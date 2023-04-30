«Ман Сити» вышел на 1-е место в АПЛ и опережает «Арсенал» на 1 очко при матче в запасе
«Манчестер Сити» вышел на 1-е место в АПЛ.
В воскресенье команда Пепа Гвардиолы обыграла «Фулхэм» (2:1) в 34-м туре АПЛ.
Теперь «Манчестер Сити» опережает «Арсенал» на 1 очко и лидирует в Премьер-лиге с 76 баллами при матче в запасе.
«Арсенал» во вторник в рамках 34-го тура АПЛ сыграет с «Челси».
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Осталось вышвырнуть кабинет с 1/2 ЛЧ, чтобы таки оформить требл
А побеждает в АПЛ только Сити.
Он же брал отпуск на год после ухода из Барселоны.