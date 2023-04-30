Холанд забил 34 гола в АПЛ и повторил рекорд лиги. Коул и Ширер забивали при 42 турах в сезоне

Эрлинг Холанд повторил рекорд по числу голов в сезоне АПЛ.

Нападающий « » поразил ворота «Фулхэма» с пенальти в матче 34-го тура . Это 34-й гол норвежца в текущем розыгрыше чемпионата Англии.

Ранее Холанд побил рекорд по голам за 38-матчевый чемпионат (при 20 командах), установленный в сезоне-2017/18.

А сейчас он повторил общий рекорд (без учета числа матчей). По 34 гола было у (в сезоне-1993/94) и (1994/95) – они забивали при чемпионате с 22 командами, когда играли 42 тура.

Подробно со статистикой 22-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

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