«Наполи» осталось набрать 1 очко для чемпионства. «Ювентус» потерял шансы на скудетто

«Ювентус» лишился шансов выиграть чемпионат Италии в сезоне-2022/23.

Команда Массимилиано Аллегри сыграла вничью с «Болоньей» (1:1) в 32-м туре.

Туринцы в таблице Серии А занимают третье место с 60 очками. Отставание от «Наполи» составляет 19 очков за шесть туров до конца сезона. Вторым идет « » с 61 баллом.

Неаполитанцам для оформления чемпионства достаточно набрать 1 очко. В следующем туре клуб выступит в гостях у «Удинезе» – это случится 4 мая.

Отрыв «Наполи» – 18 очков, осталось 6 туров. Почему это все еще не чемпионство?

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