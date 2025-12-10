  • Спортс
  • Черчесов о 8-м месте «Ахмата»: «Удовлетворительно для начала. Хотя хотелось бы большего»
5

Черчесов о 8-м месте «Ахмата»: «Удовлетворительно для начала. Хотя хотелось бы большего»

Черчесов о 8-м месте «Ахмата»: удовлетворительно для начала.

Тренер «Ахмата» Станислав Черчесов оценил 8-е место команды в РПЛ после 18 туров.

— Вы приняли «Ахмат», который находился в непростом положении. Теперь команда находится в первой восьмерке. Что получилось и не получилось за это время?

— У меня простая философия — если есть конкретный запрос и предложение, можно о чем-то думать. Что-то получилось, что-то нет, но главное: мы делали то, что планировали. 

В турнирном плане есть прогресс. Другое дело, что парочку-троечку очков мы недобрали. Команда перестроилась, игроки чувствуют себя комфортно, для некоторых нашли новые позиции. Это работа тренерского штаба. 

Оценки пока давать рано, но я бы сказал — удовлетворительно для начала. Хотя хотелось бы большего.

— Что необходимо сделать, чтобы улучшить результаты?

— Ни одна команда в мире не играет все время на стабильно высоком уровне, не всегда выглядит свежо. С «Оренбургом» получилась непростая встреча — последний матч перед паузой всегда скомканный. Но при не самой лучшей игре мы добились результата. И этому нужно учиться. 

Были встречи с «Локомотивом», «Ростовом», «Краснодаром», где мы показывали качественный футбол и заслуживали большего, но потеряли очки.

Ни одна команда не прошла первую часть чемпионата без спадов. Кто-то начал скомкано, кто-то просел по ходу турнира. И у нас был определенный спад, когда не могли выиграть. Нужно добавлять — добиваться результата там, где выиграть особенно сложно. Тем более когда действуешь хорошо, то нужен результат. Будем работать над этим, – сказал Черчесов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАхмат
logoпремьер-лига Россия
logoСтанислав Черчесов
