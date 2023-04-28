Чемпионат Франции. «Лион» в гостях у «Страсбура», «ПСЖ», «Монако» Головина и «Марсель» проведут свои матчи в воскресенье
«Страсбур» примет «Лион» в стартовом матче 33-го тура Лиги 1.
В субботу «Лилль» сыграет с «Аяччо».
В воскресенье «Монако» Александра Головина сыграет с «Монпелье», «ПСЖ» – с «Лорьяном», «Марсель» – с «Осером».
Во вторник «Тулуза» примет «Ланс». Завершится тур в среду матчем «Брест» – «Нант».
33-й тур
- Дата проведения
- 28 апреля, 22.00, «Ля Мено»
- Дата проведения
- 29 апреля, 18.00, «Пьер-Моруа»
- Дата проведения
- 30 апреля, 14.00, «Луи II»
- Дата проведения
- 30 апреля, 16.00, «Cтад де л`Об»
- Дата проведения
- 30 апреля, 16.00, «Стад Габриэль Монпье»
- Дата проведения
- 30 апреля, 18.05, «Парк де Пренс»
- Дата проведения
- 30 апреля, 21.45, «Оранж Велодром»
- Дата проведения
- 2 мая, 22.00, «Стадиум де Тулуз»
- Дата проведения
- 3 мая, 22.00, «Cтад Франсис Ле Бле»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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