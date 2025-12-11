Лига чемпионов. «Реал» уступил «Ман Сити», «Арсенал» разнес «Брюгге», «ПСЖ» и «Атлетик» голов не забили, «Ювентус» победил «Пафос», «Наполи» проиграл «Бенфике»

В Лиге чемпионов прошли матчи 6-го тура.

В среду в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Реал » проиграл «Манчестер Сити » (1:2), «Арсенал » разгромил «Брюгге » (3:0), «ПСЖ » сыграл вничью с «Атлетиком» (0:0), «Ювентус» победил «Пафос» (2:0), «Наполи» уступил «Бенфике» (0:2).

На общем этапе все 36 команд сведены в одну таблицу и проведут по 8 игр.

Лига чемпионов. 6 тур 10 декабря 20:00, Бай-Арена Байер Завершен 2 - 2 Ньюкасл Матч окончен 90’ +3’ Вольтемаде Висса 90’ +2’ Гордон Рэмзи Артур Баде 90’ Гримальдо

88’ Тилльман Эчеверри 85’ 82’ Рэмсдейл 78’ Барнс Дж. Мерфи 74’ Майли

Поку Телла 71’ 60’ Жоэлинтон Майли 51’ Гордон

Алеиш Гарсия 51’ Поку 47’ Шик Кофан 46’ 2 тайм Перерыв 21’ Тиав Бруно Гимараэс

13’ Байер Флеккен, Тапсоба, Андрих, Куанса, Поку, Тилльман, Гримальдо, Алеиш Гарсия, Маза, Артур, Шик Запасные: Бласвих, Телла, Кофан, Баде, Белосьян, Эчеверри, Бен-Сегир, Ломб, Тап 1 тайм Ньюкасл: Рэмсдейл, Холл, Берн, Тиав, Ливраменто, Жоэлинтон, Бруно Гимараэс, Тонали, Гордон, Барнс, Вольтемаде Запасные: Шер, Дж. Мерфи, Уиллок, Висса, Харрисон, А. Мерфи, Томпсон, Рэмзи, Майли, Эланга

Лига чемпионов. 6 тур 10 декабря 20:00, Сан-Мамес Атлетик Завершен 0 - 0 ПСЖ Матч окончен Унаи Гомес 90’ +3’ Руис де Галаррета Весга 78’ 78’ Барколя Гонсалу Рамуш Аресо Горосабель 73’ Сансет Йерро 73’ Хаурегисар Рего Мора 73’ Гурусета Унаи Гомес 62’ 62’ Меюлю Д. Дуэ Беренгер 48’ 46’ Маркиньос Забарный 2 тайм Перерыв 30’ Заир-Эмери Хаурегисар 27’ Атлетик Унаи Симон, Бойро, Берчиче, Вивиан, Аресо, Хаурегисар, Руис де Галаррета, Н. Уильямс, Сансет, Беренгер, Гурусета Запасные: Рего Мора, Сантос Линарес, Горосабель, де Луис, И. Уильямс, Лекуэ, Весга, Унаи Гомес, Серрано, Йерро, Падилья, Санчес 1 тайм ПСЖ: Сафонов, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Заир-Эмери, Фабиан Руис, Витинья, Жоау Невеш, Кварацхелия, Меюлю, Барколя Запасные: Мбайе, Джеймс, Марин, Ли Кан Ин, Гонсалу Рамуш, Д. Дуэ, Нджанту, Забарный

