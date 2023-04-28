Чемпионат Франции. «Лион» в гостях у «Страсбура», «ПСЖ», «Монако» Головина и «Марсель» проведут свои матчи в воскресенье

«Страсбур» примет «Лион» в стартовом матче 33-го тура Лиги 1.

В субботу «Лилль» сыграет с «Аяччо».

В воскресенье «Монако» Александра Головина сыграет с «Монпелье», «ПСЖ» – с «Лорьяном», «Марсель» – с «Осером».

Во вторник «Тулуза» примет «Ланс». Завершится тур в среду матчем «Брест» – «Нант».

33-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

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