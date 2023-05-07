🏆🌊 «Зенит» 5-й раз подряд стал чемпионом России
«Зенит» пятый раз подряд выиграл чемпионат России.
Клуб из Санкт-Петербурга дома обыграл «Спартак» (3:2) в 26-м туре Мир РПЛ и досрочно оформил титул.
«Зенит» набрал 64 очка и стал недосягаем для преследователей за 4 тура до конца чемпионата. У ЦСКА 51 балл, у «Ростова» 50, у «Спартака» 49.
Петербуржцы завоевали пятое чемпионство подряд (2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23) – все под руководством тренера Сергея Семака.
Более длительная серия побед была лишь у «Спартака» – 6 чемпионских титулов подряд с 1996 по 2001 год.
Спартак Москва
Можно много говорить про бюджет клуба, но с ним у Манчини кажется было 5-е место в Чемпионате
Ну и коронное:
Семак - 5 Чемпионств подряд
Федун - 1 за 19 лет в клубе при десятках тренеров
Российского "Флорентино Переса" из Федуна не получилось, тут хотя-бы с Бартомеу сравняться...