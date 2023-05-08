«Сиэтл» 8 раз забросил 7+ шайб за матч в этом сезоне с учетом плей-офф – лучший результат в НХЛ. У «Эдмонтона» 7 таких игр

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«Сиэтл» 8 раз забросил 7+ шайб за матч в этом сезоне – лучший результат в НХЛ.

«Кракен» разгромил «Даллас» (7:2) в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли (2-1). 

Баллами за результативность отметились 12 игроков «Сиэтла» (3 защитника и 9 нападающих), при этом никто не набрал больше двух очков. 

Клуб в 8-й раз в этом сезоне (с учетом плей-офф) забросил 7 или более шайб за игру. Это лучший результат в НХЛ

На втором месте идет «Эдмонтон» с 7 такими матчами. 

15 комментариев

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Кашпир
7 шайб и ни у кого больше 2 очков нет. Такой вот анти-Эдмонтон.
+48
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+48
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MacAr4i
Ну это команды со «слабого» Тихоокеанского дивизиона, что Сиэтл, что Эдмонтон, весь сезон лидерам статку набивают, чтобы потом в КС отъехать командам из трушного Центрального дива, хотя погодите..
+38
-4
+34
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Андрей Трубецкой
Что происходит с результативностью в лиге? Вратарей слабительным поят перед матчами?))))
+5
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+5
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Pink Floyd1276
Сказочный конечно плей-офф.
+3
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+3
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Пользователь заблокирован
Сиэтл сделал это опять! Они раздавали шайбы левее и правее, словно раздатчики листовок на улице! 聾🏒🔥
+2
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+2
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reddman
а в прошлом сезоне многие думали, что ГМ Сиэтла спятил и какой-то мусор набрал в состав))
+2
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Джон Мщузавсех
Пятеро по четыре лучше, чем два по десять, во такая математика, кек.
+3
-3
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Виктор Полесов
Ответ srs
Опередить команды Некстванов по результативным матчам... разве так можно было? Вот что бывает когда НЕнужным’ игрокам дать возможности себя проявить. Энхаэл должен рано или поздно начать понимать, что хоккей это нитолько высокие пики на ДЮ и сверкнувшие на уровне сборных игроки
совершенно с вами согласен! сидят, там, не понимают ничего уже.
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srs
Ответ Виктор Полесов
совершенно с вами согласен! сидят, там, не понимают ничего уже.
Благодарю за понимание того чего не понимают в лиге за большой лужей. Они не жулики.ъ жадные просто не понимают
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srs
Ответ Виктор Полесов
совершенно с вами согласен! сидят, там, не понимают ничего уже.
Сейчас чуть позже уже на примере Эдмонтона этим боссам.ъ продемонстрируют, что с Двумя звездами и практически двумя десятками Неликвида до команды еще далеко
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sashkaaa
Ответ Андрей Трубецкой
Что происходит с результативностью в лиге? Вратарей слабительным поят перед матчами?))))
Подставляют клюшечки грамотно
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Алексей Синяков
Ответ Андрей Трубецкой
Что происходит с результативностью в лиге? Вратарей слабительным поят перед матчами?))))
Экипировку вратарей уменьшили в размерах. Общий уровень игроков тоже растëт
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