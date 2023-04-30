«Соболев может торжественно передать титул дельфина Комличенко». Зарема о матче «Спартак» – «Ростов»

Зарема Салихова считает, что Николай Комличенко симулировал фолы в матче со «Спартаком» (1:1).

Супруга экс-президента красно-белых Леонида Федуна высказалась об игре форварда « ».

«Соболев может торжественно передать титул дельфина . Сколько раз игрок «Ростова» пытался заплести свои руки, ноги, хвост, да и любую часть тела, чтобы растянуться в штрафной?

Редкий игрок, у которого падение получается более эффектным, чем игра», — сказала .

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