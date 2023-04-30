Алвес в суде по делу об изнасиловании: «Я видел желание девушки и предложил продолжить в туалете – она согласилась. Я дважды спросил, нравится ли ей – она сказала «да»

Дани Алвес утверждает, что не насиловал девушку в ночном клубе.

Напомним, бывший игрок «Барселоны» и сборной находится под стражей. Ему предъявлены обвинения в изнасиловании девушки в ночном клубе Sutton – предположительно это случилось в ночь на 30 декабря. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Радио Cadena SER получило доступ к стенограмме показаний, которые Алвес дал 17 апреля. По словам Алвеса, секс с 23-летней девушкой у него был по взаимному согласию. До этого футболист 4 раза менял показания.

«Нас [с другом] посадили [за наш столик] по той простой причине, что для гостей этого столика был личный туалет. Девушки подошли к нашему столику, но ни мы, ни официант не настаивали на этом.

Я видел ее желание по тому, как она танцевала, как она подошла ко мне, какие позы мы принимали. Я предложил ей продолжить в туалете, и она сказала: «Да, без проблем». Я сказал ей, что пойду первым и подожду ее там», – сказал Алвес.

Футболист еще раз заявил, что секс был по обоюдному согласию. Кроме того, он отметил, что они целовались, а девушка сделала ему минет.

«Я дважды спросил ее, нравится ли ей это, и она ответила «да», – добавил Алвес.

После этого, по словам Алвеса, он предупредил, что выйдет из туалета раньше, чтобы не вызывать подозрений. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как девушка вышла из туалета и разрыдалась. Вскоре Алвес и его друг Бруно прошли мимо нее, ничего не сказав. Однако Алвес утверждает, что не видел девушку.

«Если бы я увидел ее на выходе, я бы остановился, чтобы спросить, что с ней случилось, потому что до этого все было хорошо. Я лишь поддался желанию, ее и своего», – заявил Дани.

Алвес снова попросил о предварительном освобождении. Защита Дани настаивает, что секс с жертвой был по обоюдному согласию

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