Чемпионат Германии. «Дортмунд» в гостях у «Бохума», «Унион» сыграет с «Байером» завтра», «Бавария» с «Гертой» – в воскресенье

«Боруссия» Дортмунд сыграет с «Бохумом» в гостях в стартовом матче 30-го тура Бундеслиги.

В субботу « » примет « », « » сыграет с « » на выезде.

В воскресенье « » примет «Герту».

Чемпионат Германии

30-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

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