Непомнящий проиграл Лижэню, титул «Наполи» откладывается, «Ман Сити» и «Бавария» лидируют, 50 очков Карри в 7-м матче серии, конфликты Генича, победа Переса и другие новости

1. Ян Непомнящий в драматичной развязке проиграл Дин Лижэню на тай-брейке матча за шахматную корону. Китайский гроссмейстер стал 17-м чемпионом мира и первым – из Китая. Непомнящий заработал 900 000 евро за матч, Лижэнь – 1,1 млн евро.

2. «Локомотив» разгромил «Химки» в 25-м туре Мир РПЛ – 5:1. Дзюба забил впервые за 4 матча и сделал дубль, а первый гол положил пяткой в падении. Форвард установил рекорд РПЛ, забив 31 клубу. В других матчах дня «Сочи» обыграл «Торпедо» (3:1), «Оренбург» победил «Пари НН» (1:0).

3. «Наполи» не смог взять скудетто досрочно, пропустив на 84-й минуте от «Салернитаны» – 1:1. Но титул никуда не денется от неаполитанцев – благодаря поражению «Лацио» от «Интера» (1:3) и ничьей «Ювентуса» с «Болоньей» (1:1) «Наполи» осталось набрать 1 очко для чемпионства. Остальные результаты дня в Серии А – тут.

4. «Манчестер Сити» вышел на 1-е место в АПЛ и опережает «Арсенал» на 1 очко при матче в запасе благодаря победе над «Фулхэмом» (2:1). Холанд забил 34 гола в АПЛ и повторил рекорд лиги, а всего у него 50 голов в сезоне за «Ман Сити» – такого не было 92 года.

«Тоттенхэм» отыгрался с 0:3 на «Энфилде», но пропустил от Жоты на 94-й и проиграл «Ливерпулю» – 3:4. Мерсисайдцы поднялись на пятое место, до «Манчестер Юнайтед», обыгравшего «Астон Виллу» благодаря голу Бруну (1:0), 7 очков. Все итоги дня в чемпионате Англии – здесь.

5. НХЛ. «Бостон» проиграл 7-й матч первого раунда плей-офф «Флориде» (3:4 ОТ), упустив преимущество за минуту до конца 3-го периода. Победитель регулярки в 8-й раз подряд вылетел в 1-м или 2-м раунде. Во второй раз в истории лиги серию плей-офф выиграла команда, набравшая на 40+ очков меньше. Бобровский отразил 33 броска из 36, отметился результативной передачей и одержал 3-ю победу подряд.

6. НБА. 50 очков Карри помогли «Голден Стэйт» победить «Сакраменто» в 7-м матче серии первого раунда плей-офф, «Майами» повел 1-0 в серии с «Нью-Йорком».

7. Серхио Перес выиграл Гран-при «Формулы-1» в Азербайджане, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й. «Ред Булл» сделал 3 дубля в 4 Гран-при 2023 года.

8. «Бавария» обогнала «Боруссию» на 1 очко за 4 тура до конца Бундеслиги, обыграв «Герту» благодаря голам Гнабри и Комана – 2:0. В другом матче дня «Вольфсбург» разгромил «Майнц» (3:0).

9. В чемпионате Франции «ПСЖ» неожиданно уступил «Лорьяну» дома (1:3), «Монако» Головина был разгромлен «Монпелье» (0:4), «Анжер» досрочно вылетел – первым из топ-5 лиг в этом сезоне.

10. «Ростов» раскритиковал Генича, назвавшего столкновение Соболева с Ланговичем «игровым моментом». Комментатор ответил: «Идите лесом, это зашквар. Пересчитайте свои пенальти и ложитесь спать». Вскоре после этого Константин поругался с Тимуром Журавелем из-за реплики коллеги: «Иди в жопу. Вытаскивать мои эмоциональные сообщения… Подло. И мелко. Как «Ростов». Молодец, Тимур».

11. Стадион «Спартака» может сменить название в этом году. В настоящий момент он называется «Открытие Банк Арена».

12. Вадим Евсеев возглавит «Факел», он уже покинул «Шинник». Воронежский клуб объявил об уходе Дмитрия Пятибратова.

13. Романа Костомарова могут выписать из больницы в августе, утверждает «Р-Спорт». Олимпийский чемпион чувствует себя гораздо лучше.

14. У Милитао новая девушка – инфлюэнсер со 125+ тысячами подписчиков в TikTok. У защитника «Реала» есть дочь от прошлых отношений.

15. В финале чемпионата мира по снукеру Люка Бресель обыгрывает Марка Селби после второй сессии – 9:8.

Цитаты дня.

Артем Дзюба: «Когда в тебя перестают верить, нужно отойти в тень и ворваться заново, показав силу. Сказали, что я не заслуживаю играть здесь, старый, а теперь кричат, что мне легко»

МИД РФ о допуске спортсменов-трансгендеров к Олимпиаде: «Это ставит под угрозу существование женского спорта. О каких принципах честной игры может идти речь?»

Непомнящий о проигрыше в матче за шахматную корону: «Тай-брейк больше похож на лотерею. Видимо, Лижэнь воспользовался моими ошибками»

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