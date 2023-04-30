Холанд забил 34 гола в АПЛ и повторил рекорд лиги. Коул и Ширер забивали при 42 турах в сезоне

Теги Энди Коул Манчестер Сити премьер-лига Англия Алан Ширер рекорды Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд повторил рекорд по числу голов в сезоне АПЛ.

Нападающий «Манчестер Сити» поразил ворота «Фулхэма» с пенальти в матче 34-го тура АПЛ. Это 34-й гол норвежца в текущем розыгрыше чемпионата Англии. 

Ранее Холанд побил рекорд по голам за 38-матчевый чемпионат (при 20 командах), установленный Мохамедом Салахом в сезоне-2017/18.

А сейчас он повторил общий рекорд (без учета числа матчей). По 34 гола было у Энди Коула (в сезоне-1993/94) и Алана Ширера (1994/95) – они забивали при чемпионате с 22 командами, когда играли 42 тура.

Подробно со статистикой 22-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

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32 комментария

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Константин Белоглазов
Ответ Андрей Хенто
Просто монстр, страшно представить сколько бы он забил, если бы он играл во всех играх и Пеп его не снимал на 60-й минуте)
угу, но замены оправданы тем, что он травматичен
+22
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+19
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cektor
Машина !
уже сегодня может новый рекорд установить)
+17
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Константин Белоглазов
Ответ Виталий Желтоусов
Викинг только начал переписывать рекорды мирового футбола - жаль что с Норвегией ему ничего не выиграть 🔥🔥🔥
может евро когда нибудь возьмёт. вполне реально
+9
-1
+8
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Виталий Желтоусов
Викинг только начал переписывать рекорды мирового футбола - жаль что с Норвегией ему ничего не выиграть 🔥🔥🔥
+7
-2
+5
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Константин Белоглазов
Ответ Виталий Желтоусов
К сожалению вряд ли. Эпохи побед Дании и Греции канули в лету. Вот если хотя бы ещё один норвежец засверкает - не в нападении ...
ну карьера у него ещё длинная, может кто то в Норвегии и появится
+3
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Илья Храбров
И это в первом же сезоне в АПЛ. Потрясающе🔥
+8
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Bulat89
Ответ Виталий Желтоусов
К сожалению вряд ли. Эпохи побед Дании и Греции канули в лету. Вот если хотя бы ещё один норвежец засверкает - не в нападении ...
Ну,Эдегор есть.
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инок
Эрлинг переписчик рекордов! Успехов ему, и только
без травм
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0
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Eden Hazard
Ответ cektor
Машина ! уже сегодня может новый рекорд установить)
Холанд - тот случай, когда процентов 90 что установит.
+3
-2
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Андрей Хенто
Ответ Константин Белоглазов
угу, но замены оправданы тем, что он травматичен
Да это понятно + у Гвардиолы есть еще и Альварес, который тоже заслуживает получать игровое время.
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Виталий Желтоусов
Ответ Константин Белоглазов
может евро когда нибудь возьмёт. вполне реально
К сожалению вряд ли. Эпохи побед Дании и Греции канули в лету.
Вот если хотя бы ещё один норвежец засверкает - не в нападении ...
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Экспертное мнение
Ответ Пенс
так же, как и в этом году получит месся за нашакаленный ЧМ за счёт Альвареса, Ди Марии и Мартинеса, получается :)
Мне все равно сколько у чемпиона мира Месси ЗМ, его всегда сравнивали только с Пеле и Марадоной. Факт в том, что Суарес намного сильнее Криша и так было всегда, но в 2013-2014 годах нужно было искусственно раздувать конкурента для короля всех времен, вот и придумали Криша. Луиса было невыгодно выдвигать из-за укусов, хоть и как игрок он всегда был намного сильнее Роналду.
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Константин Белоглазов
Ответ Экспертное мнение
Суарес забивал 31 без пенальти, то есть Холанд всё еще не догнал его. Представляете что это за сезон был? Обязаны были давать ЗМ Суаресу в 2014. Но получил Криш за нашакаленный ЛЧ за счет Рамоса и Ди Марии.
экспертное мнение фана Месси и хейтера рона.
вообще вещи несовместимые
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оптовый покупатель скудетто из турина
Ответ Belfast Boy
Норвежская женщина забила с пенки, тоже мне новость
Это не женщина, это беда.
Я такого транса не видал никогда)
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Виталий Желтоусов
Ответ Bulat89
Ну,Эдегор есть.
Эдегору самому помощь нужна - он не сможет подносить снаряды Холанду.
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Yury Sin
Ответ Константин Белоглазов
угу, но замены оправданы тем, что он травматичен
Не так уж он и травматичен, раз до сих пор в строю )
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kutavlik
Футболистище, но золотой мяч все равно получит Месси!!!!
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Блуждающий странник
1 гол отделяет от исторического события. Как же он близок к началу новой эры в футболе. Как по мне он уже главный фаворит на ЗМ. ЧМ это вершина, но такой Сити может ЛЧ налегке цеплять, а если ещё и АПЛ с рекордом тут без шансов ЗМ ему должны давать
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Мурат Морин
Главное без травм! Походу все рекорды по голам будут его
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Андрей Хенто
Просто монстр, страшно представить сколько бы он забил, если бы он играл во всех играх и Пеп его не снимал на 60-й минуте)
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