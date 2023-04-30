«Факел» объявил об уходе Пятибратова. 2 дня назад команда обыграла «Динамо»

Теги премьер-лига Россия отставки Факел Дмитрий Пятибратов Футбол

Дмитрий Пятибратов покинул пост главного тренера «Факела».

Воронежский клуб и 46-летнйи специалист расстались по обоюдному согласию.

«Дмитрий Пятибратов пополнил наш клуб в октябре 2020 года. Вместе с ним мы прошли большой путь, Дмитрий Анатольевич стал одним из творцов исторического для воронежского футбола рывка. 

Двери клуба всегда будут открыты для вас, Дмитрий Анатольевич! Вы – часть истории «Факела», – говорится в заявлении клуба.

«Факел» занимает 14-е место в таблице Мир РПЛ, набрав 21 очко. 2 дня назад воронежская команда обыграла «Динамо» со счетом 2:0.

Ранее сообщалось, что «Факел» назначит главным тренером Вадима Евсеева.

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд

Материалы по теме

44 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shadow1882
А ведь Спортс даже фотографию ему не сделал...

Начал с победы на москвичами 2:0 и закончил победой над москвичами 0:2. Ушёл красиво
Видимо, Евсеев под стыки. Честно, думал, что до 30 тура дадут доработать Анатоличу. Удачи ему - классный мужик
+103
-2
+101
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Serge Vendino
При том, что Факел выступает явно выше ожиданий до сезона, уже двух тренеров сменили и оба раза без явных на то предпосылок. Менеджмент как-то странно поступает.
+67
-4
+63
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Испортил Динамо юбилей, зачем-то выиграл в гостях - ну как за такое не уволить!
+50
-4
+46
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
HCBV
Вслед за Василенко не доработал и Пятибратов, даже стало грустно. Всё таки есть их большая заслуга что Факел вернулся в элиту спустя столько лет... Да и не сказать что и этот сезон провальный учитывая самый низкий бюджет в лиге
+28
-1
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак сила
поздравил динаму с днём рождения
+23
-7
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
повидло
Увы с Пятибратовым стали играть хуже чем с Василенко. Но спасибо за всё! Мужик то он классный и делал всё, что мог.
На счёт Евсеева волнительно. Но будем поддерживать.
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Кузнецов
а что если руководству нужно просто красиво вернуться в Лучшую лигу мира, а тренер не согласился?)
+18
-3
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зойч
Воронеж еще от увольнения Василенко-то не отошёл. А Пятибратова после победы уволили. Не совсем догоняю.
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shadow1882
Ответ Max Zhomkov
до стыков ещё дожить бы, хотя учитывая график Химок, стыки очень возможный вариант. Очередной автобус Евсеева будет?))
Ну в Шиннике вроде как он в атаку даже играл. Посмотрим, что придумает. У Факела состав годится для атак против тех же НиНо и КС, с которыми дома предстоит играть
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DonaldBrashear 2.0
не, ну Факел пусть остается в ПЛ, там хотя бы болельщики ходят на футбол.
а вот Химки с Торпедо пусть вылетают. Поднимаются пусть Балтика и Рубин, и норм состав будет, хорошие стадионы.
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mishakmv96
Неоднозначное решение. Факел играл весело и при Василенко, и при Пятибратове, показывая нормальные для себя результаты. При Евсееве Воронеж превратится в унылый автобус с антифутболом и с ним гораздо выше шансы вернуться в лучшую лигу мира, чего бы не хотелось.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Фепа
Уволили за то что матч сдавать не стал? Странная обоюдка)
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Новый тренер ФК Спартак
Верните того первого мужика, прикольный был тренер
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
adamxx
отказался договорняк за бабки для клуба сыграть?
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
язь
Отказался с Динамо договорняк катать?
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антоша Спирин
Я вот не пойму, зачем нам все это. На кой нам этот Евсеев? Команда играет изо всех сил. Борется как может. Никто из болел камня в их огород не кинет. И на тебе...
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
E.V.P.
Не согласился поздравить с юбилеем Динамо и уже не тренер клуба
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dreamstep
Крайне странно, учитывая что у Факела и какая-то игра есть и они уверенно держаться в зоне стыков, учитывая что состав ну не сильнее Торпедо. Да и Динамо обыграли.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Британский шпион
Все ясно, Факел начало сливать руководство обратно в пердив, видимо не потянут еще один убыточный сезон в ПЛ, жаль болельщиков, но видимо как всегда «ничего личного, бизнес»
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MstAndreev
Походу, у руководства "Факела" были другие планы на матч с "Динамо". Расстроились)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Japonskiy Magnitofon
Какой смысл за 5 туров до конца? Дали бы до конца сезона доработать, а летом любого негодяя пригласить.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
Вроде Факел последний матч выиграл и испортил Динамо юбилей, а менять тренера по ходу сезона не к добру.
Бавария подтвердит..)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kit244098
Решение крайне идиотское.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
prus_3
А может и не надо было Динамо обыгрывать, раз так...
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Igor Grut
Ответ Новый тренер ФК Спартак
Верните того первого мужика, прикольный был тренер
он Аланию тащит в рпл
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий