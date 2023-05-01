Защитник «Флориды» Монтур – 6-й игрок в истории НХЛ, сравнявший счет в 7-м матче серии плей-офф на 59:00 или позже
Брэндон Монтур – 6-й игрок в истории НХЛ, сравнявший счет в 7-м матче на 59:00 или позже.
Защитник «Флориды» перевел в овертайм седьмую игру серии первого раунда Кубка Стэнли с «Бостоном» (4:3 ОТ, 4-3).
Он отличился на 59:00 – за минуту до конца третьего периода.
До него в седьмых матчах плей-офф за минуту или меньше до завершения третьей 20-минутки счет сравнивали только 5 игроков.
Это Рик Токкет («Питтсбург», 1993, 7-й матч серии второго раунда с «Айлендерс», 59:00, 3:4 ОТ, 3-4), Патрис Бержерон («Бостон», 2013, 7-й матч серии первого раунда с «Торонто», 59:09, 5:4 ОТ, 4-3), Джонатан Маршессо («Вегас», 2019, 7-й матч серии первого раунда с «Сан-Хосе», 59:13, 4:5 ОТ, 3-4), Валерий Зелепукин («Нью-Джерси», 1994, 7-й матч финала конференции с «Рейнджерс», 59:52, 1:2 2ОТ, 3-4) и Мэтт Кук («Ванкувер», 2004, 7-й матч серии первого раунда с «Калгари», 2:3 ОТ, 3-4).
29-летний игрок в этом матче отметился дублем, а всего в серии набрал 8 (5+3) очков.
Мог и похоронить команду своими ненужными удалениями, но в итоге спас.