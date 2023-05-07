Головин забил «Анжеру» в девятку из-за штрафной. У него 8+7 по «гол+пас» в сезоне – личный рекорд в Лиге 1

Теги ЦСКА Монако премьер-лига Россия лига 1 Франция Анжер Виссам Бен-Йеддер Александр Головин Футбол

Александр Головин забил «Анжеру» в девятку из-за штрафной – это его 8-й гол в Лиге 1.

На 45-й минуте полузащитник Вандерсон де Оливейра покатил мяч вдоль линии штрафной, а Головин ударил в касание и попал в правую девятку ворот Поля Бернардони.

Всего у россиянина 8 голов и 7 голевых передач в чемпионате Франции в этом сезоне. Среди футболистов «Монако» больше результативных действий только у Виссама Бен-Йеддера (17+5), который пропускает сегодняшний матч в качестве дисциплинарной меры – он опоздал на тренировку.

Кроме того, Александр побил свой рекорд, набрав 15 (8+7) очков за сезон Лиги 1.

Статистику экс-хавбека ЦСКА можно найти здесь.

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47 комментариев

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CriminalJoint62
Ничего особенного. Мостовой может лучше
+98
-11
+87
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Vićtor Diaź
Красивый гол
+78
-5
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sargerasxd
Красавчик
+25
-1
+24
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Хортон
для ЦПЗ стата отличная, вопросов нет
+13
0
+13
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Demyan Grachev
Ответ Владислав Булгаков
Который царь?)
другой царь уже ничего не может...только в чемоданчик ходить
+17
-10
+7
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Юрий Кечко
Пора бы уже на повышение
+10
-4
+6
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Serge Vendino
Ответ Хортон
для ЦПЗ стата отличная, вопросов нет
Он играет слева в атаке весь сезон
+6
-2
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Пепси пеналдувич
Побил свой рекорд по г+п. Молодчик!
+4
-1
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Tahir Turk
спасибо, спортс, вы наконец то нашли откуда можно видео вставлять, а не просто фотки посмотреть
+3
0
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T622222
Мощно
+2
0
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Владислав Булгаков
Ответ CriminalJoint62
Ничего особенного. Мостовой может лучше
Который царь?)
+1
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Фёдор Кузнецов
Головин входит в топ 10 ассистентов и топ 15 по гол+пас в лиге уже
+2
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Deimos
Ответ Хортон
для ЦПЗ стата отличная, вопросов нет
Да и для АПЗ отличная
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Дядя Артем
Просто красавец
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JamesBulger7
Саня красавич!
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Большое сердце Неймара
какой шикарный гол
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Ришад Хайруллин
в Испанию бы ему
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HRYNDEL
Вот к чему всем поленьям из РПЛ стремиться надо играть и кайфовать как Головин!!! Молодец!!!
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DonaldBrashear 2.0
даже болельщики хозяев были в восторге от удара и гола, молодец, Саша, сотворил красоту.
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marchellinos
Супер гол! Очень круто. С лета в уголок.
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Tiestorzn17
Шикарно попал!
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Андрей Рам.
Ответ Хортон
для ЦПЗ стата отличная, вопросов нет
Он играет левого полузащитника в 4-4-2
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Антон Bratishchev
Ответ CriminalJoint62
Ничего особенного. Мостовой может лучше
На чеканить тысячу?
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Michael Boldyrev
Си, Головин!)
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Vitamin_B
зачетный голешник, точно положил
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