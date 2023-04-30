Холанд забил 34 гола в АПЛ и повторил рекорд лиги. Коул и Ширер забивали при 42 турах в сезоне
Эрлинг Холанд повторил рекорд по числу голов в сезоне АПЛ.
Нападающий «Манчестер Сити» поразил ворота «Фулхэма» с пенальти в матче 34-го тура АПЛ. Это 34-й гол норвежца в текущем розыгрыше чемпионата Англии.
Ранее Холанд побил рекорд по голам за 38-матчевый чемпионат (при 20 командах), установленный Мохамедом Салахом в сезоне-2017/18.
А сейчас он повторил общий рекорд (без учета числа матчей). По 34 гола было у Энди Коула (в сезоне-1993/94) и Алана Ширера (1994/95) – они забивали при чемпионате с 22 командами, когда играли 42 тура.
Подробно со статистикой 22-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
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уже сегодня может новый рекорд установить)
без травм
Вот если хотя бы ещё один норвежец засверкает - не в нападении ...
вообще вещи несовместимые
Я такого транса не видал никогда)