Тренер «Монако» про 1:0 с «Галатасараем»: «Доволен игрой, но не удивлен. Матч показал, на что мы способны»

Тренер «Монако»: матч с «Галатасараем» показал, на что мы способны.

Тренер «Монако » Себастьян Поконьоли оценил победу над «Галатасараем » (1:0) в Лиге чемпионов.

«Облегчение? Не сказал бы. Я доволен игрой, но не удивлен. Этот матч показал, на что мы способны. Я горжусь нами. Горжусь, как отреагировал Балогун.

Игроки, которые вышли на замену, тоже хорошо себя показали. Правильный настрой. Я очень рад», – сказал Поконьоли.