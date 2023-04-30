У Милитао новая девушка – инфлюэнсер со 125+ тысячами подписчиков в TikTok. У защитника «Реала» есть дочь от прошлых отношений

Теги Реал Мадрид Ла Лига светская хроника фото соцсети Эдер Милитао Футбол

У защитника «Реала» Эдера Милитао появилась новая девушка.

Как сообщает As, ей стала инфлюэнсер из Бразилии Кассия Лоуренсу, у которой более 125 000 подписчиков в TikTok и более миллиона лайков на всех видео.

Девушка на вчера присутствовала на «Сантьяго Бернабеу» во время матча «Реал» – «Альмерия» (4:2). В соцсетях также есть совместные фотографии пары.

Фото: instagram.com/cassiialourencco/

Напомним, у Милитао есть дочь Сесилия от бразильской модели и инфлюэнсера Каролины Лимы. Лима ранее заявляла, что когда она была беременной, Эдер изменял ей со своей бывшей девушкой, Тиффани Альварес, с которой он встречался в 2019 году, до отношений с Лимой.

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32 комментария

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Q1W2E3A!S!D!
спасибо за информацию
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Serge Vendino
Что она сделала, чтобы быть не блоггером, а инфоюэнсером?
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Streetbor
В татухах будто с Кокориным вместе сидели. В целом для несерьёзных отношений пойдет бгг
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Итачи Учиха
С такими темпами и порноактрис скоро инфлюэнсерами будут называть, хотя они уже давно негласно навязывают образ жизни подрастающим поколениям.
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Андрей Хенто
Вот, кто стал причиной плохой игры Милитао в последних двух матчах.
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Зеленый хвостик
Забавное название придумали для древнейшей профессии «инфлюэнсер».
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Кирилл Польский
Это точно стоит того, чтобы выскочить у меня с молнией ⚡Главные новости?
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Нейтральный критик
Ответ хавбек+
если отмыть от татух, то вроде ничего так обычная баба
И как ей инфлюенсить после этого? А если убрать силикон, то бедняжке вообще работать придется.
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Max Zhomkov
Ответ Streetbor
В татухах будто с Кокориным вместе сидели. В целом для несерьёзных отношений пойдет бгг
грудь резиновая ещё
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Добрый Ретроград
Меня зовут Кассия, десять лет я делала мужчинам инфлюэнс, а вчера узнала что это не инфлюэнс.
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хавбек+
если отмыть от татух, то вроде ничего так обычная баба
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ЦСКА1960
Сисьфлюэнсер
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Добрый Ретроград
инфлюэнсер - это что-то матом ведь?
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Abwehr Rus
дочь прошлых отношений
WTF?
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Сергей Лепехин
И с силиконом все в порядке
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el_gato
i’m a simple man...
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Добрый Ретроград
Продолжайте наблюдение.
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иц а мэн
не инфлюенсер а потреблядь и бесполезный биомусор
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Его Величество Златан
Парень только инфоюэнсеров ищет?))
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Raul Bloodworth
Почему им нравятся силиконовые буфера ?
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a-fon
ага, инфлюенсер)
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Bulat89
Ну,и вкус,конечно,у Милитао,что бывшая ,что нынешняя...
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Jean_M
Нормальные у неё инфлюэнсы
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Volgogradets
Ответ Streetbor
В татухах будто с Кокориным вместе сидели. В целом для несерьёзных отношений пойдет бгг
Правильно, а то будет как Алвес
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Иван Новиков
Похожа на Полину Гагарину.
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