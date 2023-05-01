«Сиэтл» выиграл первую серию плей-офф в своей истории, выбив действующего чемпиона «Колорадо» (4-3). «Даллас» – соперник по 2-му раунду
«Сиэтл» выиграл первую серию плей-офф в своей истории, выбив «Колорадо» (4-3).
В седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли «Кракен» добился гостевой победы над «Эвеланш» (2:1).
Обе шайбы «Сиэтла» записал на свой счет датский форвард Оливер Бьоркстранд.
Таким образом, дебютант плей-офф, проводящий в НХЛ 2-й сезон, выбил действующего чемпиона.
Во втором раунде соперником «Кракена» станет «Даллас». Преимущество своей площадки будет у «Старс».
38 комментариев