«Флорида» отыгралась с 1-3, победив «Бостон» (4-3) в серии 1-го раунда Кубка Стэнли

Теги Бостон Флорида Кубок Стэнли Пол Морис НХЛ Картер Верхэге Хоккей

«Флорида» одержала волевую победу над «Бостоном» (4:3 ОТ, 4-3) в 7-м матче серии 1-го раунда Кубка Стэнли.

К 59-й минуте «Пантерс» проигрывали со счетом 2:3, но гол защитника Брэндона Монтура после замены вратаря Сергея Бобровского на шестого полевого игрока перевел матч в овертайм.

На 69-й минуте форвард «Флориды» Картер Верхэге забросил победную шайбу.

Примечательно, что по ходу серии «Пантерс» проигрывали со счетом 1-3, но в итоге одержали три победы подряд и вышли во 2-й раунд плей-офф.

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57 комментариев

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Марсель Объелся
Никита Петухов о Флориде:

«Приличная, очень приличная команда, которая потестирует скоростью заболевший «Бостон» – но не более того.

Что я напишу в случае победы: да ничего – победы не будет.»

4 из 16 уже есть!
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Амфитрион
Как ни за кого рад за Боба. Ему очень нужен был этот проход и важно что серия переломилась с ним в воротах.
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RIVAAA
Вот так выиграть Президент трофи и вылететь в первом раунде.
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Валерий Пшеславский
Что то мне кажется, что Орлов привез с собой магию Вашингтона в играх плей офф. Не совсем корректно, но все-таки смысл в этом есть.
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bettini
А все началось со спасения Боба в пятой игре при выходе 1 в 0 на последних секундах основного времени
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Сижу на факсах Барселоны
Блестящая Флорида. Блестящий Бобровский. Легендарная серия. Бостон пижоны, едут домой (хотя им недалеко ехать)
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Александр Филиппов
Обожаю НХЛ.
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Михаил Черный
И здесь очень важна роль Бобровского

Во-первых, с ним Флорида абсолютно свободна в атаке. Наличие Боба в твоих воротах раскрепощает.

А во-вторых этой серией он уже реабилитировался за неоднозначную регулярку.
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42mk@
Боб Выносящий.
Почувствуй себя Тампой.
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Marky777
Эй, прогнозисты, которые говорили, что Бостон будет в финале, вы где?)
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Deathspell Omega
"Флорида" пример того, как надо плевать на все расклады и вперед: либо выиграть, либо погибнуть в атаке.
"Бостон" напомнил "тампу", когда их "Коламбус" в первом же раунде вынес. Тоже победители регулярок были, в первом матче 3:0 вели...и "Коламбус" с Бобровским свипнул их 4-0.
Теперь Бобровский вынес другого рекордсмена "регулярок"...
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HOCKEYFAN13
Красавцы! Надеюсь и Торонто выкинут)
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сергей97
Учитывая рекорды в регулярке Бостона, хочется сказать только одно: ха-ха
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paha
Красиво ))
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PatologoanatoM
Ответ Pinturicchio10
Интересно что щас Юбердо чувствует. От него ведь летом избавились как от мусора, хотя мог стать легендой франшизы, в итоге он сам провёл один из худших сезонов в карьере и не вышел в ПО, а его бывшая команда делает исторический камбэк против главного фаворита плей-офф
Отлично себя чувствует , чувак ближайшие 8 лет по 10м зелени в год будет получать
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Tungus85
Это всё карма одного игрока Бостона. Ну нельзя быть такой крысой.
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Angryslon
Вот и сказочке конец!
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Spit@ma
Ответ Deathspell Omega
"Флорида" пример того, как надо плевать на все расклады и вперед: либо выиграть, либо погибнуть в атаке. "Бостон" напомнил "тампу", когда их "Коламбус" в первом же раунде вынес. Тоже победители регулярок были, в первом матче 3:0 вели...и "Коламбус" с Бобровским свипнул их 4-0. Теперь Бобровский вынес другого рекордсмена "регулярок"...
Ну там была другая серия, справедливости ради. Тут Бостон упустил успех, практически выиграв всё и вся
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забил на оборону
Бостон отдал 1-й,2-й,3-й и 5-й раунд за рентов Хатэвей и Орлов. 1-й и 4-й за рентген Бертуззи. Взяли штраф на следующий сезон чтобы вписать Кредит и Бержерона. Заложил будущее ради этого сезона.
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Spit@ma
Ответ Большое сердце Неймара
вот и прекрасно,рад за Боба. ждём перестрелки с листьями
И с Самсоновым…
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Ruslik39rus
Ответ Сергей Югай
А че теперь с везиной …???
Он её получит 100%, так как голосование уже завершилось.
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Сергей Югай
Ответ Pinturicchio10
Интересно что щас Юбердо чувствует. От него ведь летом избавились как от мусора, хотя мог стать легендой франшизы, в итоге он сам провёл один из худших сезонов в карьере и не вышел в ПО, а его бывшая команда делает исторический камбэк против главного фаворита плей-офф
Честно говоря юбердо отдали а взяли ткачака и клуб и сам Ткачак от этого выиграли . Ткачак помощнее игрок будет !
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woobzor
Свейман тащил весь ОТ на своем горбу.. Жалко Бостон по человечески, но тут на характере вытащили Кошки-львы)
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Сергей Югай
Ответ See what
Бостон на равных боролся, но погубило то, что основного вратаря не смогли определить за весь сезон
Вратаря определили , но как оказалось он психологически не устойчивый … опыта оказалось мало .Противоположность Серега, регулярку отыграл так себе, но в плей-офф включился его богатый кубковый опыт !!! Сумел потащить команду и команда раскрепостилась с ним . Это опыт бойца!!! Надеюсь теперь тренер понял кого надо ставить в ворота и закончить эти эксперименты с Лайоном…
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Сергей Югай
Ответ bettini
А все началось со спасения Боба в пятой игре при выходе 1 в 0 на последних секундах основного времени
Согласен! Тот сейв оказался мистическим для Бостона…. Серега потащил Флориду дальше
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