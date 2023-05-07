⭐️⭐️ Подписчики тега «Зенит» на Sports.ru получат две чемпионские звезды напротив ника. Праздничная акция продлится неделю

Теги Зенит премьер-лига Россия Sports.ru стиль Футбол

Sports.ru дарит подписчикам тега «Зенит» две чемпионские звезды напротив ника.

Нас часто спрашивают: когда вы переименуете раздел Футбол в «Зенит»/«Локомотив»/ЦСКА и так далее? Отвечаем: такие приемы работают один раз и только по особым случаям. Сегодня – как раз такой случай. «Зенит» стал чемпионом в 10-й раз и получает вторую звезду на эмблему.

Переименовывать раздел во второй раз в честь какого-либо клуба мы не будем. Мы придумали кое-что другое.

Мы поздравляем болельщиков клуба и дарим вам дополнительный элемент сближения с командой: вы тоже можете почувствовать себя чемпионами на Sports.ru.

В ближайшую неделю две чемпионские звезды будут стоять напротив вашего ника – кажется, писать комментарии вам будет особенно приятно.

На Sports.ru можно подписаться на все любимые команды. Сделать это можно в теге, нажав зеленую кнопку.

У «Зенита» – 2-я чемпионская звезда! Пять титулов подряд! ⭐️⭐️

Главная причина гегемонии «Зенита» – системные трансферы

Современный «Зенит» или «Спартак» 90-х – чья гегемония мощнее?

103 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Peter Parker
Давно пора их пометить.
+101
-12
+89
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Давид Agabekyan
Неужели и спортс участвует в антиспартаковском заговоре
+92
-16
+76
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shaman2018
хороший повод неделю не открывать спортсру.
+26
-8
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LokoKa1ser92
Ответ Peter Parker
Давно пора их пометить.
подобный опыт уже был в 30-е годы в одной европейской стране с некоторой группой населения
+21
-5
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Moore
Очень удобно. Спасибо за наглядность,sports!
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Колбаскер тут
Дайте три в 2028!
+24
-16
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эдвард Джеймс Кенуэй
Звезды заработанные за фентези и прогнозы мы возле профиля уберем и возвращать не спешим, зато похайпить на зените - это пожалуйста, можно две нарисовать. Спортс, такой спортс.
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Злодей Спб
Ответ Давид Agabekyan
Неужели и спортс участвует в антиспартаковском заговоре
Не, это специально всех болельщиков Зенита пометили, чтобы можно было минусовать (расстреливать), даже не читая комменты и не заходя в профиль. ^_^

Ну хорошо, что администрация ресурса желтые звёзды хоть не шестиконечные сделала. Я бы не удивился.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
а ты смешной
Врага надо знать в лицо
+11
-7
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зенит чемп дайте газу
Киркоров тоже аррмянин!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гекдениз Кардениз
Ответ Shaman2018
хороший повод неделю не открывать спортсру.
наоборот удобно минусов накидывать им)
+10
-6
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Данко Лазович
уиииии))) всех с победой!
+20
-17
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GerbertS
звезда должна даваться за 10 титулов. Все остальное - манипуляции в угоду власть имущим
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bad_bear
Ответ Peter Parker
Давно пора их пометить.
болельщиков спартака тоже было бы неплохо пометить, примерно так 🐽😭🤡🥣💃
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислав Романов
Ответ freeman123
Зачем мне второй? Я на госуслугах все оформил, сходил в мфц с паспортом и все, пропустил только один матч.
От всей души поздравляю! счастья, здоровья, успехов😁
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл Новокщенов
Ответ v.belorussky
Переименовывать раздел во второй раз в честь какого-либо клуба мы не будем. __ А какой был первый раз? Я пропустил
Когда Спартак выиграл чемпионат
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
freeman123
Ответ Владислав Романов
От всей души поздравляю! счастья, здоровья, успехов😁
Спасибо, вам того же вдвойне;)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Колбаскер тут
Зарема: "отписка"
+13
-11
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nogoi89
Ответ а ты смешной
Врага надо знать в лицо
Враг из-за футбола? Вы, наверное, маленький ...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Саша Хасиатулин
Ответ ЕгориЙ
Спор ц. Продажный. Спартак так в сезоне 2016/ 2017 и Локо в сезоне 2027/2018 так не целовали во все места.
В 17 году раздел футбол переименовали в спартак.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Петров
А про удаление комментариев людей, которые пишут про судейство и ляпы в ваших статьях вы писать не будете?)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mbauer
Мда, уж выступили так выступили. Зенит с победой! спортс #####
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nogoi89
Вы, что наших друзей с юга хотите совсем затравить. Да, и звёздочки на людях это, скорее, традиция ЦСКА и Динамо)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
serov1
У меня в приложении, в старой версии, никаких звёзд не видно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pol Belov
еще бы ввели акцию - отправлять в бан всех скопом у кого две звезды, что б под ногами не путались со своей куцой радостью...
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий