Алвес в суде по делу об изнасиловании: «Я видел желание девушки и предложил продолжить в туалете – она согласилась. Я дважды спросил, нравится ли ей – она сказала «да»

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес Ла Лига происшествия девушки и спорт контент Футбол

Дани Алвес утверждает, что не насиловал девушку в ночном клубе.

Напомним, бывший игрок «Барселоны» и сборной Бразилии находится под стражей. Ему предъявлены обвинения в изнасиловании девушки в ночном клубе Sutton – предположительно это случилось в ночь на 30 декабря. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Радио Cadena SER получило доступ к стенограмме показаний, которые Алвес дал 17 апреля. По словам Алвеса, секс с 23-летней девушкой у него был по взаимному согласию. До этого футболист 4 раза менял показания.

«Нас [с другом] посадили [за наш столик] по той простой причине, что для гостей этого столика был личный туалет. Девушки подошли к нашему столику, но ни мы, ни официант не настаивали на этом.

Я видел ее желание по тому, как она танцевала, как она подошла ко мне, какие позы мы принимали. Я предложил ей продолжить в туалете, и она сказала: «Да, без проблем». Я сказал ей, что пойду первым и подожду ее там», – сказал Алвес.

Футболист еще раз заявил, что секс был по обоюдному согласию. Кроме того, он отметил, что они целовались, а девушка сделала ему минет.

«Я дважды спросил ее, нравится ли ей это, и она ответила «да», – добавил Алвес.

После этого, по словам Алвеса, он предупредил, что выйдет из туалета раньше, чтобы не вызывать подозрений. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как девушка вышла из туалета и разрыдалась. Вскоре Алвес и его друг Бруно прошли мимо нее, ничего не сказав. Однако Алвес утверждает, что не видел девушку.

«Если бы я увидел ее на выходе, я бы остановился, чтобы спросить, что с ней случилось, потому что до этого все было хорошо. Я лишь поддался желанию, ее и своего», – заявил Дани.

Алвес снова попросил о предварительном освобождении. Защита Дани настаивает, что секс с жертвой был по обоюдному согласию

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30 комментариев

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Moscwow
Ответ Barca_mania
Я верю Алвесу. зачем миллионеру кого-то насиловать?
Небось еще и мечтаешь оказаться на месте той девушки
+17
-5
+12
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igls54
5 версия событий
+9
0
+9
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Han Guly
😏
+10
-3
+7
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Flavius
Ответ zy888.8
Нифига себе...Жёстко. Милионер долларовый в толчке сыкуху прет? вообще без мозгов?))
Надо было старуху на поле для гольфа?
+3
0
+3
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Bleffinho
Ответ Barca_mania
Я верю Алвесу. зачем миллионеру кого-то насиловать?
А зачем миллионеру сексом в туалете заниматься?
+2
0
+2
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zy888.8
Нифига себе...Жёстко. Милионер долларовый в толчке сыкуху прет? вообще без мозгов?))
+3
-2
+1
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Amalfitano
Всё просто. Если девушка возьмёт деньги и Алвес не сядет - значит всё было так как говорит бразилец. Если он сядет - значит врёт.
+2
-1
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Black Phoenix
Почему Алвес со своим влиянием и деньгами просто даму лёгкого поведения не снял? Зачем такие сложности? Ну захотелось перепихнуться - закажи даму по вкусу хоть на всю ночь и трахайся до утра.

Неужели ума не хватило?
+1
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Геннадий Тимченко
Ответ igls54
5 версия событий
с каждым разом всё больше и больше подробностей вспоминает Алвес - помнится при первом допросе даже ЗП свою вспомнить не мог (сказал сумму в десять раз меньше), да и девушки никакой не было 👏
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Amalfitano
Ответ Black Phoenix
Почему Алвес со своим влиянием и деньгами просто даму лёгкого поведения не снял? Зачем такие сложности? Ну захотелось перепихнуться - закажи даму по вкусу хоть на всю ночь и трахайся до утра. Неужели ума не хватило?
Может не нравятся ему пролажная любовь? Может желает настоящего, а не покупного?
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Amalfitano
Ответ Flavius
Надо было старуху на поле для гольфа?
В музее Прада. Перед картиной Гойи.
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Eden-bat
Ответ Flavius
Надо было старуху на поле для гольфа?
Жену дома. Не вариант?
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Amalfitano
Ответ Eden-bat
Жену дома. Не вариант?
Вот проживёшь с женой больше 10-15 лет и ответишь себе на этот вопрос.
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zy888.8
Ответ Flavius
Надо было старуху на поле для гольфа?
Жену дома хорошенечко, чтоб спать потом как убитый)
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Eden-bat
Ответ Amalfitano
Вот проживёшь с женой больше 10-15 лет и ответишь себе на этот вопрос.
Ещё больше прожил, не тех вы жён, значит, себе выбираете.
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Amalfitano
Ответ T622222
Надо на видео снимать в следующий раз согласие так точно
Ага. Нотариально заверить в 2-х экземплярах.
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T622222
Ответ Amalfitano
Всё просто. Если девушка возьмёт деньги и Алвес не сядет - значит всё было так как говорит бразилец. Если он сядет - значит врёт.
Может взять и он сядет не надолго или условно! Вариантов куча, но нельзя идти по грязной дорожке и не испачкать ноги поэтому он точно виноват
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arspurs9
Ответ Barca_mania
Я верю Алвесу. зачем миллионеру кого-то насиловать?
Надеюсь это шутка)
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Egobrain
а что мешало на старте эту линию держать? сейчас уже кто поверит-то...
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андрэ
сразу бы так сказал, был бы на свободе
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damondiamond
это первый минет на спортсе?
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Karl0709
Все адекватные люди верят тебе Дани.
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Эль Иберико
Перспективная ветка )
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svft
такой же изобретательный как на поле)
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T622222
Надо на видео снимать в следующий раз согласие так точно
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