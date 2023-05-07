Головин делит 1-е место среди игроков топ-5 лиг по голам дальними ударами. У него их 4, как и у Месси

Теги ПСЖ Монако премьер-лига Англия бундеслига Германия Лионель Месси лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Александр Головин Футбол

Александр Головин – в числе лидеров сезона по голам дальними ударами в топ-5 лиг.

Сегодня Головин забил четвертый гол дальним ударом в этом сезоне Лиги 1 – никто из футболистов топ-5 лиг Европы не забил в этом сезоне больше (еще у 6 футболистов по 4 гола). 

Во Франции Головин делит первое место по голам дальними ударами с нападающим «ПСЖ» Лионелем Месси.

Полную статистику 26-летнего полузащитника можно изучить здесь.

Головин забил «Анжеру» в девятку из-за штрафной. У него 8+7 по «гол+пас» в сезоне – личный рекорд в Лиге 1

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59 комментариев

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FC.Barcelona
Да надоел этот Месси, во всех топах игровых компонентов в свои 35
+148
-26
+122
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Философ Востока
Ответ FC.Barcelona
Да надоел этот Месси, во всех топах игровых компонентов в свои 35
Но ЗМ должен взять обязательно кто-то другой 😆
+80
-19
+61
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Max Zhomkov
молодец , Саня
+58
-1
+57
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D)e(x
При этом не силой удара берет, а техникой.
+27
-1
+26
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Fan of Sport
Шикарный сезон проводит Головин. Ну а Месси как обычно, в любом списке он будет в топ 3.
+22
-4
+18
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Никита Смолов
Ответ FC.Barcelona
Да надоел этот Месси, во всех топах игровых компонентов в свои 35
Все куплено 😂
+23
-5
+18
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Рррррррроман
Так вот кто настоящий «Русский Месси»
+15
-2
+13
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Юрий Кечко
Ответ Moscwow
Особенно в ЛЧ, разрывает малец
Ну да вылететь от каких то ноунеймов из Баварии , это вам не гранды Порту , Аякс и Лион)))
+15
-4
+11
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Александр Колосов
Саня технически очень сильный игрок. Надеюсь увидеть его игру за какой-нибудь топ-клуб. МЮ, Милан или Ливерпуль. Думаю, что усилил бы каждую из перечисленных команд, ну или как минимум картину бы не испортил.
+14
-4
+10
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Матвей Суицидин
Ответ IvanKo
К сожалению, Голивин очень часто ломается. И скорее всего, именно поэтому, топ-клуб ему не светит.
в этом сезоне пришел нормальный тренер, Головину изменили подготовку и он перестал ломаться и результаты пошли, прогресс в том числе и в статистике виден. по факту один из лучших игроков Лиги 1 за пределами ПСЖ.
+9
0
+9
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IvanKo
Ответ Александр Колосов
Саня технически очень сильный игрок. Надеюсь увидеть его игру за какой-нибудь топ-клуб. МЮ, Милан или Ливерпуль. Думаю, что усилил бы каждую из перечисленных команд, ну или как минимум картину бы не испортил.
К сожалению, Голивин очень часто ломается. И скорее всего, именно поэтому, топ-клуб ему не светит.
+8
-2
+6
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AnMe
Ну как обычно на закате карьеры пешком ходящий Лео везде в топе. Сделаю вид, что удивлен
+6
-1
+5
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AnMe
Ответ trav
Холанд заслужил
Он еще ниче не выиграл, чего он заслужил то? При всем уважении, но КДБ не меньше него заслужил. А так претендентом его можно будет назвать только в конце сезона
+8
-3
+5
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Domian
Ответ Moscwow
Особенно в ЛЧ, разрывает малец
Он на величайшем турнире в истории раздавал.
Итог : Чемпион Мира, официально величайший.
Выиграл в футболе все.
+4
-1
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Добрый Ретроград
Саша молоток. Единственный крутой игрок из наших в Европах. Отрадно, удачи ему. Для полузащитника статистика в этом сезоне просто отличная.
+3
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Александр Колосов
Ответ che kaif
Жирков в свое время тоже казалось усилит Челси. Головин на своем месте.главное в лч еще выйти
Жирков кстати был довольно хорош в Челси, просто тренер не знал, как его использовать, да и в целом команду лихорадило. Помню, после матча Челси в какой-то известной английской газете, название уже не помню, вышла статья с заголовком, что Жирков был единственным светлым пятном в мрачной игре Челси
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Кирилл.С-Пб
Саша топчик 100%
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8sq8bzqfby
Ответ stas82
А как же Малком?
так он бразилец
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Боря Тимофеев
Ответ che kaif
Жирков в свое время тоже казалось усилит Челси. Головин на своем месте.главное в лч еще выйти
Жирков в Англии был, как рыба без воды...
+2
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Domian
Ответ Moscwow
Что раздавал ? пенки? ну вот и стал чемпионом Катара, который ему подарили за переход к шейхам
А сейв Мартинеса на 123 минуте видимо репетировали, а еще шейхи занесли Коману и Тчуамени что бы те промазали пенальти, а на свою сборную у шейхов не хватило или Эквадор и Сенегал не такие продажные как Мексика, Польша, Голландия, Хорватия, Франция)
На покупку ЛЧ тоже видимо не хватило.

Как же с фанатов роналду угарно и ведь жаль вас ибо ничего вы не в силах изменить)
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Deimos
Ответ Матвей Суицидин
в этом сезоне пришел нормальный тренер, Головину изменили подготовку и он перестал ломаться и результаты пошли, прогресс в том числе и в статистике виден. по факту один из лучших игроков Лиги 1 за пределами ПСЖ.
Как болельщик Монако говорю - никакой Клеман не хороший тренер. А результативность у Саши была и в прошлых сезонах: 4+8 в прошлом и 6+9 в позапрошлом(во всех турнирах)
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LEO30_10
Лео Месси это Л+М= Лучший Мире 🌍🐐
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LEO30_10
ГОАТ🌍🐐
+1
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Domian
Ответ Иван Гульмеш
Да, в случае победы сити в ЛЧ ЗМ должен взять Холланд.
Вот будет умора если Реал пройдет Сити.
Посмотрим кто у плебса будет в роли " кто угодно лишь бы не Месси".
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Domian
Ответ Moscwow
С 2015 года он только от Баварии отлетал? Хотя одно унижение 8-2 это клеймо на века тут и говорить не о чем
На века клеймо это 0 + 0 в плей офф за ПЯТЬ ЧМ.
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