Китайский шахматист Дин Лижэнь получит 1,1 млн евро за победу в матче на первенство мира.

Россиянин Ян Непомнящий, который проиграл Лижэню на тай-брейке, получит 900 тысяч евро (около 79,5 млн рублей).

Призовой фонд матча за шахматную корону составляет 2 млн евро.

Победитель по итогам тай‑брейка получает 55%, проигравший – 45%.

Грубая ошибка – и Непомнящий проиграл матч за корону. Как же грустно...

Почему Непомнящий упустил шанс взять корону, не доводя до тай-брейка?