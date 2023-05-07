Головин делит 1-е место среди игроков топ-5 лиг по голам дальними ударами. У него их 4, как и у Месси

Александр Головин – в числе лидеров сезона по голам дальними ударами в топ-5 лиг.

Сегодня Головин забил четвертый гол дальним ударом в этом сезоне Лиги 1 – никто из футболистов топ-5 лиг Европы не забил в этом сезоне больше (еще у 6 футболистов по 4 гола).

Во Франции Головин делит первое место по голам дальними ударами с нападающим « » .

Полную статистику 26-летнего полузащитника можно изучить здесь.

Головин забил «Анжеру» в девятку из-за штрафной. У него 8+7 по «гол+пас» в сезоне – личный рекорд в Лиге 1