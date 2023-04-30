«Выпьем за любовь». Роналду выложил фото с поцелуем Джорджины после слухов о кризисе в их отношениях

Криштиану Роналду опубликовал фотографию со своей возлюбленной.

Форвард « » выложил снимок, на котором он целуется с .

«Выпьем за любовь», – подписал фото 38-летний португалец.

Изображение: instagram.com/cristiano

В испанских СМИ ранее сообщалось, что пара переживает непростые времена, так как нападающий сборной Португалии «сыт по горло» отношениями, которые длятся с 2016 года. Также утверждалось, что недавно Роналду и его девушка устроили жаркий спор при посадке в самолет, их голоса были повышенными, несмотря на присутствие других людей.

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