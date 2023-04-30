«Соболев может торжественно передать титул дельфина Комличенко». Зарема о матче «Спартак» – «Ростов»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Николай Комличенко Александр Соболев Чемпионат.com Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова считает, что Николай Комличенко симулировал фолы в матче со «Спартаком» (1:1).

Супруга экс-президента красно-белых Леонида Федуна высказалась об игре форварда «Ростова».

«Соболев может торжественно передать титул дельфина Комличенко. Сколько раз игрок «Ростова» пытался заплести свои руки, ноги, хвост, да и любую часть тела, чтобы растянуться в штрафной?

Редкий игрок, у которого падение получается более эффектным, чем игра», — сказала Салихова.

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57 комментариев

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kulik13
Т.е. она не отрицает, что Соболев дельфин?
+58
-7
+51
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KOTOV71
Ответ kulik13
Т.е. она не отрицает, что Соболев дельфин?
Не отрицает,а Подтверждает!!
+29
-3
+26
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Edo Milanian
Она даже не поняла, что признала наличие титула (до вчера по ее мнению) у Соболева
+26
-5
+21
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Спартак-лучшая команда России
Ответ kulik13
Т.е. она не отрицает, что Соболев дельфин?
Соболев и сам не отрицает
+19
-3
+16
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mc-manaman
статус дельфина не передается, им можно только заразиться
+8
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Мосгорсуд
Ну хорошо что признала что Соболев дельфин))
+11
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2vdhrvmmzf
О Спартачи уже признают что Соболев дельфин
+10
-3
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Lol Ko
Ну нельзя же так легко расставаться с титулами! Тем более игроку Спартака.
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Сергей Яковенко
Кто такое зарема?
+6
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Артем Гладских
Ответ Spiker1606
Звание Дельфин года у Комличенко. Зря что ли столько левых пенальти заработал.
Напомни ка мне , сколько из 15 пенальти растова левые ?
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KOTOV71
-1 " титул".
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Cruel Snake
Да нет , тому всё таки это прозвище больше подходит
+6
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Spiker1606
Что был когда-то. Соболев давно уже не дельфин
Ну да, ну да, нырка в матче 24 тура против Краснодара не было что ли?
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Артем Гладских
Ответ Гамарджоба Генацвале
Два дельфина - это сила!
Есть только один дельфин 🐬
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Они так рады отскоку от пацанвы Ростовской, что всякую фигню готовы нести.. и Федун такой же, оказывается. Соболева надо в Красную книгу заносить, подлый дельфин, которому всё прощается, и откровенная грубость и быдлячество.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Spiker1606
Звание Дельфин года у Комличенко. Зря что ли столько левых пенальти заработал.
Назови пенальти на Комличенко, поставленные за нарушения правил, которых (нарушений) на самом деле не было. Задачка не слишком сложная же для тебя?
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suwor
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Ну да, ну да, нырка в матче 24 тура против Краснодара не было что ли?
Привет, Алексеич! Из вчерашних нырков заметил всего один, у Глебова, за что он и получил ж/к. Ну, та он и не возражал по этому поводу вовсе. Вроде бы больше никто не"нырял", на мой взгляд.
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Артем Гладских
Ответ Spiker1606
Звание Дельфин года у Комличенко. Зря что ли столько левых пенальти заработал.
Левых?
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utsh44psmr
Ответ kulik13
Т.е. она не отрицает, что Соболев дельфин?
Сам Соболев не отрицает, что он дельфин 🐬
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САРМÁТ
Русалке виднее... Но она Дельфину, как известно, - не пара!
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ suwor
Привет, Алексеич! Из вчерашних нырков заметил всего один, у Глебова, за что он и получил ж/к. Ну, та он и не возражал по этому поводу вовсе. Вроде бы больше никто не"нырял", на мой взгляд.
У тебя взгляд неправильный, не "тарасовский". Привет, Саныч!
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СкептикК
ЗарЕма, ЗаремА, ЗАрема-ЗарЕма, Зарема-мА!
Мы скучали без Вас!
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SMART789
Уважительно по отношению к своему игроку
Молодец
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Spiker1606
Карпин сам даёт установку на тренировках, добежать до штрафной и падать
Ваш Джикия даже в своей штрафной падает, забыв, где и чьи ворота. Про подлого Соболева ваще молчу.)))
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Егор Егоров
Боюсь, в данном случае работает знаменитая теорема эскобара
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