«Наполи» – «Салернитана». Онлайн-трансляция начнется в 16:00
«Наполи» примет «Салернитану» в 32-м туре Серии А и может сегодня стать чемпионом.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 16:00 по московскому времени.
Если «Лацио» сегодня не обыграет «Интер», а «Наполи» победит, то команда тренера Лучано Спаллетти досрочно выиграет чемпионат Италии.
- Дата проведения
- 30 апреля, 16.00, «Сан-Паоло»
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