«Ростов» раскритиковал Генича, назвавшего столкновение Соболева с Ланговичем «игровым моментом». Комментатор ответил: «Идите лесом, это зашквар. Пересчитайте свои пенальти и ложитесь спать»

Константин Генич вступил в перепалку с «Ростовом» из-за матча клуба со «Спартаком».

В 25-м туре Мир «Ростов» сыграл вничью со « » (1:1). На 39-й минуте матча грубо столкнулся с в центре поля. , комментируя матч на канале «Матч ТВ», назвал этот эпизод «игровым моментом».

«Ой-ой-ой, как Соболев-то врезался в лицо Ланговичу. Но игровой момент», – сказал Генич во время трансляции.

Вскоре в телеграм-канале «Ростова» был опубликован фрагмент этого эпизода трансляции с критикой слов Генича. В посте упоминается клубный бомбер «Спартака», ранее подаренный комментатору московским клубом.

«Костя, бомбер – это, конечно, хорошо. Но лучше бы еще и очки подарили, ### [е-мое]», – написали в телеграм-канале «Ростова».

Комментатор ответил «Ростову» в своем телеграм-канале, назвав пост с критикой его слов «зашкваром».

«Футбольный клуб «Ростов», как бы я вас ни любил – идите лесом. И это я еще мягко выразился. И я знаю, кто «состряпал» этот пост. Мелковато.

Вы точно так же видите «поле», как ищете врагов снаружи. Особенно в моем лице. Борьба за место в тройке слегка пошатывает ваши нервы и переключает внимание не туда.

Пересчитайте свои пенальти и ложитесь спать. И да, я давно в очках, если вы не заметили. И вижу через них получше вашего. Удачи в следующих матчах.

Я понимаю болельщиков, которые оперируют эмоциями. Но клуб, идущий на втором месте и предъявляющий претензии комментатору за эпизод в центре поля – это зашквар. Еще и бомбер приплели… Тьфу, блин… разочарование. Черный список сегодня пополнится. «Как земля за колхозом», – написал Генич.

Вскоре Генич опубликовал еще один пост, к которому прикрепил фотографию подаренного бомбера и нескольких очков.

«Специальный пост для для ФК «Ростов»! Все на месте. Бомбер и очки. Как вы хотели. Доброй ночи», – подписал фотографию комментатор.

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