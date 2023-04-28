Чемпионат Франции. «Лион» в гостях у «Страсбура», «ПСЖ», «Монако» Головина и «Марсель» проведут свои матчи в воскресенье

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«Страсбур» примет «Лион» в стартовом матче 33-го тура Лиги 1.

В субботу «Лилль» сыграет с «Аяччо». 

В воскресенье «Монако» Александра Головина сыграет с «Монпелье», «ПСЖ» – с «Лорьяном», «Марсель» – с «Осером». 

Во вторник «Тулуза» примет «Ланс». Завершится тур в среду матчем «Брест» – «Нант». 

Чемпионат Франции

33-й тур

Страсбур – Лион
Дата проведения
28 апреля, 22.00, «Ля Мено»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лилль – Аяччо
Дата проведения
29 апреля, 18.00, «Пьер-Моруа»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Монако – Монпелье
Дата проведения
30 апреля, 14.00, «Луи II»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Труа – Ницца
Дата проведения
30 апреля, 16.00, «Cтад де л`Об»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Клермон – Реймс
Дата проведения
30 апреля, 16.00, «Стад Габриэль Монпье»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

 

ПСЖ – Лорьян
Дата проведения
30 апреля, 18.05, «Парк де Пренс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Марсель – Осер
Дата проведения
30 апреля, 21.45, «Оранж Велодром»
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Тулуза – Ланс
Дата проведения
2 мая, 22.00, «Стадиум де Тулуз»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Брест – Нант
Дата проведения
3 мая, 22.00, «Cтад Франсис Ле Бле»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

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2 комментария

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ConorNite
"Монако" Головина, "Аталанта" Миранчука. До сих пор не могу понять смысл подобных формулировок..
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Direct free kick
Мбаппе сильнее Месси
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