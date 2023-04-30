«Факел» объявил об уходе Пятибратова. 2 дня назад команда обыграла «Динамо»

Дмитрий Пятибратов покинул пост главного тренера «Факела».

Воронежский клуб и 46-летнйи специалист расстались по обоюдному согласию.

« пополнил наш клуб в октябре 2020 года. Вместе с ним мы прошли большой путь, Дмитрий Анатольевич стал одним из творцов исторического для воронежского футбола рывка.

Двери клуба всегда будут открыты для вас, Дмитрий Анатольевич! Вы – часть истории « », – говорится в заявлении клуба.

«Факел» занимает 14-е место в таблице Мир , набрав 21 очко. 2 дня назад воронежская команда обыграла «Динамо» со счетом 2:0.

Ранее сообщалось, что «Факел» назначит главным тренером Вадима Евсеева.

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