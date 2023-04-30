«Факел» объявил об уходе Пятибратова. 2 дня назад команда обыграла «Динамо»
Дмитрий Пятибратов покинул пост главного тренера «Факела».
Воронежский клуб и 46-летнйи специалист расстались по обоюдному согласию.
«Дмитрий Пятибратов пополнил наш клуб в октябре 2020 года. Вместе с ним мы прошли большой путь, Дмитрий Анатольевич стал одним из творцов исторического для воронежского футбола рывка.
Двери клуба всегда будут открыты для вас, Дмитрий Анатольевич! Вы – часть истории «Факела», – говорится в заявлении клуба.
«Факел» занимает 14-е место в таблице Мир РПЛ, набрав 21 очко. 2 дня назад воронежская команда обыграла «Динамо» со счетом 2:0.
Ранее сообщалось, что «Факел» назначит главным тренером Вадима Евсеева.
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Начал с победы на москвичами 2:0 и закончил победой над москвичами 0:2. Ушёл красиво
Видимо, Евсеев под стыки. Честно, думал, что до 30 тура дадут доработать Анатоличу. Удачи ему - классный мужик
На счёт Евсеева волнительно. Но будем поддерживать.
а вот Химки с Торпедо пусть вылетают. Поднимаются пусть Балтика и Рубин, и норм состав будет, хорошие стадионы.
Бавария подтвердит..)