Гильермо Абаскаль: «Спартак» не заслужил поражение от «Зенита» – во втором голе был скандал, возможно. Они нанесли пару ударов и забили три гола»
Гильермо Абаскаль заявил, что «Спартак» не заслуживал поражения от «Зенита».
«Зенит» одержал победу со счетом 3:2 и выиграл титул РПЛ.
«Хочу поздравить команду соперника с победой в чемпионате благодаря стабильности и своей игре.
Мы допустили свои ошибки, первый гол привезли себе сами, во втором голе, возможно, был скандал – был фол на Зобнине, который защищал мяч. Не знаю, как расценивать этот эпизод.
Ребята провели хороший второй тайм, мы доминировали по владению, подали много угловых. Соперник нанес пару ударов и забил три гола.
Мы заслуживали большего. Допустили две ошибки, которые повлияли на этот результат. Мы должны сделать правильные выводы и двигаться дальше.
В футболе после поражения нужно встать и идти вперед.
Сегодня мы не заслуживали поражения. Но в футболе не всегда побеждает тот, кто этого заслуживает», – сказал главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.
Красно-белые, у вас отличный тренер, который даёт результат. Очень надеюсь, что ещё наберёте сил, и в следующем сезоне как следует побадаемся.
А всех сине-бело-голубых - с заслуженной Второй звездой
После ужаса в СК, сейчас уже совершенно другая игра. Да, поражение (оставим вопрос с Кукуяном), но на 90+ в меньшинстве, проблем уже куда больше доставляем Зениту. Работа Гильермо видна невооруженным взглядом.
Так держать.
Ошибки судей, даже если они были, не ваша проблема. То, что у вас большой отрыв, и нет конкурентов не первый год, тоже не повод для беспокойства.
Безусловно, «Зенит» закончит чемпионат первым, потому что этого заслужил. Уверен, вам судейские подарки нужны меньше других.
Поздравляю вас. Погода сегодня в Санкт-Петербурге прекрасная, завтра на работу не надо.
Первый гол исключительно ошибка Селихова и никого больше.
От него никто не ждал топовой игры. Плох, это факт, но 4 млн всегда непредсказуемы. Топового игрока за такие деньги найти тяжело.
По игре москвичи были лучше , чем Питер.