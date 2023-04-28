Чемпионат Германии. «Дортмунд» в гостях у «Бохума», «Унион» сыграет с «Байером» завтра», «Бавария» с «Гертой» – в воскресенье
«Боруссия» Дортмунд сыграет с «Бохумом» в гостях в стартовом матче 30-го тура Бундеслиги.
В субботу «Унион» примет «Байер», «Фрайбург» сыграет с «Кельном» на выезде.
В воскресенье «Бавария» примет «Герту».
30-й тур
- Дата проведения
- 28 апреля, 21.30, «Рурштадион»
- Дата проведения
- 29 апреля, 16.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
- Дата проведения
- 29 апреля, 16.30, «Ан дер Альтен Ферстерай»
- Дата проведения
- 29 апреля, 16.30, «РейнЭнергиШтадион»
- Дата проведения
- 29 апреля, 16.30, «Дойче банк Парк»
- Дата проведения
- 29 апреля, 16.30, «Мерседес-Бенц-Арена»
- Дата проведения
- 29 апреля, 19.30, «Фелтинс-Арена»
- Дата проведения
- 30 апреля, 16.30, «Альянц-Арена»
- Дата проведения
- 30 апреля, 18.30, «Фольксваген-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
2 комментария