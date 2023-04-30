«Анжер» досрочно вылетел из Лиги 1 – первым из топ-5 лиг в этом сезоне
«Анжер» гарантированно вылетел из Лиги 1 за 5 туров до конца турнира.
В 33-м туре «Анжер» уступил «Ренну» со счетом 2:4. Команда занимает последнее 20-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков – на 8 очков меньше, чем «Труа» и «Аяччо», занимающие, соответственно, 18-ю и 19-ю строчки.
После сегодняшнего поражения команда Александра Дюже лишилась математических шансов занять 16-е место в таблице, позволяющее остаться в высшем дивизионе.
«Анжер» первым среди клубов топ-5 лиг гарантированно вылетел в низший дивизион по итогам сезона-2022/23.
Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд
До шейхов в ПСЖ Лига 1 стабильно была в топ-5,