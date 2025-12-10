Костакурта о пенальти «Ливерпуля»: «Нам говорят, что по правилам это 11-метровый, но таких моментов 17-18 в каждом матче. Можно останавливать каждый угловой и считать задержки»

Костакурта не согласен с пенальти в ворота «Интера».

«Ливерпуль » победил «Интер » (1:0) в 6-м туре Лиги чемпионов.

«Красные» на 87-й минуте получили право на пенальти: защитник миланцев Алессандро Бастони в своей штрафной потянул за футболку полузащитника гостей Флориана Виртца . Немец упал на газон после паузы.

Главный судья Феликс Цвайер не зафиксировал нарушение правил, однако коллеги на ВАР пригласили немца к монитору. Он изучил повтор и назначил пенальти, который реализовал Доминик Собослаи.

Бывший защитник «Милана» Алессандро Костакурта выразил возмущение данным решением.

«Вы создаете прецедент. Они говорят нам, что, согласно правилам, это пенальти, но проблема в том, что таких моментов 17-18 в каждом матче.

Я мог бы останавливать каждый угловой и считать, сколько там задержек. О чем мы говорим? Это не имеет смысла. А потом еще эта сцена от Виртца. Судья идет к монитору и видит, как футболист приукрашивает!» – заявил Костакурта.