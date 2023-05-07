🏆🌊 «Зенит» 5-й раз подряд стал чемпионом России

Теги Спартак Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Футбол

«Зенит» пятый раз подряд выиграл чемпионат России.

Клуб из Санкт-Петербурга дома обыграл «Спартак» (3:2) в 26-м туре Мир РПЛ и досрочно оформил титул.

«Зенит» набрал 64 очка и стал недосягаем для преследователей за 4 тура до конца чемпионата. У ЦСКА 51 балл, у «Ростова» 50, у «Спартака» 49.

Петербуржцы завоевали пятое чемпионство подряд (2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23) – все под руководством тренера Сергея Семака.

Более длительная серия побед была лишь у «Спартака» – 6 чемпионских титулов подряд с 1996 по 2001 год.

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163 комментария

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Evgeny Trifonov
Зенит чемпион
Спартак Москва
+122
-36
+86
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Фёдор Кузнецов
Весь год все кричат про бразильцев Зенита, а чемпионский гол забил Иван Сергеев
+56
-5
+51
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Красная стрела
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Можно было просто отгрузить пять, но решили унизить евронеудачников по-настоящему. Всю Россию с победой!
Да всей России фиолетово. Не льсти себе.
+64
-16
+48
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fil_spb
Ответ Фёдор Кузнецов
Весь год все кричат про бразильцев Зенита, а чемпионский гол забил Иван Сергеев
Три гола россиян сегодня)
+35
0
+35
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Artem Piatkov
🤞5 Чемпионств подряд конечно крутое достижение

Можно много говорить про бюджет клуба, но с ним у Манчини кажется было 5-е место в Чемпионате

Ну и коронное:

Семак - 5 Чемпионств подряд
Федун - 1 за 19 лет в клубе при десятках тренеров

Российского "Флорентино Переса" из Федуна не получилось, тут хотя-бы с Бартомеу сравняться...
+54
-25
+29
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Михаил Сафонов
Ответ Evgeny Trifonov
Зенит чемпион Спартак Москва
Зарема ббк
+22
-3
+19
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Murtynya
Поздравляю всех болельшиков Зенита с чемпионством🤍💙
+19
-5
+14
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antonio banderas
Примити поздравления! Заслуженно.
+20
-6
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Klinsmann32
Ответ Ilmenau
Ага, не забудь про судей плиз
да судья как мог мешал, пенку поставил) с чемпионство Зенита тебя!
+18
-5
+13
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arsenal.ave
Одна сплошная декорация, что болельщики на стадионе что сам так называемый чемпион
+43
-32
+11
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error505
Поздравляю!
+9
0
+9
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99cm5djnc4
Ответ arsenal.ave
Одна сплошная декорация, что болельщики на стадионе что сам так называемый чемпион
Бюджетники даже когда Спартак забивал радовались и флажками махали)))
+16
-7
+9
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RomanEremeev
Самый слабый чемпион в истории Российского футбола
+18
-9
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Sanan1908
Ждём выход из группы в ЛЧ))
+10
-3
+7
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Артем Zyabrev
интересно, будет ли комментарий от Заремы?
+5
0
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Deca
⭐️⭐️
+9
-5
+4
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Петроград
Ответ Nicolas Erfe
Какие-то неадекватные тут люди собрались, что ли. Спросил, заслужено ли Зенит стал чемпионом, т.к. не слежу за РПЛ. Заминусовали. Горит так сильно, что ли?
А как это чемпионство можно назвать незаслуженным? Хоть на статистику глянуть можно. По-моему, по всем показателям лучшие. Обыграли всех конкурентов.
+4
0
+4
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мать Зетмира
Заслужили, играли весь сезон практически без спадов. Стабильность - залог успеха.
+4
-1
+3
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Михаил Сонин
Кукуян- чемпион!
+15
-12
+3
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freeman123
По игре: пенальти на Малкоме 50/50 удаление Бальде за удар в спину лежащего Клаудиньо 100%(следовательно и гола не было бы) пенальти на Бальде(которого удалить должны были) 50/50, удаление Дуарте 1000%, пенальти на Шамаре 0% сначала в мяч играл Чистяков
+6
-3
+3
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Sashabolshoy
Лучшие в стране🏆
+5
-2
+3
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Гонча
ФК Зенит - по зор России. Это знают все.
+18
-15
+3
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Garre Garre
Один от Селихова, один дурак с рикошетом и нарушением. Результат воняет, как и сам зенит
+7
-4
+3
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Мистер Блин
большего позорища чем зенит не сыскать за всю прошлую, и уверен будущую историю рпл.
+4
-1
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А судьи кто?
Ответ Гонча
ФК Зенит - по зор России. Это знают все.
ха-ха-ха подготает)))
+8
-5
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