Газизов об уходе Биджиева из «Махачкалы»: «Большой профессионал, но наверное, на каком‑то этапе подустал эмоционально»

Гендиректор «Махачкалы» об уходе Биджиева: подустал эмоционально.

Гендиректор махачкалинского «Динамо » Шамиль Газизов рассказал, почему Хасанби Биджиев подал в отставку с поста тренера дагестанского клуба.

— Мне было очень приятно работать с Хасанби Эдуардовичем. Большой профессионал, хороший человек с очень сильными человеческими качествами. Он проделал с нами большой путь. Вывел команду в РПЛ , добился хорошего результата в первый год. Мы работали дальше, но, наверное, на каком‑то этапе эмоциональный фон подустал. Я очень рад тому, что познакомился с ним, и всегда буду на связи.

— Есть ли у вас уже фамилии тренеров, которые могут заменить его?

— Нет, — сказал Газизов.