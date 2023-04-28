Чемпионат России. «Динамо» примет «Факел», завтра «Спартак» сыграет с «Ростовом», «Зенит» – с «Крыльями Советов»
«Динамо» примет «Факел» в стартовом матче 25-го тура Мир РПЛ.
В субботу «Зенит» сыграет с «Крыльями Советов» на выезде, ЦСКА – с «Ахматом», «Спартак» примет «Ростов».
В воскресенье тур завершится матчем «Локомотив» – «Химки».
25-й тур
- Дата проведения
- 28 апреля, 20.00, «ВТБ Арена»
- Дата проведения
- 29 апреля, 14.00, «Самара-Арена»
- Дата проведения
- 29 апреля, 16.30, «Ахмат-Арена»
- Дата проведения
- 29 апреля, 19.00, «стадион Краснодар»
- Дата проведения
- 29 апреля, 19.30, «Открытие Банк Арена»
- Дата проведения
- 30 апреля, 14.00, «Газовик»
- Дата проведения
- 30 апреля, 16.30, «Олимпийский стадион Фишт»
- Дата проведения
- 30 апреля, 19.00, «стадион Локомотив»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Вперёд, Зенит!