«Сиэтл» выиграл первую серию плей-офф в своей истории, выбив действующего чемпиона «Колорадо» (4-3). «Даллас» – соперник по 2-му раунду

«Сиэтл» выиграл первую серию плей-офф в своей истории, выбив «Колорадо» (4-3).

В седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли «Кракен» добился гостевой победы над «Эвеланш» (2:1).

Обе шайбы « » записал на свой счет датский форвард .

Таким образом, дебютант плей-офф, проводящий в НХЛ 2-й сезон, выбил действующего чемпиона.

Во втором раунде соперником «Кракена» станет «Даллас». Преимущество своей площадки будет у «Старс».