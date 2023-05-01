«Флорида» отыгралась с 1-3, победив «Бостон» (4-3) в серии 1-го раунда Кубка Стэнли

« » одержала волевую победу над « » (4:3 ОТ, 4-3) в 7-м матче серии 1-го раунда Кубка Стэнли.

К 59-й минуте «Пантерс» проигрывали со счетом 2:3, но гол защитника Брэндона Монтура после замены вратаря Сергея Бобровского на шестого полевого игрока перевел матч в овертайм.

На 69-й минуте форвард «Флориды» забросил победную шайбу.

Примечательно, что по ходу серии «Пантерс» проигрывали со счетом 1-3, но в итоге одержали три победы подряд и вышли во 2-й раунд плей-офф.