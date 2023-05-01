Победитель регулярки НХЛ в 8-й раз подряд вылетел из плей-офф в 1-м или 2-м раунде.

«Бостон» выбыл из розыгрыша Кубка Стэнли в первом раунде, уступив «Флориде» (3-4).

В регулярном чемпионате «Брюинс» заняли первое место, выиграв Президентский кубок. Клуб установил новые рекорды лиги по победам (65) и очкам (135).

Команда, занявшая первое место в регулярке , выбыла из плей-офф на стадии первого или второго раунда уже в 8-й раз подряд.

В шести случаях вылет происходил во втором раунде («Вашингтон» в 2016 и 2017 году, «Нэшвилл» в 2018-м, « » в 2020-м, «Колорадо» в 2021-м, « » в 2022-м). Еще дважды – в первом (в этом году, а также в 2019-м, когда «Тампа» уступила «Коламбусу» со счетом 0-4).

Обладатель Президентского кубка в последний раз играл в финале конференции в 2015 году («Рейнджерс», проиграли), а в главном финале – в 2013 году («Чикаго», выиграл).

Если же считать только полные сезоны, то последним клубом, занявшим первое место в регулярке и выигравшим , был «Детройт» в 2008 году.