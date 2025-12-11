Лига чемпионов. «Реал» уступил «Ман Сити», «Арсенал» разнес «Брюгге», «ПСЖ» и «Атлетик» голов не забили, «Ювентус» победил «Пафос», «Наполи» проиграл «Бенфике»

В Лиге чемпионов прошли матчи 6-го тура.
В среду в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов «
Реал» проиграл « Манчестер Сити» (1:2), « Арсенал» разгромил « Брюгге» (3:0), « ПСЖ» сыграл вничью с «Атлетиком» (0:0), «Ювентус» победил «Пафос» (2:0), «Наполи» уступил «Бенфике» (0:2).
На общем этапе все 36 команд сведены в одну таблицу и проведут по 8 игр.
Лига чемпионов 6-й тур Карабах
Кохальски, Джафаргулиев, Медина, Мустафазаде, Матеус, Янкович, Бикальо, Аддай, Зубир, Андраде, Дуран
Запасные: Ммаэ, Кащук, Ахундзаде, Магомедалиев, Байрамов, Гурбанлы, Бунтич, Болт, Гусейнов, Куаку, Хони Монтьель
Аякс:
Ярош, Лукас Роза, Бас, Бауман, Гоэи, Штер, Итакура, Мокио, Моро, Глух, Дольберг
Запасные: Эдвардсен, Бунида, Годтс, Конаду, Регеер, Классен, ван ден Бомен, Пасвеер, ван дер Ланс, Херкенс, Вейндал, Фитц-Джим
Вильярреал
Жуниор, Педраса, Вейга, Марин, Наварро, Молейро, Гуйе, Комесанья, Бьюкенен, Микаутадзе, Пепе
Запасные: Ахомаш, Айосе Перес, Олувасейи, Тенас, Альтимира, С. Кардона, Соломон
Копенгаген:
Котарски, Лопес, Судзуки, Перейра, Загe, Силва, Мадсен, Клем, Ларссон, Эльюнусси, Дадасон
Запасные: Рунарссон, Классон, Ашури, Дилэйни, Мукоко, Корнелиус, Гадеберг Буур, Гарананга, Хацидьякос, Мелинг
Реал Мадрид
Куртуа, Альваро Каррерас, Рюдигер, Асенсио, Вальверде, Беллингем, Тчуамени, Себальос, Родриго, Винисиус Жуниор, Гонсало Гарсия
Запасные: Лунин, Joan Martínez Lozano, Jorge Cestero Sancho, Эндрик, Вальдепеньяс, Фран Гарсия, Браим Диас, Мастантуоно, Ф. Гонсалес, Гюлер, Мбаппе
Манчестер Сити:
Доннарумма, Гвардиол, Рубен Диаш, О`Райли, Матеуш Нунеш, Фоден, Нико Гонсалес, Бернарду Силва, Доку, Шерки, Холанд
Запасные: Мармуш, Беттинелли, Хусанов, Рейндерс, Траффорд, Аке, Аит-Нури, Бобб, Савиньо, Льюис
Жегрова Франсишку Консейсау Ювентус
Ди Грегорио, Келли, Калулу, Копмейнерс, Йылдыз, Жегрова, Камбьязо, Миретти, Локателли, Маккенни, Дэвид
Запасные: Рухи, Костич, Опенда, Перин, Скалья, Франсишку Консейсау, Ругани, Жоау Мариу, Кабаль, Аджич, К. Тюрам, Бремер
Пафос:
Михаил, Гольдар, Давид Луиз, Люккассен, Драгомир, Оршич, Жоау Коррейя, Пепе Родригеш, Шуньич, Бруно Соуза, Андерсон
Запасные: Пилеас, Ланга, Бассуамина, Димата, Петру, Кина, Гортер, Жажа
Брюгге
ван ден Хевел, Сейс, Мехеле, Ордоньес, Сике, Нвадике, Станкович, Цолис, Ванакен, Боржеш, Трезольди
Запасные: Мейер, Сандра, Нильссон, Фуро, Ромеро, Спилерс, Саббе, Ветлесен, Диакон, де Корте, Кэмпбелл
Арсенал:
Райя, Льюис-Скелли, Инкапиэ, Нергор, Уайт, Мерино, Субименди, Эдегор, Мартинелли, Дьокереш, Мадуэке
Запасные: Сетфорд, Louie George Copley, Габриэл Жезус, Аррисабалага, Калафьори, Николс, Нванери, Сака, Салмон, Эзе
Боруссия Д
Кобель, Н. Шлоттербек, Антон, Ансельмино, Брандт, Байер, Бенсебайни, Нмеча, Беллингем, Ян Коуто, Фабиу Силва
Запасные: Гирасси, Остшиньски, Адейеми, Майер, Рюэрсон, Свенссон, Дюранвиль, Зюле, Джан, Чуквуэмека, Гросс, Кэмпбелл
Буде-Глимт:
Хайкин, Дубвик Мяятя, Алеэсами, Бьертуфт, Шевольд, Берг, Хеуге, Фет, Эвьен, Бломберг, Хег
Запасные: Нильсен, Клюнге, Брендбо, Йоргенсен, Лунд, Салтнес, Хельмерсен
Байер
Флеккен, Тапсоба, Андрих, Куанса, Поку, Тилльман, Гримальдо, Алеиш Гарсия, Маза, Артур, Шик
Запасные: Бласвих, Телла, Кофан, Баде, Белосьян, Эчеверри, Бен-Сегир, Ломб, Тап
Ньюкасл:
Рэмсдейл, Холл, Берн, Тиав, Ливраменто, Жоэлинтон, Бруно Гимараэс, Тонали, Гордон, Барнс, Вольтемаде
Запасные: Шер, Дж. Мерфи, Уиллок, Висса, Харрисон, А. Мерфи, Томпсон, Рэмзи, Майли, Эланга
Атлетик
Унаи Симон, Бойро, Берчиче, Вивиан, Аресо, Хаурегисар, Руис де Галаррета, Н. Уильямс, Сансет, Беренгер, Гурусета
Запасные: Рего Мора, Сантос Линарес, Горосабель, де Луис, И. Уильямс, Лекуэ, Весга, Унаи Гомес, Серрано, Йерро, Падилья, Санчес
ПСЖ:
Сафонов, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Заир-Эмери, Фабиан Руис, Витинья, Жоау Невеш, Кварацхелия, Меюлю, Барколя
Запасные: Мбайе, Джеймс, Марин, Ли Кан Ин, Гонсалу Рамуш, Д. Дуэ, Нджанту, Забарный
Баррейро José Pedro Formoso Neto Бенфика
Трубин, Даль, Отаменди, Томаш Араужу, Дедич, Барренечеа, Риос, Судаков, Баррейро, Эурснес, Иванович
Запасные: Рего, Велозу, Фрейташ, Регу, Уайндер, José Pedro Formoso Neto, Силва, Престианни, Самуэл Соареш, Антониу Силва, Павлидис, Скьеллеруп
Наполи:
Милинкович-Савич, Буонджорно, Ррахмани, Бекема, Ланг, Нерес, Оливера, Мактоминей, Элмаз, Ди Лоренцо, Хейлунд
Запасные: Контини-Барановский, Жезус, Спинаццола, Вергара, Амброзино, Ферранте, Политано, Лукка
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Таблица Лиги чемпионов Статистика Лиги чемпионов