«Анжер» досрочно вылетел из Лиги 1 – первым из топ-5 лиг в этом сезоне

«Анжер» гарантированно вылетел из Лиги 1 за 5 туров до конца турнира.

В 33-м туре «Анжер» уступил « » со счетом 2:4. Команда занимает последнее 20-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков – на 8 очков меньше, чем « » и « », занимающие, соответственно, 18-ю и 19-ю строчки.

После сегодняшнего поражения команда Александра Дюже лишилась математических шансов занять 16-е место в таблице, позволяющее остаться в высшем дивизионе.

« » первым среди клубов топ-5 лиг гарантированно вылетел в низший дивизион по итогам сезона-2022/23.

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