Киву о пенальти на Виртце: «Судья был в отличной позиции и решил, что 11-метрового нет. Когда вмешивается ВАР, он должен понимать динамику эпизода»
Главный тренер «Интера» Кристиан Киву высказался о пенальти в пользу «Ливерпуля» в концовке матча команд в Лиге чемпионов (0:1).
На 87-й минуте арбитр Феликс Цвайер после просмотра ВАР назначил пенальти в пользу англичан – Алессандро Бастони в штрафной потянул Флориана Виртца за футболку. Удар с точки реализовал Доминик Собослаи.
«Я редко комментирую решения судей. Я говорю об уважении и о том, чему мы должны учить людей, особенно в Лиге чемпионов. Судья находился в отличной позиции, видел весь эпизод и решил, что пенальти там нет.
Когда вмешивается ВАР, он должен понимать динамику эпизода. Мы должны принимать решения арбитров и учиться противостоять несправедливости, относиться к таким моментам внимательнее и пытаться концентрироваться на том хорошем, что мы можем делать», – сказал Киву.