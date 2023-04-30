Непомнящий заработал 900 000 евро за матч на первенство мира, Лижэнь – 1,1 млн евро
Китайский шахматист Дин Лижэнь получит 1,1 млн евро за победу в матче на первенство мира.
Россиянин Ян Непомнящий, который проиграл Лижэню на тай-брейке, получит 900 тысяч евро (около 79,5 млн рублей).
Призовой фонд матча за шахматную корону составляет 2 млн евро.
Победитель по итогам тай‑брейка получает 55%, проигравший – 45%.
Грубая ошибка – и Непомнящий проиграл матч за корону. Как же грустно...
Почему Непомнящий упустил шанс взять корону, не доводя до тай-брейка?
Но пора уже условному Гири с Ароняном принять участие за корону.