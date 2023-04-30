«Выпьем за любовь». Роналду выложил фото с поцелуем Джорджины после слухов о кризисе в их отношениях
Криштиану Роналду опубликовал фотографию со своей возлюбленной.
Форвард «Аль-Насра» выложил снимок, на котором он целуется с Джорджиной Родригес.
«Выпьем за любовь», – подписал фото 38-летний португалец.
Изображение: instagram.com/cristiano
В испанских СМИ ранее сообщалось, что пара переживает непростые времена, так как нападающий сборной Португалии «сыт по горло» отношениями, которые длятся с 2016 года. Также утверждалось, что недавно Роналду и его девушка устроили жаркий спор при посадке в самолет, их голоса были повышенными, несмотря на присутствие других людей.
Джорджина о кризисе в отношениях с Роналду: «Завистники придумывают слухи, а идиоты верят им»
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пятая причина - это боль
от того, что умерла любовь