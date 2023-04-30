«Выпьем за любовь». Роналду выложил фото с поцелуем Джорджины после слухов о кризисе в их отношениях

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу светская хроника высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд девушки и спорт Джорджина Родригес Футбол

Криштиану Роналду опубликовал фотографию со своей возлюбленной.

Форвард «Аль-Насра» выложил снимок, на котором он целуется с Джорджиной Родригес.

«Выпьем за любовь», – подписал фото 38-летний португалец.

Изображение: instagram.com/cristiano

В испанских СМИ ранее сообщалось, что пара переживает непростые времена, так как нападающий сборной Португалии «сыт по горло» отношениями, которые длятся с 2016 года. Также утверждалось, что недавно Роналду и его девушка устроили жаркий спор при посадке в самолет, их голоса были повышенными, несмотря на присутствие других людей.

Джорджина о кризисе в отношениях с Роналду: «Завистники придумывают слухи, а идиоты верят им»

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51 комментарий

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Los Galácticos
Роналду слушает песни Игоря Николаева
+180
-5
+175
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pit4er
Ответ Los Galácticos
Роналду слушает песни Игоря Николаева
Чувствуется влияние бывшей – наверняка Ирка включала))
+92
-1
+91
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igls54
...как блестят сейчас твои глаза
+82
-2
+80
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angry horse
Где-то улыбнулся Игорь Николаев😎
+49
-1
+48
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Lanapiano
Дельфин и русалка)
+42
-2
+40
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Evgen_Hazard
Кто пропел, признавайтесь?
+17
0
+17
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svft
ага. а потом пять причин
+16
0
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Семен Клейменов
Ответ igls54
...как блестят сейчас твои глаза
Как дрожит хрустальная слеза
+15
0
+15
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Gepard_GRIN
Ответ TushcanRash
Они если честно
Не пара.
+13
0
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TushcanRash
Ответ Lanapiano
Дельфин и русалка)
Они если честно
+13
-2
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Инженер Управляющий
как блестят сейчас твои глаза
+11
0
+11
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Винстон Лайтс
Ответ pit4er
Чувствуется влияние бывшей – наверняка Ирка включала))
лучше и не скажешь))))
+8
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Н.Ф.
Игорь Николаев вошёл в чат ©
+7
0
+7
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Zizu_2004Zinnedin
дальше рюмка водки на столе?
+7
0
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Алексей Лукьянов
Кто ещё пропел?
+7
0
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Инженер Управляющий
Ответ igls54
...как блестят сейчас твои глаза
хех, забавно получилось
+6
0
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Mario Enzo
Ответ Evgen_Hazard
Кто пропел, признавайтесь?
Все))
+5
0
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Arty K.
Самый неожиданный кроссовер недели, Роналду и Николаев
+5
0
+5
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kiper88
Спортс уже переплюнул Космополитен в подобных новостях
+4
0
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Федуниньо
Ответ Lanapiano
Дельфин и русалка)
ахаха😂😂😂
+4
0
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Злобный Конь
Скиньте картинку,где Николаев с кружкой пива и этой строчкой. Желательно в комменты под постом в инсте Роналду 😃
+4
0
+4
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Екн Лор
Ответ GuruFutbola
Я не отношусь к глорам мчк, ты попутал)
Не попутал)

https://www.fcbarcelona.com/en/news/2657812/fc-barcelona-raises-rainbow-flags-at-camp-nou-in-recognition-of-lgtbi-pride/amp
+5
-1
+4
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Екн Лор
Ответ GuruFutbola
Такими постами только кринжбоев разводить, что не гей)
Фаны ЛГБT-френдли клуба точно знают)
+7
-4
+3
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Night Crawler
Ответ Zizu_2004Zinnedin
дальше рюмка водки на столе?
Ага или Владимирский централ)
+3
0
+3
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old folk
Роналду через неделю:
пятая причина - это боль
от того, что умерла любовь
+2
0
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