Романа Костомарова могут выписать из больницы в августе («Р-Спорт»)

Теги Роман Костомаров Р-Спорт Здоровье Фигурное катание

Стало известно, когда Романа Костомарова могут выписать из больницы.

Источник «Р-Спорта», знакомый с ситуацией, рассказал о состоянии здоровья олимпийского чемпиона в танцах на льду.

«Пациент чувствует себя гораздо лучше, проблемы с внутренними органами миновали. С ним занимаются специалисты, он делает лечебную физкультуру, чтобы разработать мышцы. Но до установки протезов еще далеко, должно пройти время.

Что же касается возможной транспортировки в Германию, то это домыслы, не имеющие ничего общего с реальностью. В настоящее время таких планов нет», – сказал источник.

«Костомаров может пробыть (в больнице) до августа. Планируется, что он вернется домой после протезирования и реабилитации», – добавил источник.

Роман Костомаров уже три месяца в реанимации. Есть улучшения!

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7 комментариев

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Vendetta4111323
Главное, если правильно поняла, угроза жизни миновала.
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tanya_1111
Авербуху расскажите он его как раз к осени ждет.
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Antoniom
Бред. Не делают врачи такие прогнозы. В апреле прогнозируют выписать в августе. Ситуация может меняться ежедневно.
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Kareglazaya
Как же долго... Хочется пожелать терпения Роману: больничная обстановка, даже в самой комфортной палате, все равно тягостная. Мне довелось однажды 21 день в больнице пролежать, и то я считала дни и минуты, чтобы побыстрее оттуда уйти, а тут больше полугода.
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Toba Door
Этот очень долго
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Владислав Романов
Следующая новость: Роману возможно станет очень хорошо в декабре. Завтра неизвестно что случится, а они прогнозы на пол года вперёд делают.
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