НБА. Плей-офф. «Нью-Йорк» примет «Майами», «Сакраменто» – «Голден Стэйт»
Сегодня в НБА начнется серия второго раунда плей-офф между «Нью-Йорком» и «Майами».
«Сакраменто» и «Голден Стэйт» выявят победителя серии первого раунда в решающем седьмом матче.
НБА
Второй раунд
Первый матч
- Дата проведения
- 30 апреля, 20.00, «Madison Square Garden»
Первый раунд
Седьмой матч
- Дата проведения
- 30 апреля, 22.30, «Golden 1 Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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