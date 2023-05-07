Гильермо Абаскаль: «Спартак» не заслужил поражение от «Зенита» – во втором голе был скандал, возможно. Они нанесли пару ударов и забили три гола»

Гильермо Абаскаль заявил, что «Спартак» не заслуживал поражения от «Зенита».

« » одержал победу со счетом 3:2 и выиграл титул .

«Хочу поздравить команду соперника с победой в чемпионате благодаря стабильности и своей игре.

Мы допустили свои ошибки, первый гол привезли себе сами, во втором голе, возможно, был скандал – был фол на Зобнине, который защищал мяч. Не знаю, как расценивать этот эпизод.

Ребята провели хороший второй тайм, мы доминировали по владению, подали много угловых. Соперник нанес пару ударов и забил три гола.

Мы заслуживали большего. Допустили две ошибки, которые повлияли на этот результат. Мы должны сделать правильные выводы и двигаться дальше.

В футболе после поражения нужно встать и идти вперед.

Сегодня мы не заслуживали поражения. Но в футболе не всегда побеждает тот, кто этого заслуживает», – сказал главный тренер « » .