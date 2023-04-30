Дзюба установил рекорд РПЛ, забив 31 клубу. У Лоськова, Кириченко и Семшова – по 30
Артем Дзюба установил рекорд Мир РПЛ по количеству команд, которым он забил.
Сегодня форвард «Локомотива» оформил дубль в игре с «Химками» (5:1) в 25-м туре.
Всего за время выступлений в чемпионате России нападающий поражал ворота 31 команды. Чаще всего он забивал «Динамо» и «Краснодару» – по 14 мячей.
Дмитрий Лоськов, Игорь Семшов и Дмитрий Кириченко отметились голами в матчах против 30 клубов.
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