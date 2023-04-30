У Милитао новая девушка – инфлюэнсер со 125+ тысячами подписчиков в TikTok. У защитника «Реала» есть дочь от прошлых отношений

У защитника «Реала» Эдера Милитао появилась новая девушка.

Как сообщает As, ей стала инфлюэнсер из Бразилии Кассия Лоуренсу, у которой более 125 000 подписчиков в TikTok и более миллиона лайков на всех видео.

Девушка на вчера присутствовала на «Сантьяго Бернабеу» во время матча «Реал» – «Альмерия» (4:2). В соцсетях также есть совместные фотографии пары.

Фото: instagram.com/cassiialourencco/

Напомним, у Милитао есть дочь Сесилия от бразильской модели и инфлюэнсера Каролины Лимы. Лима ранее заявляла, что когда она была беременной, Эдер изменял ей со своей бывшей девушкой, Тиффани Альварес, с которой он встречался в 2019 году, до отношений с Лимой.

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