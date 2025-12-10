Флик о камбэках «Барсы»: «Это многое говорит о нашем менталитете. Но иногда было бы неплохо хорошо начать и забить первыми»
Тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о волевых победах команды в последних матчах.
Во вторник «блауграна» сделала камбэк в игре с «Айнтрахтом» (2:1) в Лиге чемпионов.
«На этот вопрос ответить непросто. С одной стороны, я очень рад тому, как мы отыгрываемся. Это многое говорит о нашем отношении к делу и менталитете. Но иногда было бы неплохо хорошо начать и забить первыми. Что имеем, то имеем.
Я очень благодарен команде за то, что она сделала сегодня – мы фантастически играли в обороне, а создавать хорошие моменты было непросто», – сказал Флик.
