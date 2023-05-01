Защитник «Флориды» Монтур – 6-й игрок в истории НХЛ, сравнявший счет в 7-м матче серии плей-офф на 59:00 или позже

Теги рейтинги Бостон Флорида Кубок Стэнли Патрис Бержерон Мэтт Кук НХЛ Рик Токкет Валерий Зелепукин Джонатан Маршессо Брэндон Монтур Хоккей

Брэндон Монтур – 6-й игрок в истории НХЛ, сравнявший счет в 7-м матче на 59:00 или позже.

Защитник «Флориды» перевел в овертайм седьмую игру серии первого раунда Кубка Стэнли с «Бостоном» (4:3 ОТ, 4-3). 

Он отличился на 59:00 – за минуту до конца третьего периода. 

До него в седьмых матчах плей-офф за минуту или меньше до завершения третьей 20-минутки счет сравнивали только 5 игроков. 

Это Рик Токкет («Питтсбург», 1993, 7-й матч серии второго раунда с «Айлендерс», 59:00, 3:4 ОТ, 3-4), Патрис Бержерон («Бостон», 2013, 7-й матч серии первого раунда с «Торонто», 59:09, 5:4 ОТ, 4-3), Джонатан Маршессо («Вегас», 2019, 7-й матч серии первого раунда с «Сан-Хосе», 59:13, 4:5 ОТ, 3-4), Валерий Зелепукин («Нью-Джерси», 1994, 7-й матч финала конференции с «Рейнджерс», 59:52, 1:2 2ОТ, 3-4) и Мэтт Кук («Ванкувер», 2004, 7-й матч серии первого раунда с «Калгари», 2:3 ОТ, 3-4). 

29-летний игрок в этом матче отметился дублем, а всего в серии набрал 8 (5+3) очков. 

3 комментария

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Михаил Зюбин
Просто тропарь в этой серии был.
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Deathspell Omega
Игра Монтура олицетворение всей игры "Флориды" в этой серии: весело, задорно, бегу в атаку быстрее нападающих, а там будь что будет.
Мог и похоронить команду своими ненужными удалениями, но в итоге спас.
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bestttttttofthebest
Не ожидал что Бостон после мощной регулярки так вылетит в 1 раунде
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