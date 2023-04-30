НБА. Плей-офф. «Нью-Йорк» примет «Майами», «Сакраменто» – «Голден Стэйт»

Теги результаты Голден Стэйт Майами Нью-Йорк Сакраменто НБА НБА плей-офф Баскетбол

Сегодня в НБА начнется серия второго раунда плей-офф между «Нью-Йорком» и «Майами».

«Сакраменто» и «Голден Стэйт» выявят победителя серии первого раунда в решающем седьмом матче.

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Первый матч

Нью-Йорк – Майами
Дата проведения
30 апреля, 20.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча

Первый раунд

Седьмой матч

Сакраменто – Голден Стэйт
Дата проведения
30 апреля, 22.30, «Golden 1 Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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7 комментариев

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hodor 12
ГСВ - Сакраменто... Походу то сколько человек соберётся у экранов телевизоров по всему миру позавидует даже финал плова
+6
-1
+5
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DeX
болелы Сакраменто столько страдали, что первая победа за много лет в ПО, да еще и над действующим чемпионом будет заслуженной
+2
0
+2
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hhh1361
Ответ DeX
болелы Сакраменто столько страдали, что первая победа за много лет в ПО, да еще и над действующим чемпионом будет заслуженной
Победы являются заслуженными не за страдания болельщиков.
Победа будет заслуженной, если менто выйдет и докажет это на паркете.
+2
0
+2
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Первый глор Кливленда
Менто✊
+4
-3
+1
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BuTaJIbKa
Ответ hodor 12
ГСВ - Сакраменто... Походу то сколько человек соберётся у экранов телевизоров по всему миру позавидует даже финал плова
не знаю, как в мире.. но я - соберусь
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Дядя Санжар
Нужно смотреть правде в глаза, к сожалению без шансов для гсв. Керра, Грина и Пула нужно гнать к чертям иначе следующий сезон такой же будет..
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Друг Джордана
От игры ГСВ-САК, думаю, что многие ждут какой-то драмы. Думаю, что это противостояние достойно выдающейся игры, плотной. Пусть победить сильнейший и, главное, без травм!
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