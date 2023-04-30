«Наполи» осталось набрать 1 очко для чемпионства. «Ювентус» потерял шансы на скудетто

Теги Лацио Ювентус серия А Италия Наполи Болонья Массимилиано Аллегри Футбол

«Ювентус» лишился шансов выиграть чемпионат Италии в сезоне-2022/23.

Команда Массимилиано Аллегри сыграла вничью с «Болоньей» (1:1) в 32-м туре.

Туринцы в таблице Серии А занимают третье место с 60 очками. Отставание от «Наполи» составляет 19 очков за шесть туров до конца сезона. Вторым идет «Лацио» с 61 баллом.

Неаполитанцам для оформления чемпионства достаточно набрать 1 очко. В следующем туре клуб выступит в гостях у «Удинезе» – это случится 4 мая.

Отрыв «Наполи» – 18 очков, осталось 6 туров. Почему это все еще не чемпионство?

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16 комментариев

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Arturitto
Зато обезопасил себя от вылета в серию В...пока что
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Roman
Ответ гель кристины
А ведь Роналду мог перейти в Наполи и зашакалить чемпионство
Тогда бы Наполи не стал чемпионом, а Спалетти бы уволили)
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Андрюха с района
У туринского автобуса и не было шансов)
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Н.Ф.
У старушки последняя победа в чемпионате была 1 апреля.
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ubAA
У всех итальянских грандов по конец сезона жесточайший спад и только Интер пошел на подьем, чую они возьмут ЛЧ 🤌😁
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инок
Наполи не взяли скудетто в сегодняшней игре - возьмут в следующей. Ничего страшного, подождём..
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Goofts
Вернутся в Неаполь чемпионами.
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Зизуха
Так ведь у Лацио есть ещё шансы на скудетто, верим до конца!
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Booligan
Ответ Левая бровь Анчелотти
К сожалению, серия без побед продолжается. Но можно отметить позитивные изменения - игра Ювентуса была гораздо привлекательнее, чем в матче с интером. Посмотрим, как будет дальше и оставит ли Макс схему 4-3-3. Очень много моментов запороли, Милик пижонил в моменте с пенальти - это неприемлемо. Этот ужасный апрель официально закончен, нужно постараться закончить сезон на мажорной ноте и планировать дальнейшее будущее, которое не определено от слова совсем. Будем продолжать бороться за Лигу Европы топ-4 в Серии А. Forza Juve! Fino alla Fine! 🖤🤍
вы в этом ужасном апреле набрали больше всех очков с отрывом
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