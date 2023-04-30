Борис Ротенберг-старший о «России 25»: «Видно, что у игроков есть и политическая подготовка. Они будут идти только вперед, зная, что Россия должна быть первой»

Теги Роман Ротенберг Борис Ротенберг-старший Политика Спорт-Экспресс Сочи сборная России U25 Хоккей

Борис Ротенберг считает, что игроки сборной «России 25» политически подготовлены к турне.

В мае хоккейная команда проведет серию игр с командами Беларуси и Казахстана. 

– Вы присутствовали на презентации сборной «Россия 25». Вам понравилась команда?

– На самом деле, очень понравился коллектив команды. Смотришь на ребят – глаза горят! Они готовы защищать цвета нашей страны. Видно, что у них есть и политическая подготовка. Они будут идти только вперед, зная, что Россия должна быть первой. Это самая основная задача. Никто себя не выпячивает, а каждый друг за друга. Это сразу видно.

– Сегодня говорили о том, что, может, и футбольной сборной перенять формат хоккейной. Что думаете об этом?

– Для этого мы и делаем свои академии, чтобы растить своих футболистов. Чтобы было меньше легионеров. Хотя сильные иностранцы нужны, конечно, в качестве примера для наших. Но нужно растить своих! С точки зрения патриотизма и побед сборной это важно. Нужна физическая и тактическая подготовка. Я увидел, что тот тренерский состав, который подобран в российской сборной, соответствует задачам.

– В чем вы видите цель сборной России на предстоящем турнире: результат или подготовка к возможному возвращению на международную арену?

– Результат важен всегда. Это эмоции. Это сборная России – она должна побеждать и показывать красивый хоккей. Чтобы был виден рост сборной. А результат всегда на первом месте. Роман правильно сказал, что должен быть железобетон в обороне и доминирование в атаке.

Футбол сейчас развивается по тем же принципам. Никто уже старается не ставить «автобусы». Прессинг. Вместе атакуем, вместе защищаемся, – сказал президент ФК «Сочи» и отец главного тренера сборной «России 25» Романа Ротенберга

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10 комментариев

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Rudenzik
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Vasyamarch91
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Vasyamarch91
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Ебздрогыч
Все так. Зачем нам тренер, когда достаточно замполита. Это уже даже не позор, это что-то глубже
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avcgloronalduMU
потом про вне политики )))
+3
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Антон
Набор лозунгов. Дешёвый демагог.
+3
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roman-iln@mail.ru
Что такое Россия 25 скажите пожалуйста
+2
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Дмитрий Валерьевич
Ответ roman-iln@mail.ru
Что такое Россия 25 скажите пожалуйста
Это тоже самое что и Россия 24, только хоккейная сборная. Созданная для лучшего тренера МИРА!
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Дмитрий Валерьевич
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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Джесси Пинкман
Вот же засело шакалье… и младший просто тупой носитель фамилии, а не менеджер.
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