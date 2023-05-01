«Сиэтл» выиграл первую серию плей-офф в своей истории, выбив действующего чемпиона «Колорадо» (4-3). «Даллас» – соперник по 2-му раунду

Теги Кубок Стэнли Колорадо НХЛ Рон Фрэнсис Оливер Бьоркстранд Сиэтл Дэйв Хэкстол Хоккей

«Сиэтл» выиграл первую серию плей-офф в своей истории, выбив «Колорадо» (4-3).

В седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли «Кракен» добился гостевой победы над «Эвеланш» (2:1). 

Обе шайбы «Сиэтла» записал на свой счет датский форвард Оливер Бьоркстранд.

Таким образом, дебютант плей-офф, проводящий в НХЛ 2-й сезон, выбил действующего чемпиона. 

Во втором раунде соперником «Кракена» станет «Даллас». Преимущество своей площадки будет у «Старс». 

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38 комментариев

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цэсемьэр
остаётся только порадоваться за тех ребят, что с детства за Кракенов😆
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Hola Hola
В НХЛ, конечно, сумасшедший плей-офф, как всегда. Просто супер-эмоции дарят!
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Tyt
с детства за Сиэтл
+19
0
+19
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Jhon Jhon
Сравните теперь с КХЛ, где я вам могу с точностью 90%(на западе 100%) могу назвать финалистов на 2024-2036г)
+18
-4
+14
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Владимир Кувшинов
Вот это плов! Тампа,Бостон,Колорадо!! КХЛ это может только снится!!
+11
-1
+10
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Павел Зарубин
Ответ Jhon Jhon
Сравните теперь с КХЛ, где я вам могу с точностью 90%(на западе 100%) могу назвать финалистов на 2024-2036г)
Давай пиши, хоть денег поднимем на ставках:))
+8
-1
+7
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ww2hfjwf2k
Ничушкина не хватило)
+6
-1
+5
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Deathspell Omega
Зов Ктулху неумолим - привезем Кубок Стэнли в Р’льех.
+3
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Альфа Консалтинг
с одной стороны хотелось сенсации, с другой чтобы Колорадо победил. Но как вышло так вышло
+3
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+3
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Tyt
Ответ цэсемьэр
на полсекунды раньше успел🤣🤣🤣
😂😂😂первый ёпт
+2
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цэсемьэр
Ответ Tyt
с детства за Сиэтл
на полсекунды раньше успел🤣🤣🤣
+2
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Sanan1908
А можете представить себе, что в Кхл приходит новая команда сразу попадает в плей-офф и обыгрывает действующих чемпионов? Я тоже не представляю себе такого 😀 поэтому все эти Морозовы, Ротенберги, третьяки пусть не будут кричать , что в кхл интересно и непредсказуемо))
+2
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+2
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сергей97
Что за день и ПО! Сначала вылетает победитель регулярки, следом действующий обладатель КС - разве это не прекрасно!
+3
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Гекдениз Кардениз
Тампа , Бостон ,Колорадо аут кто то еще писал что скучный плей офф)) Ладно Флорида прошла они в том году хороши были втрегулярке ну Сиэтл вобще команда из ноунеймов бахнули Колорадо, все же зря они Валеру слили показательно аукнулрсь им там где трудяга Вэл в том году тащил в этом году добирать очки было некому все же стабильность его игры в последние годы приглдилась бы для прохода
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Марсель Объелся
Да че тут вообще происходит… если завтра ещё и Девилс победят, это будет вообще самый нелогичный плей офф что я видел
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Gort
Обескровленный Колорадо, конечно, даже близко не стоит с прошлогодним чемпионским. Тем не менее, дали очень достойный бой крепкому Сиэтлу.
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PolarBear
Ответ Jhon Jhon
Что значит слили?) Валера накосячил жёстко, его отстранили, это тебе не Россия как бы)
Валере теперь кодироваться надо
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кракадил
Без Валеры не могут ничего
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vals1702
расчистка для Эдмонтона продолжается
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Дмитрий Валерьевич
Ничушкина конечно не хватало. Было заметно, что не хватает мощи на пятаке.....
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Вадим Сидоров
Ну и ладно, всё равно "лавинам" было сложно повторить
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AlexM37
Привет лучшей лиге мира КХЛ!
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Valenchinche
Еще в 20 году, как только начал смотреть НХЛ на постоянке, закупился атрибутикой Сиэтла. Хотелось болеть за новую команду,так как тяжело выбрать среди действующих, кого поддерживать. Теперь реву от счастья. Финал Торонто - Сиэтл!!! Верим!
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dalmolchun
Ответ Sanan1908
А можете представить себе, что в Кхл приходит новая команда сразу попадает в плей-офф и обыгрывает действующих чемпионов? Я тоже не представляю себе такого 😀 поэтому все эти Морозовы, Ротенберги, третьяки пусть не будут кричать , что в кхл интересно и непредсказуемо))
Такая случайность и в НХЛ раз за сто лет бывает.
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Гекдениз Кардениз
Ответ Jhon Jhon
Что значит слили?) Валера накосячил жёстко, его отстранили, это тебе не Россия как бы)
ну а кому они хуже сделали? себе только, могли бы не на всю серию убирать , а дать шанс реабилетироваться
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