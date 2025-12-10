Камбэк «Барсы», победа «Ливерпуля» с голом на 88-й, исследование Минспорта о лимите, Месси – MVP сезона МЛС, ЦСКА идет в ЭСК из-за удаления Мойзеса, Араухо посетит святые места и другие новости

1. Во вторник в Лиге чемпионов «Барселона» одержала волевую победу над «Айнтрахтом» (2:1), Кунде сделал дубль за 3 минуты с передач Рэшфорда и Ямаля. «Интер» уступил «Ливерпулю» (0:1): Собослаи реализовал пенальти на 88-й, гол Конате отменили из-за игры рукой Экитике. «Челси» проиграл «Аталанте» (1:2), «Бавария» обыграла «Спортинг» (3:1), «Атлетико» был сильнее ПСВ в гостях (3:2). Все результаты дня – здесь .

2. Минспорта выложило исследование о лимите : 62% болельщиков поддерживают ужесточение. 70% фанатов считают, что легионеры играют лучше российских футболистов.

3. Лионель Месси стал самым ценным игроком сезона в МЛС. Форвард «Интер Майами» первым в истории дважды подряд получил приз.

3. 31 игрок вошел в итоговый состав «России 25» на Кубок Первого канала, из СКА нет никого. Радулов, Исаев, Набоков, Каюмов, Бучельников и Коваленко не сыграют на турнире.

4. Черчесов, Тедеев и Талалаев – кандидаты на пост тренера «Динамо». Их предлагает консультативный совет клуба, пишет инсайдер Иван Карпов. По данным «РБ Спорт», однако, одним из главных кандидатов называется Ролан Гусев, а Талалаев и Тедеев не рассматриваются.

5. ЦСКА обратился в ЭСК из-за удаления Мойзеса в игре с «Краснодаром».

6. НХЛ. «Тампа» разгромила «Монреаль» (6:1), Кучеров набрал 1+1 и вышел на 5-е место по очкам среди россиян в истории лиги, Демидов сделал ассист и завершил игру с «минус 3» . «Нью-Джерси» победил «Оттаву» (4:3) и прервал серию из 5 поражений, Грицюк набрал 1+2 – личный рекорд по очкам за игру в лиге. Все результаты дня – здесь .

7. Президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж осудил ситуацию с посвященным ЛГБТ* матчем на чемпионате мира: «И мы, и Египет протестуем. Это неразумное решение, призванное поддержать определенную группу».

8. Акатьева, Петросян, Двоеглазова вошли в состав участниц чемпионата России 2026 года, который пройдет в Санкт-Петербурге, Горбачевой нет в списке.

9. НБА. «Нью-Йорк» справился с «Торонто» в 1/4 финала Кубка лиги, 37 очков Бэйна помогли «Орландо» победить «Майами».

10. Зоозащитная организация IAWPC призвала ФИФА осудить убийства бродячих собак в Марокко в преддверии Кубка Африки и ЧМ-2030: «Эти зверства происходят в тени стадионов».

11. Психологические проблемы Араухо «серьезнее, чем кажутся» , он перенес несколько приступов тревоги. «Барса» поддерживает защитника и не торопит с возвращением, пишет COPE. Футболист посетит святые для христиан места в Иерусалиме на фоне психологических проблем, защитник прилетел в Израиль.

12. «Реал» не хочет увольнять Алонсо, если только не будет другого выбора. Зидана в клубе не будет, утверждает журналист Cadena SER Ману Карреньо.

13. Украина обратилась к МОК и ISU с требованием проверить соответствие Гуменника и Петросян нейтральному статусу.

14. Беллингем сказал «ты ###### мудак» четвертому судье после матча с «Сельтой». Родриго после удаления Каррераса обратился с главному арбитру: «Прояви уважение к этому месту».

Цитаты дня.

Дочь Аленичева об астрологии: «Мои разборы стоили 3 тысячи рублей, когда начинала. Со временем платят больше – 20 тысяч . Почему бы не стать наследницей Заремы в этой сфере»

«Зенит» знает, что рано или поздно забьет, тем более если судейка немножко лоялен . Нужно правило ввести: рядом с их игроками бегать нельзя». Быстров на фоне удаления Неделчару

Морозов о Fan ID: «На хоккее другая аудитория. Дегтярев знает, какая у нас атмосфера, люди приходят с детьми »

Алина Загитова: «Я приняла такую позицию, что я никогда не буду фотошопить себя . Мы такие, какие мы есть»

Павел Мамаев: «Не уверен, что хотя бы 3 игрока нынешнего «Краснодара» играли бы за мой . Тот состав – лучший за всю историю по игре, говорит Галицкий»

Елена Вяльбе: «Думаю, Telegram скоро заблокируют. Есть МАХ, в котором меня все устраивает, спокойно пользуюсь »

Михаил Дегтярев: «Какой смысл содержать за счет налогоплательщиков столько африканских и латиноамериканских легионеров? У нас есть исторический шанс восстановить отечественную школу»

* − движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.