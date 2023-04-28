Чемпионат Германии. «Дортмунд» в гостях у «Бохума», «Унион» сыграет с «Байером» завтра», «Бавария» с «Гертой» – в воскресенье

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«Боруссия» Дортмунд сыграет с «Бохумом» в гостях в стартовом матче 30-го тура Бундеслиги.

В субботу «Унион» примет «Байер», «Фрайбург» сыграет с «Кельном» на выезде. 

В воскресенье «Бавария» примет «Герту». 

Чемпионат Германии

30-й тур

Бохум – Боруссия Д
Дата проведения
28 апреля, 21.30, «Рурштадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

РБ Лейпциг – Хоффенхайм
Дата проведения
29 апреля, 16.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Унион – Байер
Дата проведения
29 апреля, 16.30, «Ан дер Альтен Ферстерай»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Кельн – Фрайбург
Дата проведения
29 апреля, 16.30, «РейнЭнергиШтадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Айнтрахт Ф – Аугсбург
Дата проведения
29 апреля, 16.30, «Дойче банк Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Штутгарт – Боруссия М
Дата проведения
29 апреля, 16.30, «Мерседес-Бенц-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Шальке – Вердер
Дата проведения
29 апреля, 19.30, «Фелтинс-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Бавария – Герта
Дата проведения
30 апреля, 16.30, «Альянц-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Вольфсбург – Майнц
Дата проведения
30 апреля, 18.30, «Фольксваген-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

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2 комментария

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ДЖИН
Дортмунд обязан брать чемп. Бавария это прошлое..гы-гы.
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Омар Хаям
Ответ ДЖИН
Дортмунд обязан брать чемп. Бавария это прошлое..гы-гы.
Окей) как скажешь
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