Победитель регулярки НХЛ в 8-й раз подряд вылетел из плей-офф в 1-м или 2-м раунде

Теги Бостон Флорида Кубок Стэнли НХЛ Президентс трофи Хоккей

Победитель регулярки НХЛ в 8-й раз подряд вылетел из плей-офф в 1-м или 2-м раунде.

«Бостон» выбыл из розыгрыша Кубка Стэнли в первом раунде, уступив «Флориде» (3-4).

В регулярном чемпионате «Брюинс» заняли первое место, выиграв Президентский кубок. Клуб установил новые рекорды лиги по победам (65) и очкам (135). 

Команда, занявшая первое место в регулярке НХЛ, выбыла из плей-офф на стадии первого или второго раунда уже в 8-й раз подряд. 

В шести случаях вылет происходил во втором раунде («Вашингтон» в 2016 и 2017 году, «Нэшвилл» в 2018-м, «Бостон» в 2020-м, «Колорадо» в 2021-м, «Флорида» в 2022-м). Еще дважды – в первом (в этом году, а также в 2019-м, когда «Тампа» уступила «Коламбусу» со счетом 0-4). 

Обладатель Президентского кубка в последний раз играл в финале конференции в 2015 году («Рейнджерс», проиграли), а в главном финале – в 2013 году («Чикаго», выиграл). 

Если же считать только полные сезоны, то последним клубом, занявшим первое место в регулярке и выигравшим Кубок Стэнли, был «Детройт» в 2008 году. 

16 комментариев

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цэсемьэр
Ответ Heavy_Axe
Мне тут все писали как Бостон идет за КС , ну-ну
а ты им наверное отвечал, что не Бостон а Тампа😆
+19
0
+19
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Док163
Ну и зачем такое не стабильное надо? То ли дело наша кхл. Все четко и понятно.
+12
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Sanan1908
Вот это да 😅 Флорида конечно сотворила чудо)
+5
0
+5
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Олег Усов
дно из колорадо следом отправилось-)
+2
0
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Heavy_Axe
Мне тут все писали как Бостон идет за КС , ну-ну
+1
0
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цэсемьэр
но каковы Пантеры?!🐆
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Владимир Кувшинов
В том составе Детройт и сейчас бы всех бы вынес!!
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Heavy_Axe
Ответ цэсемьэр
а ты им наверное отвечал, что не Бостон а Тампа😆
Не, я же адекватный, очевидно что 4 финала подряд были нереальны.
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Heavy_Axe
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
вам этот вылет только на пользу. нужно отдохнуть, залечить травмы, что-то замутить с составом. я хоть и не болельщик Тампы, но считаю, что последнего слова этот костяк еще не сказал
Да конечно, это очевидно. Я даже рад что так вышло. Сейчас все залечат парни и в новый бой.
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dalmolchun
Ответ Viktoriya Vushnya
Мне регулярка больше нравится, это чемпионат и там на дистанции проявляется сила команды, стабильность. Плей офф как и любой кубковый розыгрыш, во многом решает воля случая, в отдельно взятых эпизодах, которые решают исход матча. Очевидно что и Колорадо и Бостон более сбалансированные и сильные команды чем их соперники, просто где то не повезло
В регулярке вату катают на прямых ногах 60 матчей из 80. Потому ветераны Бостона и сделали рекорд. В плей-офф настоящий хоккей на каждом сантиметре площадки.
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Альфа Консалтинг
кошечки молодцы !
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serov1
Вот за это мы и любим НХЛ, здесь каждый может обыграть каждого, будь то регулярка или плей-офф 👏
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LLC ProjectFinanceConsulting
Умеет Флорида спасаться, не учли это Мишки в третьем периоде
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Кавабунга Шреддоголовый
Президентский кубок это черная метка просто. Вообще никаких гарантий не дает. "Бостон" как чемпион регулярки, а также финалист "Тампа" и чемпион "Колорадо" будьте добры, пройдите на посадку. Ваш самолет на поля для гольфа отправляется точно по графику
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Кавабунга Шреддоголовый
Ответ Heavy_Axe
Не, я же адекватный, очевидно что 4 финала подряд были нереальны.
вам этот вылет только на пользу. нужно отдохнуть, залечить травмы, что-то замутить с составом. я хоть и не болельщик Тампы, но считаю, что последнего слова этот костяк еще не сказал
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