  • Робертсон о ситуации с Салахом: «Внутри команды мы все вместе. Мне нравится играть с Мо»
Робертсон о ситуации с Салахом: «Внутри команды мы все вместе. Мне нравится играть с Мо»

Робертсон: мне нравится играть с Салахом.

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон высказался о ситуации с одноклубником Мохамедом Салахом, который в 4 последних матчах сыграл лишь один тайм.

«Ситуация сложная. Речь идет об одном из величайших игроков, когда-либо выступавших за этот клуб. Я пришел сюда в то же [трансферное] окно, что и он. Что бы ни случилось, это случилось. Внутри команды мы все вместе».

О будущем Салаха

«Это будут решать другие, не я. Мне нравится играть с Мо, надеюсь и дальше играть с ним», – сказал Робертсон.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: BBC
