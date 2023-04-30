«Ман Сити» вышел на 1-е место в АПЛ и опережает «Арсенал» на 1 очко при матче в запасе

«Манчестер Сити» вышел на 1-е место в АПЛ.

В воскресенье команда обыграла « » (2:1) в 34-м туре АПЛ.

Теперь « » опережает «Арсенал» на 1 очко и лидирует в Премьер-лиге с 76 баллами при матче в запасе.

«Арсенал» во вторник в рамках 34-го тура сыграет с «Челси».

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