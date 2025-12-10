Тренер «Монако» про 1:0 с «Галатасараем»: «Доволен игрой, но не удивлен. Матч показал, на что мы способны»
Тренер «Монако»: матч с «Галатасараем» показал, на что мы способны.
Тренер «Монако» Себастьян Поконьоли оценил победу над «Галатасараем» (1:0) в Лиге чемпионов.
«Облегчение? Не сказал бы. Я доволен игрой, но не удивлен. Этот матч показал, на что мы способны. Я горжусь нами. Горжусь, как отреагировал Балогун.
Игроки, которые вышли на замену, тоже хорошо себя показали. Правильный настрой. Я очень рад», – сказал Поконьоли.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
