Защитник «Флориды» Монтур – 6-й игрок в истории НХЛ, сравнявший счет в 7-м матче серии плей-офф на 59:00 или позже

Брэндон Монтур – 6-й игрок в истории НХЛ, сравнявший счет в 7-м матче на 59:00 или позже.

Защитник «Флориды» перевел в овертайм седьмую игру серии первого раунда Кубка Стэнли с « » (4:3 ОТ, 4-3).

Он отличился на 59:00 – за минуту до конца третьего периода.

До него в седьмых матчах плей-офф за минуту или меньше до завершения третьей 20-минутки счет сравнивали только 5 игроков.

Это Рик Токкет («Питтсбург», 1993, 7-й матч серии второго раунда с «Айлендерс», 59:00, 3:4 ОТ, 3-4), («Бостон», 2013, 7-й матч серии первого раунда с «Торонто», 59:09, 5:4 ОТ, 4-3), («Вегас», 2019, 7-й матч серии первого раунда с «Сан-Хосе», 59:13, 4:5 ОТ, 3-4), («Нью-Джерси», 1994, 7-й матч финала конференции с «Рейнджерс», 59:52, 1:2 2ОТ, 3-4) и («Ванкувер», 2004, 7-й матч серии первого раунда с «Калгари», 2:3 ОТ, 3-4).

29-летний игрок в этом матче отметился дублем, а всего в серии набрал 8 (5+3) очков.