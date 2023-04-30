Романа Костомарова могут выписать из больницы в августе («Р-Спорт»)

Стало известно, когда Романа Костомарова могут выписать из больницы.

Источник « », знакомый с ситуацией, рассказал о состоянии здоровья олимпийского чемпиона в танцах на льду.

«Пациент чувствует себя гораздо лучше, проблемы с внутренними органами миновали. С ним занимаются специалисты, он делает лечебную физкультуру, чтобы разработать мышцы. Но до установки протезов еще далеко, должно пройти время.

Что же касается возможной транспортировки в Германию, то это домыслы, не имеющие ничего общего с реальностью. В настоящее время таких планов нет», – сказал источник.

«Костомаров может пробыть (в больнице) до августа. Планируется, что он вернется домой после протезирования и реабилитации», – добавил источник.

Роман Костомаров уже три месяца в реанимации. Есть улучшения!