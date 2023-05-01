«Флорида» отыгралась с 1-3, победив «Бостон» (4-3) в серии 1-го раунда Кубка Стэнли
«Флорида» одержала волевую победу над «Бостоном» (4:3 ОТ, 4-3) в 7-м матче серии 1-го раунда Кубка Стэнли.
К 59-й минуте «Пантерс» проигрывали со счетом 2:3, но гол защитника Брэндона Монтура после замены вратаря Сергея Бобровского на шестого полевого игрока перевел матч в овертайм.
На 69-й минуте форвард «Флориды» Картер Верхэге забросил победную шайбу.
Примечательно, что по ходу серии «Пантерс» проигрывали со счетом 1-3, но в итоге одержали три победы подряд и вышли во 2-й раунд плей-офф.
«Приличная, очень приличная команда, которая потестирует скоростью заболевший «Бостон» – но не более того.
Что я напишу в случае победы: да ничего – победы не будет.»
4 из 16 уже есть!
Во-первых, с ним Флорида абсолютно свободна в атаке. Наличие Боба в твоих воротах раскрепощает.
А во-вторых этой серией он уже реабилитировался за неоднозначную регулярку.
Почувствуй себя Тампой.
"Бостон" напомнил "тампу", когда их "Коламбус" в первом же раунде вынес. Тоже победители регулярок были, в первом матче 3:0 вели...и "Коламбус" с Бобровским свипнул их 4-0.
Теперь Бобровский вынес другого рекордсмена "регулярок"...