«Сиэтл» 8 раз забросил 7+ шайб за матч в этом сезоне с учетом плей-офф – лучший результат в НХЛ. У «Эдмонтона» 7 таких игр

«Сиэтл» 8 раз забросил 7+ шайб за матч в этом сезоне – лучший результат в НХЛ.

«Кракен» разгромил « » (7:2) в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли (2-1).

Баллами за результативность отметились 12 игроков «Сиэтла» (3 защитника и 9 нападающих), при этом никто не набрал больше двух очков.

Клуб в 8-й раз в этом сезоне (с учетом плей-офф) забросил 7 или более шайб за игру. Это лучший результат в .

На втором месте идет « » с 7 такими матчами.