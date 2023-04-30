«Анжер» досрочно вылетел из Лиги 1 – первым из топ-5 лиг в этом сезоне

Теги Ренн Труа лига 1 Франция Анжер Аяччо Футбол

«Анжер» гарантированно вылетел из Лиги 1 за 5 туров до конца турнира.

В 33-м туре «Анжер» уступил «Ренну» со счетом 2:4. Команда занимает последнее 20-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков – на 8 очков меньше, чем «Труа» и «Аяччо», занимающие, соответственно, 18-ю и 19-ю строчки.

После сегодняшнего поражения команда Александра Дюже лишилась математических шансов занять 16-е место в таблице, позволяющее остаться в высшем дивизионе.

«Анжер» первым среди клубов топ-5 лиг гарантированно вылетел в низший дивизион по итогам сезона-2022/23.

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5 комментариев

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Donald J. Trump
Забавный факт, но Франция со следующего сезона уже будет 6-й лигой.
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Екн Лор
Ответ Donald J. Trump
Забавный факт, но Франция со следующего сезона уже будет 6-й лигой.
А если убрать ПСЖ, была бы на уровне Турции
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Spaten
Даже раньше Торпедо
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eskerro
Анжер выиграет да наверно
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Ksandvankneshas
Ответ Екн Лор
А если убрать ПСЖ, была бы на уровне Турции
Ну нет, даже без ПСЖ они однозначно выше уровнем чем турки.
До шейхов в ПСЖ Лига 1 стабильно была в топ-5,
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