Слот о конфликте с Салахом: «Все ошибаются в жизни, но понимает ли игрок, что он совершил ошибку? Инициатива должна исходить от него или от меня?»

Слот о конфликте с Салахом: все совершают ошибки, но понимает ли это Мо?.

Главный тренер «Ливерпуля » Арне Слот высказался о конфликте с вингером Мохамедом Салахом после победы над «Интером» (1:0) в Лиге чемпионов.

Напомним, 33-летний египтянин провел весь матч АПЛ против «Лидса » (3:3) на скамейке. Предыдущие две игры он тоже начинал в запасе. После матча Салах раскритиковал клуб и главного тренера Арне Слота : «Я столько сделал для клуба, а меня кидают под автобус. Попрощаюсь перед Кубком Африки – не знаю, что дальше». Футболист не был включен в заявку на матч ЛЧ .

«Я разделяю эти вещи. Игрокам было очень тяжело пропустить гол на последней минуте в матче с «Лидсом». Мы практически не дали сопернику ни одного шанса, и это было очень тяжело пережить. Это уже было эмоционально само по себе, и то, что произошло потом, тоже было эмоционально.

В распоряжении команды было 13 игроков с опытом выступлений в Премьер-лиге или Лиге чемпионов. Мы пропустили тот гол, и потом многое было сказано.

Обычно такие вещи влияют и на игроков, потому что он [Салах] оказывал влияние и на клуб, и на игроков, поэтому футболистам никогда не бывает приятно, когда что-то случается с их партнером по команде.

Речь должна идти о том, что мы сделали сегодня здесь. Но я прекрасно понимаю, что и в пятницу на пресс-конференции все вопросы будут о Мо.

Все совершают ошибки в жизни, но понимает ли игрок, что он совершил ошибку? Инициатива должна исходить от него или от меня? Это уже другой вопрос.

У Конате в последнее время были сложные моменты, но он провел выдающийся матч», – сказал Слот в эфире Amazon Prime.

«У меня нет отношений со Слотом». Салах прижал «Ливерпуль» кинжальным интервью – главное ⚡

«Салах бросил «Ливерпуль» под автобус». Мощное выступление Каррагера

Интервью Салаха – лицемерие и эгоизм. Пора прощаться

«Стыдоба, Мо». Хоть кто-то понял и поддержал Салаха?