«Зенит» пятый раз подряд выиграл чемпионат России.

Клуб из Санкт-Петербурга дома обыграл «Спартак» (3:2) в 26-м туре Мир и досрочно оформил титул.

« » набрал 64 очка и стал недосягаем для преследователей за 4 тура до конца чемпионата. У ЦСКА 51 балл, у «Ростова» 50, у «Спартака» 49.

Петербуржцы завоевали пятое чемпионство подряд (2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23) – все под руководством тренера .

Более длительная серия побед была лишь у « » – 6 чемпионских титулов подряд с 1996 по 2001 год.