  • Лига чемпионов. «Реал» уступил «Ман Сити», «Арсенал» разнес «Брюгге», «ПСЖ» и «Атлетик» голов не забили, «Ювентус» победил «Пафос», «Наполи» проиграл «Бенфике»
1202

Лига чемпионов. «Реал» уступил «Ман Сити», «Арсенал» разнес «Брюгге», «ПСЖ» и «Атлетик» голов не забили, «Ювентус» победил «Пафос», «Наполи» проиграл «Бенфике»

В Лиге чемпионов прошли матчи 6-го тура.

В среду в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Реал» проиграл «Манчестер Сити» (1:2), «Арсенал» разгромил «Брюгге» (3:0), «ПСЖ» сыграл вничью с «Атлетиком» (0:0), «Ювентус» победил «Пафос» (2:0), «Наполи» уступил «Бенфике» (0:2).

На общем этапе все 36 команд сведены в одну таблицу и проведут по 8 игр.

Лига чемпионов

6-й тур

10 декабря 17:45, им. Тофика Бахрамова
Карабах
Завершен
2 - 4
Аякс
Матч окончен
90’
  Глух
Бикальо   Хони Монтьель
87’
Матеус   Болт
87’
Джафаргулиев   Байрамов
87’
84’
Мокио   Фитц-Джим
82’
  Гоэи
79’
  Глух
76’
Моро   Годтс
76’
Штер   Классен
Дуран   Кащук
70’
65’
Итакура   Регеер
65’
Дольберг   Конаду
Андраде   Ахундзаде
59’
  Матеус
47’
2тайм
Перерыв
45’
+1’
Бас
39’
  Дольберг
  Дуран
10’
Карабах
Кохальски, Джафаргулиев, Медина, Мустафазаде, Матеус, Янкович, Бикальо, Аддай, Зубир, Андраде, Дуран
Запасные: Ммаэ, Кащук, Ахундзаде, Магомедалиев, Байрамов, Гурбанлы, Бунтич, Болт, Гусейнов, Куаку, Хони Монтьель
1тайм
Аякс:
Ярош, Лукас Роза, Бас, Бауман, Гоэи, Штер, Итакура, Мокио, Моро, Глух, Дольберг
Запасные: Эдвардсен, Бунида, Годтс, Конаду, Регеер, Классен, ван ден Бомен, Пасвеер, ван дер Ланс, Херкенс, Вейндал, Фитц-Джим
Подробнее
10 декабря 17:45, Эстадио де ла Серамика
Вильярреал
Завершен
2 - 3
Копенгаген
Матч окончен
90’
  Корнелиус
Гуйе
89’
Педраса   С. Кардона
83’
83’
Ашури
82’
Мадсен   Дилэйни
81’
Клем   Классон
77’
Корнелиус
72’
Загe   Мелинг
71’
Дадасон   Корнелиус
Молейро   Соломон
63’
58’
Нееструп
Ахомаш
58’
  Олувасейи
56’
48’
  Ашури
  Комесанья
47’
Пепе   Айосе Перес
46’
46’
Силва   Ашури
Бьюкенен   Ахомаш
46’
Микаутадзе   Олувасейи
46’
2тайм
Перерыв
Педраса
34’
2’
  Эльюнусси
Вильярреал
Жуниор, Педраса, Вейга, Марин, Наварро, Молейро, Гуйе, Комесанья, Бьюкенен, Микаутадзе, Пепе
Запасные: Ахомаш, Айосе Перес, Олувасейи, Тенас, Альтимира, С. Кардона, Соломон
1тайм
Копенгаген:
Котарски, Лопес, Судзуки, Перейра, Загe, Силва, Мадсен, Клем, Ларссон, Эльюнусси, Дадасон
Запасные: Рунарссон, Классон, Ашури, Дилэйни, Мукоко, Корнелиус, Гадеберг Буур, Гарананга, Хацидьякос, Мелинг
Подробнее
10 декабря 20:00, Сантьяго Бернабеу
Реал Мадрид
Завершен
1 - 2
Манчестер Сити
Матч окончен
90’
Бернарду Силва
Альваро Каррерас
88’
87’
Доку   Аке
Родриго
87’
82’
Гвардиола
Асенсио   Эндрик
79’
76’
О`Райли
71’
Шерки   Савиньо
70’
Фоден   Рейндерс
70’
Холанд   Мармуш
Себальос   Браим Диас
67’
Гонсало Гарсия   Гюлер
58’
2тайм
Перерыв
43’
  Холанд
Рюдигер
43’
35’
  О`Райли
  Родриго
28’
11’
Фоден
Реал Мадрид
Куртуа, Альваро Каррерас, Рюдигер, Асенсио, Вальверде, Беллингем, Тчуамени, Себальос, Родриго, Винисиус Жуниор, Гонсало Гарсия
Запасные: Лунин, Joan Martínez Lozano, Jorge Cestero Sancho, Эндрик, Вальдепеньяс, Фран Гарсия, Браим Диас, Мастантуоно, Ф. Гонсалес, Гюлер, Мбаппе
1тайм
Манчестер Сити:
Доннарумма, Гвардиол, Рубен Диаш, О`Райли, Матеуш Нунеш, Фоден, Нико Гонсалес, Бернарду Силва, Доку, Шерки, Холанд
Запасные: Мармуш, Беттинелли, Хусанов, Рейндерс, Траффорд, Аке, Аит-Нури, Бобб, Савиньо, Льюис
Подробнее
10 декабря 20:00, Альянц Стэдиум
Ювентус
Завершен
2 - 0
Пафос
Матч окончен
89’
Жоау Коррейя   Ланга
Йылдыз   Кабаль
84’
78’
Драгомир   Бассуамина
78’
Гольдар   Пилеас
78’
Оршич   Жажа
Дэвид   Аджич
74’
Миретти   К. Тюрам
74’
  Дэвид
72’
  Маккенни
67’
62’
Андерсон   Кина
Локателли   Опенда
60’
Локателли
55’
Жегрова   Франсишку Консейсау
46’
2тайм
Перерыв
45’
Шуньич
Ювентус
Ди Грегорио, Келли, Калулу, Копмейнерс, Йылдыз, Жегрова, Камбьязо, Миретти, Локателли, Маккенни, Дэвид
Запасные: Рухи, Костич, Опенда, Перин, Скалья, Франсишку Консейсау, Ругани, Жоау Мариу, Кабаль, Аджич, К. Тюрам, Бремер
1тайм
Пафос:
Михаил, Гольдар, Давид Луиз, Люккассен, Драгомир, Оршич, Жоау Коррейя, Пепе Родригеш, Шуньич, Бруно Соуза, Андерсон
Запасные: Пилеас, Ланга, Бассуамина, Димата, Петру, Кина, Гортер, Жажа
Подробнее
10 декабря 20:00, Ян Брейдель
Брюгге
Завершен
0 - 3
Арсенал
Матч окончен
Боржеш   Диакон
83’
83’
Уайт   Салмон
Сейс   Саббе
74’
Нвадике   Ветлесен
74’
71’
Эдегор   Нванери
71’
Мадуэке   Сака
68’
Уайт
Сике   Мейер
67’
Трезольди   Фуро
67’
65’
Нергор
63’
Инкапиэ   Калафьори
62’
Дьокереш   Габриэл Жезус
56’
  Мартинелли
47’
  Мадуэке
2тайм
Перерыв
25’
  Мадуэке
Брюгге
ван ден Хевел, Сейс, Мехеле, Ордоньес, Сике, Нвадике, Станкович, Цолис, Ванакен, Боржеш, Трезольди
Запасные: Мейер, Сандра, Нильссон, Фуро, Ромеро, Спилерс, Саббе, Ветлесен, Диакон, де Корте, Кэмпбелл
1тайм
Арсенал:
Райя, Льюис-Скелли, Инкапиэ, Нергор, Уайт, Мерино, Субименди, Эдегор, Мартинелли, Дьокереш, Мадуэке
Запасные: Сетфорд, Louie George Copley, Габриэл Жезус, Аррисабалага, Калафьори, Николс, Нванери, Сака, Салмон, Эзе
Подробнее
10 декабря 20:00, Сигнал Идуна Парк
Боруссия Д
Завершен
2 - 2
Буде-Глимт
Матч окончен
Адейеми
90’
+5’
82’
Дубвик Мяятя   Клюнге
Ян Коуто   Рюэрсон
77’
Ансельмино   Джан
77’
75’
  Хеуге
68’
Алеэсами   Нильсен
68’
Бломберг   Йоргенсен
68’
Хег   Хельмерсен
Фабиу Силва   Гирасси
67’
Байер   Адейеми
67’
  Брандт
51’
46’
Фет   Салтнес
2тайм
Перерыв
42’
  Алеэсами
Антон   Свенссон
33’
  Брандт
18’
Боруссия Д
Кобель, Н. Шлоттербек, Антон, Ансельмино, Брандт, Байер, Бенсебайни, Нмеча, Беллингем, Ян Коуто, Фабиу Силва
Запасные: Гирасси, Остшиньски, Адейеми, Майер, Рюэрсон, Свенссон, Дюранвиль, Зюле, Джан, Чуквуэмека, Гросс, Кэмпбелл
1тайм
Буде-Глимт:
Хайкин, Дубвик Мяятя, Алеэсами, Бьертуфт, Шевольд, Берг, Хеуге, Фет, Эвьен, Бломберг, Хег
Запасные: Нильсен, Клюнге, Брендбо, Йоргенсен, Лунд, Салтнес, Хельмерсен
Подробнее
10 декабря 20:00, Бай-Арена
Байер
Завершен
2 - 2
Ньюкасл
Матч окончен
90’
+3’
Вольтемаде   Висса
90’
+2’
Гордон   Рэмзи
Артур   Баде
90’
  Гримальдо
88’
Тилльман   Эчеверри
85’
82’
Рэмсдейл
78’
Барнс   Дж. Мерфи
74’
  Майли
Поку   Телла
71’
60’
Жоэлинтон   Майли
51’
  Гордон
Алеиш Гарсия
51’
Поку
47’
Шик   Кофан
46’
2тайм
Перерыв
21’
Тиав
  Бруно Гимараэс
13’
Байер
Флеккен, Тапсоба, Андрих, Куанса, Поку, Тилльман, Гримальдо, Алеиш Гарсия, Маза, Артур, Шик
Запасные: Бласвих, Телла, Кофан, Баде, Белосьян, Эчеверри, Бен-Сегир, Ломб, Тап
1тайм
Ньюкасл:
Рэмсдейл, Холл, Берн, Тиав, Ливраменто, Жоэлинтон, Бруно Гимараэс, Тонали, Гордон, Барнс, Вольтемаде
Запасные: Шер, Дж. Мерфи, Уиллок, Висса, Харрисон, А. Мерфи, Томпсон, Рэмзи, Майли, Эланга
Подробнее
10 декабря 20:00, Сан-Мамес
Атлетик
Завершен
0 - 0
ПСЖ
Матч окончен
Унаи Гомес
90’
+3’
Руис де Галаррета   Весга
78’
78’
Барколя   Гонсалу Рамуш
Аресо   Горосабель
73’
Сансет   Йерро
73’
Хаурегисар   Рего Мора
73’
Гурусета   Унаи Гомес
62’
62’
Меюлю   Д. Дуэ
Беренгер
48’
46’
Маркиньос   Забарный
2тайм
Перерыв
30’
Заир-Эмери
Хаурегисар
27’
Атлетик
Унаи Симон, Бойро, Берчиче, Вивиан, Аресо, Хаурегисар, Руис де Галаррета, Н. Уильямс, Сансет, Беренгер, Гурусета
Запасные: Рего Мора, Сантос Линарес, Горосабель, де Луис, И. Уильямс, Лекуэ, Весга, Унаи Гомес, Серрано, Йерро, Падилья, Санчес
1тайм
ПСЖ:
Сафонов, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Заир-Эмери, Фабиан Руис, Витинья, Жоау Невеш, Кварацхелия, Меюлю, Барколя
Запасные: Мбайе, Джеймс, Марин, Ли Кан Ин, Гонсалу Рамуш, Д. Дуэ, Нджанту, Забарный
Подробнее
10 декабря 20:00, Эштадиу да Луш
Бенфика
Завершен
2 - 0
Наполи
Матч окончен
Баррейро   José Pedro Formoso Neto
90’
+5’
Эурснес   Фрейташ
90’
+4’
87’
Вергара
81’
Элмаз   Вергара
Дедич
78’
Судаков   Антониу Силва
76’
Иванович   Павлидис
76’
74’
Ланг   Лукка
59’
Буонджорно   Жезус
52’
Ланг
  Баррейро
49’
46’
Бекема   Политано
46’
Оливера   Спинаццола
2тайм
Перерыв
  Риос
20’
Бенфика
Трубин, Даль, Отаменди, Томаш Араужу, Дедич, Барренечеа, Риос, Судаков, Баррейро, Эурснес, Иванович
Запасные: Рего, Велозу, Фрейташ, Регу, Уайндер, José Pedro Formoso Neto, Силва, Престианни, Самуэл Соареш, Антониу Силва, Павлидис, Скьеллеруп
1тайм
Наполи:
Милинкович-Савич, Буонджорно, Ррахмани, Бекема, Ланг, Нерес, Оливера, Мактоминей, Элмаз, Ди Лоренцо, Хейлунд
Запасные: Контини-Барановский, Жезус, Спинаццола, Вергара, Амброзино, Ферранте, Политано, Лукка
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
результаты
