Дзюба установил рекорд РПЛ, забив 31 клубу. У Лоськова, Кириченко и Семшова – по 30

Теги Локомотив Химки Артем Дзюба Дмитрий Кириченко Игорь Семшов Дмитрий Лоськов премьер-лига Россия рекорды Футбол

Артем Дзюба установил рекорд Мир РПЛ по количеству команд, которым он забил.

Сегодня форвард «Локомотива» оформил дубль в игре с «Химками» (5:1) в 25-м туре.

Всего за время выступлений в чемпионате России нападающий поражал ворота 31 команды. Чаще всего он забивал «Динамо» и «Краснодару» – по 14 мячей.

Дмитрий Лоськов, Игорь Семшов и Дмитрий Кириченко отметились голами в матчах против 30 клубов.

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чётко_как_чечётка
Статистика говорит сама за себя, рекорд тут, рекорд там, Дзюба топ нападающий.
+45
-3
+42
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Дзюба легенда нашего футбола! Жаль упертый Карпин не даст ему возможность стать единоличным лидером в сборной по голам.
+30
-12
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Haman
Легенда, чего уж там. Если задержится в РПЛ еще на год, что станет единоличным лидером по голам среди россиян. До Кержа ему осталось всего ничего.
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Давыдкин
Ответ rigobersong
Дзюба легенда нашего футбола! Жаль упертый Карпин не даст ему возможность стать единоличным лидером в сборной по голам.
Так звали его один раз, он не поехал. За ним каждый раз надо бегать и просить приехать в сборную?
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Алексеев
Как ни крути, знаковая персона в истории отечественного футбола
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Владимирович
Ответ rigobersong
Дзюба легенда нашего футбола! Жаль упертый Карпин не даст ему возможность стать единоличным лидером в сборной по голам.
Карпин на первый же сбор пригласил его в сборную . Дзюба сам отказался . Теперь пускай валит куда по дальше , не нужен нам его рекорд в сборной
+16
-10
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
закрыт по беспределу
Дзюбинатор
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кокич
Ещё гол и догонит Кержакова в клубе Григория Федотова.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
worn-out sneakers
Ответ a2wai
Футболист-то хороший, спору нет. А вот как человек...
Дроочун?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Konstantin_ZV
Ответ Haman
Легенда, чего уж там. Если задержится в РПЛ еще на год, что станет единоличным лидером по голам среди россиян. До Кержа ему осталось всего ничего.
Так то да, но почему то хочется, чтобы рекорд Кержа устоял...
+10
-9
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дандрей
Жму руку!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
worn-out sneakers
Ответ Чётко_как_чечётка
Статистика говорит сама за себя, рекорд тут, рекорд там, Дзюба топ нападающий.
Контора пишет:...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чётко_как_чечётка
Ответ worn-out sneakers
Контора пишет:...
Не понял.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Verhovn
Дзюба - КБ. Для меня он был наëмником всегда. Да, - отличный игрок, но, я не питал никогда иллюзий по поводу его преданности.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим Слуцкий
Лео Дзюба
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
a2wai
Футболист-то хороший, спору нет.

А вот как человек...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ваня-председатель
Ответ a2wai
Футболист-то хороший, спору нет. А вот как человек...
А при чем тут человек?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий