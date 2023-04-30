«Ред Булл» сделал 3 дубля в 4 Гран-при 2023 года

Теги Гран-при Бахрейна Гран-при Австралии Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Гран-при Азербайджана Гран-при Саудовской Аравии Авто

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес завершил Гран-при Азербайджана на первом месте, его напарник Макс Ферстаппен финишировал вторым.

Дубль стал для команды 25-м в истории и третьим по итогам четырех этапов сезона-2023. Гонщики «Ред Булл» стали первым и вторым в Бахрейне и Саудовской Аравии. Ферстаппен выиграл гонку в Австралии, однако Перес тогда финишировал пятым.

Гран-при Азербайджана-2023. Перес выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й

Перес – первый пилот «Ф-1», дважды побеждавший в Баку

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