Гран-при Азербайджана-2023. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 14:00

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В воскресенье, 30 апреля, в Баку состоится четвертая гонка «Формулы-1» сезона-2023 – Гран-при Азербайджана. Старт заезда – в 14:00 по московскому времени.

Баку
30 апреля 2023 года
Гонка
Стартовый порядок
 
1. Шарль Леклер («Феррари»)
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
3. Серхио Перес («Ред Булл»)
4. Карлос Сайнс («Феррари»)
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
7. Ландо Норрис («Макларен»)
8. Юки Цунода («Альфа Таури»)
9. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
10. Оскар Пиастри («Макларен»)
11. Джордж Расселл («Мерседес»)
12. Алекс Албон («Уильямс»)
13. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)
14. Логан Сарджент («Уильямс»)
15. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)
16. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
17. Кевин Магнуссен («Хаас»)
18. Пьер Гасли («Альпин»)
19. Ник де Врис («Альфа Таури»)
 
Старт с пит-лейн:
 
Эстебан Окон («Альпин») 
 
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