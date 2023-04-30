«Ростов» раскритиковал Генича, назвавшего столкновение Соболева с Ланговичем «игровым моментом». Комментатор ответил: «Идите лесом, это зашквар. Пересчитайте свои пенальти и ложитесь спать»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Константин Генич соцсети Матч ТВ Александр Соболев брань Андрей Лангович контент Футбол

Константин Генич вступил в перепалку с «Ростовом» из-за матча клуба со «Спартаком».

В 25-м туре Мир РПЛ «Ростов» сыграл вничью со «Спартаком» (1:1). На 39-й минуте матча Александр Соболев грубо столкнулся с Андреем Ланговичем в центре поля. Константин Генич, комментируя матч на канале «Матч ТВ», назвал этот эпизод «игровым моментом».

«Ой-ой-ой, как Соболев-то врезался в лицо Ланговичу. Но игровой момент», – сказал Генич во время трансляции.

Вскоре в телеграм-канале «Ростова» был опубликован фрагмент этого эпизода трансляции с критикой слов Генича. В посте упоминается клубный бомбер «Спартака», ранее подаренный комментатору московским клубом.

«Костя, бомбер – это, конечно, хорошо. Но лучше бы еще и очки подарили, ### [е-мое]», – написали в телеграм-канале «Ростова».

Комментатор ответил «Ростову» в своем телеграм-канале, назвав пост с критикой его слов «зашкваром».

«Футбольный клуб «Ростов», как бы я вас ни любил – идите лесом. И это я еще мягко выразился. И я знаю, кто «состряпал» этот пост. Мелковато.

Вы точно так же видите «поле», как ищете врагов снаружи. Особенно в моем лице. Борьба за место в тройке слегка пошатывает ваши нервы и переключает внимание не туда.

Пересчитайте свои пенальти и ложитесь спать. И да, я давно в очках, если вы не заметили. И вижу через них получше вашего. Удачи в следующих матчах.

Я понимаю болельщиков, которые оперируют эмоциями. Но клуб, идущий на втором месте и предъявляющий претензии комментатору за эпизод в центре поля – это зашквар. Еще и бомбер приплели… Тьфу, блин… разочарование. Черный список сегодня пополнится. «Как земля за колхозом», – написал Генич.

Вскоре Генич опубликовал еще один пост, к которому прикрепил фотографию подаренного бомбера и нескольких очков.

«Специальный пост для для ФК «Ростов»! Все на месте. Бомбер и очки. Как вы хотели. Доброй ночи», – подписал фотографию комментатор.

Лапочкин считает, что Соболева нужно было удалять на 39-й минуте матча с «Ростовом»: «Врезался в лицо Ланговичу, чистейшая вторая желтая»

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73 комментария

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Саша Пушкин
Ответ Крэнг
Он там ещё и Журавля в жопу послал потом
Как раз в этом его можно только поддержать!
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Leo
«Генич» становится уже именем нарицательным. Вокруг его персоны одни скандалы и зашквары.
+45
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+32
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HoratioH
Костик пытается строить из себя крутого мачо, но на деле он лишь плохо воспитанный, некомпетентный невротик, вызывающий отвращение…
+40
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+25
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Крэнг
Он там ещё и Журавля в жопу послал потом
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Крэнг
Осторожно, пацаны, тут Генич всех минусует 😂
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Игорь Грек
У Генича уже пол страны в черном списке.
+18
-3
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mnogokotin-
Ответ AlexZhano__
Не знаю, что там был за момент и по делу Ростов критикует или нет. Но Генич опять реагирует очень по-детски.
а ростов? )
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+13
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Антимосковский
это нормально, что комментатор в открытую топит за один клуб во время матча? про месси месси месси молчу уже
+15
-4
+11
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San-Antonio
Да ну не, сколько таких моментов бывало когда игрок по неосторожности, не хотя нанести травмы сопернику, врезается после чего получает карточку. Тут похожий момент. Видно что Соболев идет играть в мяч, но абсолютно не смотрит на Ланговича. И это проблемы Соболева. Нынешний футбол дает много возможностей для подставлений и различных хитростей, а тут, как кажется, все гораздо очевиднее.
+16
-7
+9
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ltl
Зашквар - это прикормленный "мясными" комментатор!
+10
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+8
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PobeditelZ
спартак - позор России
+15
-8
+7
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AlexZhano__
Не знаю, что там был за момент и по делу Ростов критикует или нет. Но Генич опять реагирует очень по-детски.
+18
-14
+4
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Александр Казаков
Нормально так зашкварнулся своим постом, истеричка )))
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teo_heel
Ответ dimitrii36
Петроградом, Ленинградом назвать умудрились же
И? Ну менял Петербург названия и что теперь? Провинция? А Волгоград тогда что, он же Сталинградом был.
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Алексей Сид
Ответ HoratioH
Костик пытается строить из себя крутого мачо, но на деле он лишь плохо воспитанный, некомпетентный невротик, вызывающий отвращение…
Ещё и с паническими атаками)
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Антоша Спирин
Такие посты обычно пишутся после вечернего свидания с пузырем. С утра жалеешь, но поздно, уже все прочли. Стыднаааа))
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teo_heel
Ответ dimitrii36
провинциальный клуб 7 мая станет чемпионом под песню тату "мальчика не догонят", а был ли, тот самый мальчик
Ну Петербург провинцией называть надо ещё умудриться.
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Денис Шорц
Если честно, это какой-то стыд с обеих сторон
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Максим Пузиков
Генич просто пить хочет
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Dizzod
Ростов видимо правила не знает, там черным по белому написано: после ...надцати пенальти игроков можно бить по лицу.
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KillFish
Какой же мерзкий человек этот Генич
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Иван Пименов
Почему многие топовые в прошлом комментаторы постепенно превратились в клоунов? Или они всегда такими были, просто отсутствие широкого присутствия в соцсетях это скрывало?
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dimamak10
Геничу просто по кайфу с кем то конфликтовать
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Alamarrr
Генич выпил немного, это точно, но Ростов куда..
в этой шляпе самое интересное - это подарок одного клубишка за 37к🙂 ручная работа типа?))
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Катя СПб
Ответ dimitrii36
провинциальный клуб 7 мая станет чемпионом под песню тату "мальчика не догонят", а был ли, тот самый мальчик
Песня будет про то, что кто-там что-то босиком делал. Не помню, не интересуюсь. В отличии от кб мужиков.
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