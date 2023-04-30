«Ман Сити» вышел на 1-е место в АПЛ и опережает «Арсенал» на 1 очко при матче в запасе

Теги Манчестер Сити Фулхэм премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Футбол

«Манчестер Сити» вышел на 1-е место в АПЛ.

В воскресенье команда Пепа Гвардиолы обыграла «Фулхэм» (2:1) в 34-м туре АПЛ.

Теперь «Манчестер Сити» опережает «Арсенал» на 1 очко и лидирует в Премьер-лиге с 76 баллами при матче в запасе.

«Арсенал» во вторник в рамках 34-го тура АПЛ сыграет с «Челси».

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105 комментариев

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Михо
Да все уже понятно, Сити опять чемпион. Пеп превратил АПЛ в монолигу практически😃
+113
-8
+105
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Илья Храбров
Ответ rigobersong
Пеп Доминатор и хозяин АПЛ!:) Величайший:)) Хейтеры конечно заминусуют, но мы то знаем, что их красные лица стоят того, что бы получить и тысячи минусов:)))
Чувак, мне кажется, тебе ставят минусы, даже не читая твои сообщения)
+40
-5
+35
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Leo Messi
Круто так держать ребята.я не сомневался в Вас !!!! )))
+37
-9
+28
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Benner
Требл все ближе.
Осталось вышвырнуть кабинет с 1/2 ЛЧ, чтобы таки оформить требл
+55
-37
+18
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rej1sta
Ответ llolishe
Только Сити позволяют тратить сколько они хотят Другие клубы должны тратить осторожно чтобы не повторилась ситуация как у Юве этого сезона
Челси осторожно тратит? А МЮ?
+19
-2
+17
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Вова Гаврилов
Пеп молодчик. Непростая, но очень важная победа в отсутствии Де Брейне
+15
0
+15
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udiekemen
Ответ Михо
Да все уже понятно, Сити опять чемпион. Пеп превратил АПЛ в монолигу практически😃
Сити с чемпионством и на требл есть все шансы) и хочется чтоб в итоге Холанд взял свой заслуженный ЗМ)
+39
-25
+14
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Trash Talking
Такая победа только добавит победного духа и второго дыхания Сити. Теперь уже абсолютно всё говорит за чемпионство Сити.
+13
-1
+12
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Даши Будаев
Ответ udiekemen
Сити с чемпионством и на требл есть все шансы) и хочется чтоб в итоге Холанд взял свой заслуженный ЗМ)
У Сити есть еще шансы взять требл, а не просто АПЛ и ЛЧ :)))). Как по мне, то ЗМ заслужил КДБ, как и по сумме сезонов, так и за этот. Один из лучших полузащитников мира, если не лучший в своем амплуа. А Холланд еще молод, и если он реально зверь, то сможет получить ЗМ, когда повторит свой рекорд.
+12
-2
+10
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Извилина Заремы
Альварес классный гол забил, конечно.
+10
-1
+9
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rigobersong
5 Чемпионств за 7 лет в АПЛ и 11е Чемпионство (3 в Барселоне, 3 в Баварии), за 15 лет тренерской карьеры:) У Анчелотти всего 5 за 30 лет, давай расскажи нам как сложно было биться против Монпелье и отдать им первое место тренерую ПСЖ:))
+24
-16
+8
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Black Phoenix
Арсеналу, как обычно, не хватило чемпионского духа: капитально слили концовку сезона, а всё из-за недоработок, когда пушкари слишком расслабляются, ведя в счёте, не желая дожимать соперника до конца, если что-то получается в игре. Плюс безвольность во всём, когда не получается толком ничего.
+13
-5
+8
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Роман
В каждом сезоне один из клубов навязывает борьбу Сити.
А побеждает в АПЛ только Сити.
+13
-6
+7
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Крэнг
Ответ llolishe
Ливерпуль лучший клуб Англии и мира Это не изменят судья АПЛ которые весь сезон свистят в пользу одной команды
Проспись
+9
-2
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Леван Мкртчян
Ответ llolishe
Только Сити позволяют тратить сколько они хотят Другие клубы должны тратить осторожно чтобы не повторилась ситуация как у Юве этого сезона
С момента прихода Пепа в АПЛ, тот же Челси и МЮ потратили прилично больше денег на трансферы. Сказки обиженых фанов, обделавшегося в этом году Ливерпуля -- никому не интересны
+9
-2
+7
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Timofey29
Ответ rej1sta
Челси осторожно тратит? А МЮ?
Не пытайся отвечать логично. Там персонаж из серии ,,абы ляпать,,
+4
0
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Илья Храбров
Заслуженное первое место. Арсенал показал, что пока ещё не готов стать чемпионом.
+5
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problemzz9
Ответ Black Phoenix
Арсеналу, как обычно, не хватило чемпионского духа: капитально слили концовку сезона, а всё из-за недоработок, когда пушкари слишком расслабляются, ведя в счёте, не желая дожимать соперника до конца, если что-то получается в игре. Плюс безвольность во всём, когда не получается толком ничего.
причем тут дух, не хватило глубины состава вот и все и в момент еще когда у Арсенала начался спад, у сити наоборот вышел на лучшую форму в сезоне, так ж вылет Салиба сыграл немалую роль без него защита с холдингом в старте стала слишком уязвимой и так же Парти который выжигал в опорке первую половину сезона просто проваливает посл месяц, а так ну да для казуалов толком не следящих за играми конечно дело в духе…
+6
-3
+3
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Roman
Альварес топовый голешник вальнул
+6
-3
+3
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Крэнг
Ну никто в этом и не сомневался
+4
-1
+3
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rigobersong
Пеп Доминатор и хозяин АПЛ!:) Величайший:)) Хейтеры конечно заминусуют, но мы то знаем, что их красные лица стоят того, что бы получить и тысячи минусов:)))
+32
-29
+3
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zy888.8
Вот и сказочки конец
+2
0
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Егор Егор
Ответ Михо
Да все уже понятно, Сити опять чемпион. Пеп превратил АПЛ в монолигу практически😃
Да, топ-тренер (или топ-1, чего уж) с возможностью по ресурсам получать нужных игроков = невообразимая сила даже для АПЛ.
+4
-2
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Радик Фатхутдинов
Было бы круто, если б таблица обновлялась так же быстро, как появляются новости (вопрос, скорее, к разработчикам приложения)
+2
0
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jordy
Ответ rigobersong
5 Чемпионств за 7 лет в АПЛ и 11е Чемпионство (3 в Барселоне, 3 в Баварии), за 15 лет тренерской карьеры:) У Анчелотти всего 5 за 30 лет, давай расскажи нам как сложно было биться против Монпелье и отдать им первое место тренерую ПСЖ:))
За 14 лет.
Он же брал отпуск на год после ухода из Барселоны.
+3
-1
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