохолождаться!!! Одно нытью и прыганье на скамейке!!! И игра в бей беги!!!
Рыжий Дома!
+4
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dvd-77
Ответ SMART789
Дуарте топ покупка, на уровне педроши и густиля
Тебя голубенький забыли спросить.
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dimanchik179
Ответ Garikus89
Зенит забил ровно столько, сколько ему было нужно. Пропустили - сбегали вперед и забили, никаких проблем. А Спартаку Дуарте бы на органы продать, в меньшинстве они не хуже играли. Правда, и Зенит вдесятером до замены кассьерры играл)
Скажи огромное спасибо, что у вас сегодня праздник.
По игре москвичи были лучше , чем Питер.
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Sno Me
Да, конечно :) 50 тысяч болельщиков пришли на Зенит! Абсолютно заслуженная победа в Чемпионате! А что Спартак? Команда без болельщиков не должна побеждать в чемпионатах, это просто глупо :)
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Ganibale
Спартак сегодня понравился. Спасибо за игру, бог с ними с голубыми, единственное Дуарте и Селихов это конечно🤯
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