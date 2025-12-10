  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Слот о конфликте с Салахом: «Все ошибаются в жизни, но понимает ли игрок, что он совершил ошибку? Инициатива должна исходить от него или от меня?»
100

Слот о конфликте с Салахом: «Все ошибаются в жизни, но понимает ли игрок, что он совершил ошибку? Инициатива должна исходить от него или от меня?»

Слот о конфликте с Салахом: все совершают ошибки, но понимает ли это Мо?.

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о конфликте с вингером Мохамедом Салахом после победы над «Интером» (1:0) в Лиге чемпионов.

Напомним, 33-летний египтянин провел весь матч АПЛ против «Лидса» (3:3) на скамейке. Предыдущие две игры он тоже начинал в запасе. После матча Салах раскритиковал клуб и главного тренера Арне Слота: «Я столько сделал для клуба, а меня кидают под автобус. Попрощаюсь перед Кубком Африки – не знаю, что дальше». Футболист не был включен в заявку на матч ЛЧ.

«Я разделяю эти вещи. Игрокам было очень тяжело пропустить гол на последней минуте в матче с «Лидсом». Мы практически не дали сопернику ни одного шанса, и это было очень тяжело пережить. Это уже было эмоционально само по себе, и то, что произошло потом, тоже было эмоционально.

В распоряжении команды было 13 игроков с опытом выступлений в Премьер-лиге или Лиге чемпионов. Мы пропустили тот гол, и потом многое было сказано.

Обычно такие вещи влияют и на игроков, потому что он [Салах] оказывал влияние и на клуб, и на игроков, поэтому футболистам никогда не бывает приятно, когда что-то случается с их партнером по команде.

Речь должна идти о том, что мы сделали сегодня здесь. Но я прекрасно понимаю, что и в пятницу на пресс-конференции все вопросы будут о Мо.

Все совершают ошибки в жизни, но понимает ли игрок, что он совершил ошибку? Инициатива должна исходить от него или от меня? Это уже другой вопрос.

У Конате в последнее время были сложные моменты, но он провел выдающийся матч», – сказал Слот в эфире Amazon Prime.

«У меня нет отношений со Слотом». Салах прижал «Ливерпуль» кинжальным интервью – главное ⚡

«Салах бросил «Ливерпуль» под автобус». Мощное выступление Каррагера

Интервью Салаха – лицемерие и эгоизм. Пора прощаться

«Стыдоба, Мо». Хоть кто-то понял и поддержал Салаха?

Что делать с Хаби Алонсо?16258 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: BBC
logoИнтер
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЛиверпуль
logoМохамед Салах
logoАрне Слот
logoИбраима Конате
logoпремьер-лига Англия
logoЛидс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Костакурта о пенальти «Ливерпуля»: «Нам говорят, что по правилам это 11-метровый, но таких моментов 17-18 в каждом матче. Можно останавливать каждый угловой и считать задержки»
9 декабря, 22:48
Робертсон об отмене гола Конате после ВАР: «Это заняло 7-8 минут. Если тратите столько времени – оставляйте решение судьи в поле. Пенальти выглядел легковесным, но такие фолы свистят везде»
9 декабря, 22:39
Маркеджани о пенальти «Ливерпуля»: «Бастони мог отпустить футболку Виртца раньше. ВАР смотрел стоп-кадр, а не развитие эпизода. «Интер» не заслуживал поражения»
9 декабря, 22:38
«Интер» проиграл 2 матча ЛЧ подряд – «Ливерпулю» и «Атлетико». До этого было 4 победы над «Аяксом», «Славией», «Юнионом» и «Кайратом»
9 декабря, 22:08
«Интер» уступил «Ливерпулю» – 0:1. Собослаи реализовал пенальти на 88-й, гол Конате отменили из-за игры рукой Экитике
9 декабря, 21:59
Главные новости
Крыховяк об 1:6 «ПСЖ» с «Барсой» в 2017-м: «Были ошибки судьи, но с таким качеством игры это не единственная причина поражения»
сегодня, 04:45
Российских юниоров возвращают с флагом и гимном, Березуцкий возглавил «Урал», Алонсо пока не уволят из «Реала», предложение «Локомотива» Баринову и другие новости
сегодня, 04:10
Сколько килограммов весит FONBET Кубок России? Узнайте в новом тесте
сегодня, 03:50Тесты и игры
Фомин о «Динамо»: «Если Гусев останется, будет отлично. Постараемся воплотить его идеи в жизнь во второй части сезона»
сегодня, 03:46
Кирьяков назвал лучших легионеров в истории РПЛ: «Нобоа сильно выделялся техникой. Вагнер Лав, Думбия»
сегодня, 02:37
Талалаев об удалении со «Спартаком»: «Применил аморально‑волевые качества, чтобы вытянуть игру. Воспользовался камерой, чтобы подсветить фол на Саусе»
сегодня, 02:00
Бензема о Дембеле: «Лучший игрок мира, но о нем говорят недостаточно. То, что он сделал в «ПСЖ» – беспрецедентно»
сегодня, 01:35
Андрей Талалаев: «Я остаюсь в «Балтике» до конца сезона как минимум. Буду там, пока не пойму, что достиг финиша хорошей работы»
вчера, 22:33
Эксперты Лиги чемпионов совсем не верят в триумф «Арсенала» в этом сезоне. А кого назовете фаворитом вы?
вчера, 22:30Тесты и игры
Бензема о «Реале»: «Нет опытных игроков, которые могут сказать Беллингему, Мбаппе и Винисиусу, что не так. Сейчас в футболе не разговаривают, критика тяжело воспринимается»
вчера, 22:13
Ко всем новостям
Последние новости
«Спартаку» нужен Артига. Он в разы лучше Ивича, идет первым в чемпионате Анголы и в Лиге чемпионов Африки». Селюк об экс-тренере «Химок»
6 минут назад
«Кисляк – лучший игрок года в ЦСКА, но прогрессировать он будет только в Европе». Галямин о хавбеке
21 минуту назад
Чемпионат Италии. «Лечче» против «Пизы», «Милан» сыграет с «Сассуоло» в воскресенье
34 минуты назад
Белоус о Слуцком: «Качественный тренер. Усилит любую команду РПЛ»
54 минуты назад
Шавло о Максименко: «Улучшил игру на линии, но хватает ошибок при вводе мяча ногами. В отдельных матчах даже привозил голы»
сегодня, 04:22
Жерсон о желании уйти из «Зенита»: «Такие новости высосаны из пальца. Стараюсь не обращать внимания и делать свое дело»
сегодня, 04:00
Унаи Эмери: «Лига Европы важна для «Виллы». Очень конкурентный турнир»
сегодня, 03:32
Лепсая о трансферах «Балтики» на выход: «Андраде не особо хочет продлевать контракт. Хиль, «Кордоба для бедных», тоже может уйти»
сегодня, 03:17
Эвра о Бруну: «Проблема в том, чтобы контролировать темп при получении мяча. Но без него «МЮ» не был бы в таблице там, где сейчас – он отдает голевые и забивает»
сегодня, 02:25
Лепехин о тренере для «Спартака»: «Если бы рассматривали Аленичева или Титова, было бы интереснее. Я за любого российского специалиста»
сегодня, 01:48