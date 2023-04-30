«Наполи» – «Салернитана». Онлайн-трансляция начнется в 16:00

«Наполи» примет «Салернитану» в 32-м туре Серии А и может сегодня стать чемпионом.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 16:00 по московскому времени.

Если «Лацио» сегодня не обыграет «Интер», а «Наполи» победит, то команда тренера Лучано Спаллетти досрочно выиграет чемпионат Италии.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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