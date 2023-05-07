⭐️⭐️ Подписчики тега «Зенит» на Sports.ru получат две чемпионские звезды напротив ника. Праздничная акция продлится неделю
Sports.ru дарит подписчикам тега «Зенит» две чемпионские звезды напротив ника.
Нас часто спрашивают: когда вы переименуете раздел Футбол в «Зенит»/«Локомотив»/ЦСКА и так далее? Отвечаем: такие приемы работают один раз и только по особым случаям. Сегодня – как раз такой случай. «Зенит» стал чемпионом в 10-й раз и получает вторую звезду на эмблему.
Переименовывать раздел во второй раз в честь какого-либо клуба мы не будем. Мы придумали кое-что другое.
Мы поздравляем болельщиков клуба и дарим вам дополнительный элемент сближения с командой: вы тоже можете почувствовать себя чемпионами на Sports.ru.
В ближайшую неделю две чемпионские звезды будут стоять напротив вашего ника – кажется, писать комментарии вам будет особенно приятно.
На Sports.ru можно подписаться на все любимые команды. Сделать это можно в теге, нажав зеленую кнопку.
У «Зенита» – 2-я чемпионская звезда! Пять титулов подряд! ⭐️⭐️
Главная причина гегемонии «Зенита» – системные трансферы
Современный «Зенит» или «Спартак» 90-х – чья гегемония мощнее?
Ну хорошо, что администрация ресурса желтые звёзды хоть не шестиконечные сделала. Я бы не удивился.