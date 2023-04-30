Непомнящий заработал 900 000 евро за матч на первенство мира, Лижэнь – 1,1 млн евро

Теги Ян Непомнящий матч на первенство мира Лижэнь Дин деньги Шахматы

Китайский шахматист Дин Лижэнь получит 1,1 млн евро за победу в матче на первенство мира.

Россиянин Ян Непомнящий, который проиграл Лижэню на тай-брейке, получит 900 тысяч евро (около 79,5 млн рублей). 

Призовой фонд матча за шахматную корону составляет 2 млн евро.

Победитель по итогам тай‑брейка получает 55%, проигравший – 45%.

Грубая ошибка – и Непомнящий проиграл матч за корону. Как же грустно...

Почему Непомнящий упустил шанс взять корону, не доводя до тай-брейка?

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25 комментариев

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master_of_dzen
Ответ DonaldBrashear 2.0
какое-то не особо справедливое распределение денег, все же чемпион должен получать больше, на мой взгляд. хотя бы 65 на 35, а так разница минимальна абсолютна
точно также как и победа на флажке примерно
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Геннадий Тёкин
900 тысяч помогут Яну скрасить боль утраты короны.
+15
-2
+13
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SRvR
Хоть какое-то утешение, хотя для такого амбициозного шахматиста как Ян, поражение - это очень тяжелый удар.
+9
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DonaldBrashear 2.0
какое-то не особо справедливое распределение денег, все же чемпион должен получать больше, на мой взгляд. хотя бы 65 на 35, а так разница минимальна абсолютна
+15
-10
+5
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Ганжубасс
Ответ Геннадий Тёкин
900 тысяч помогут Яну скрасить боль утраты короны.
Чтобы корону утратить, надо сначала её обрести.
+7
-4
+3
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SRvR
Ответ 113k
Через год снова примет участие Ян в отборе. Но пора уже условному Гири с Ароняном принять участие за корону.
Гиги за шаги
+4
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+3
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113k
Через год снова примет участие Ян в отборе.
Но пора уже условному Гири с Ароняном принять участие за корону.
+2
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Егор Егор
Ответ DonaldBrashear 2.0
какое-то не особо справедливое распределение денег, все же чемпион должен получать больше, на мой взгляд. хотя бы 65 на 35, а так разница минимальна абсолютна
Процент меняется в пользу проигравшего, если дело дошло до тай-брека. В классике они, по сути, сыграли вничью. Поэтому все справедливо, хочешь больше - побеждай в основном формате.
+2
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D-eisler@yandex.ru
Динь лижень заработал звание чемпиона мира , а Ян к сожалению нет..... это важнее денег
+2
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filippa
все так чмырили китайца , а он по ходу 3 раза отыгрался и в итоге выйграл. красавчег чеужтам !
+1
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dpv
Ответ Ганжубасс
Чтобы корону утратить, надо сначала её обрести.
Ага )))
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SopTecret
Ну, Ян двумя матчами обеспечил себя неплохо. Но, думаю, он бы с радостью променял все эти деньги на титул
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Бахти 86
В следующем году Нодирбек возьмёт титул.
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jonnysilverhand01
А.В.Филатов: «Ну что, теперь у нас есть свой Смолов, начинаем серию ПЕНАЛьти в нашей федерации»
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Daniil Platonov
Ответ DonaldBrashear 2.0
какое-то не особо справедливое распределение денег, все же чемпион должен получать больше, на мой взгляд. хотя бы 65 на 35, а так разница минимальна абсолютна
Так там, вроде, как раз другое распределение, если не на тай-брейке судьба титула решается
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Akynin9
Ответ DonaldBrashear 2.0
какое-то не особо справедливое распределение денег, все же чемпион должен получать больше, на мой взгляд. хотя бы 65 на 35, а так разница минимальна абсолютна
Так это из-за того что довели до тай брейка
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last_guard
Ответ DonaldBrashear 2.0
какое-то не особо справедливое распределение денег, все же чемпион должен получать больше, на мой взгляд. хотя бы 65 на 35, а так разница минимальна абсолютна
Если матч заканчивается в рамках классических партий, то распределение 60 на 40.
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Юлия Закаблукова
надо было в шахматы идти
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Attack Sir
Ответ 113k
Через год снова примет участие Ян в отборе. Но пора уже условному Гири с Ароняном принять участие за корону.
Аронян уже прошёл пик своей карьеры и довольно давно.
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SopTecret
Ответ 113k
Через год снова примет участие Ян в отборе. Но пора уже условному Гири с Ароняном принять участие за корону.
Аронян уже пик прошёл, увы. Гири вообще порой в далеко не матчевого накала партиях чудил и упускал что угодно...
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Ol Good
Ах вон оно что!
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Sgi
Ответ Геннадий Тёкин
900 тысяч помогут Яну скрасить боль утраты короны.
Думаю , лучше корона и на 200 тысяч больше )
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Sgi
Ответ Юлия Закаблукова
надо было в шахматы идти
И уверенно играть за шахматную корону ;)
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