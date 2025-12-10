Биджиев после отставки из «Махачкалы»: «Клуб скоро будет конкурировать за самые высокие места в РПЛ. Дагестан – футбольный регион с талантливыми людьми»

Биджиев: «Динамо» Махачкала скоро будет конкурировать за самые высокие места в РПЛ.

Хасанби Биджиев высказался после своей отставки с поста тренера «Динамо» Махачкала.

После 18 туров дагестанцы занимают в РПЛ 13-е место.

«Мы сегодня обсудили мое заявление об отставке с руководством клуба. Беседа получилась очень теплой, конструктивной, в том же ключе, как и все наше предыдущее взаимодействие с президентом клуба и генеральным директором за время моей работы в «Динамо». Я повторно озвучил мотивы своего решения.

Можно назвать не один фактор, повлиявший на то, что «Динамо», как я считаю, недобрало очки в первой части сезона вопреки тому, на что имело право рассчитывать. Но, так или иначе, я остаюсь ответственным за результат. Если мы честны перед собой и друг перед другом, то нужные решения лежат на поверхности. И не приходится принуждать себя к ним. Даже если эти решения неприятны для тебя лично.

А решение подать в отставку – очень непростое для меня. Не потому, что лишаюсь возможности работать в клубе российской Премьер-лиги, – это ни секунды за два года в «Динамо» не было доминантой для меня, а потому, что жаль покидать семью, которой стала для меня команда.

Как клуб «Динамо» – уникальный проект, а как команда – именно семья, в которой особенная аура теплоты и взаимной поддержки. Эта атмосфера, которую создают старожилы команды и которой сразу проникаются и новички, позволяет нам всегда быть едиными, изо всех сил биться на поле друг за друга и за наших болельщиков.

Надо ли говорить, что я бесконечно благодарен каждому в клубе и команде? Вы всегда вели себя в высшей степени достойно и профессионально, работали в интересах общего дела, многим жертвуя ради команды.

Я уверен, что махачкалинское «Динамо» продолжит развиваться и очень скоро будет конкурировать за самые высокие места в РПЛ. Потому что у него сильные руководители, глубоко понимающие футбол, и потому что Дагестан – футбольный регион с удивительно талантливыми людьми. А еще потому, что «это «Динамо» Махачкала, детка»!» – сказал Биджиев.