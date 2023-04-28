Чемпионат России. «Динамо» примет «Факел», завтра «Спартак» сыграет с «Ростовом», «Зенит» – с «Крыльями Советов»

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«Динамо» примет «Факел» в стартовом матче 25-го тура Мир РПЛ.

В субботу «Зенит» сыграет с «Крыльями Советов» на выезде, ЦСКА – с «Ахматом», «Спартак» примет «Ростов». 

В воскресенье тур завершится матчем «Локомотив» – «Химки». 

Чемпионат России

25-й тур

Динамо – Факел
Дата проведения
28 апреля, 20.00, «ВТБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Крылья Советов – Зенит
Дата проведения
29 апреля, 14.00, «Самара-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ахмат – ЦСКА
Дата проведения
29 апреля, 16.30, «Ахмат-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Краснодар – Урал
Дата проведения
29 апреля, 19.00, «стадион Краснодар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Спартак – Ростов
Дата проведения
29 апреля, 19.30, «Открытие Банк Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Оренбург – Пари НН
Дата проведения
30 апреля, 14.00, «Газовик»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Сочи – Торпедо
Дата проведения
30 апреля, 16.30, «Олимпийский стадион Фишт»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Локомотив – Химки
Дата проведения
30 апреля, 19.00, «стадион Локомотив»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

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15 комментариев

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Андрей-ДК
пусть борьба за серебро будет игровой, без вопросов к судьям и прочей околофутбольной шелухи!
+4
-1
+3
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Владимир Тищенко
Верю в победу Факела! Вперёд соседский Воронеж,с Белгород стобой!
+3
0
+3
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Abriel
Ответ elninjo_3
Сегодня потомки Юрия Хоя испортят праздник Динамо. Хызыр Аппаев забьет на 57-й минуте мяч с отскоком от штанги и головы Шунина. На 63-й Федя Смолов не забьет пенальти, а точку в матче поставит Ираклий Квеквескири ударом через себя с центра поля.
А Ростов должен взять 3 очка и ништяк!
+4
-1
+3
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Сегодня с детства за Факел! Да чуйка, что куле толку.))
+2
0
+2
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elninjo_3
Сегодня потомки Юрия Хоя испортят праздник Динамо. Хызыр Аппаев забьет на 57-й минуте мяч с отскоком от штанги и головы Шунина. На 63-й Федя Смолов не забьет пенальти, а точку в матче поставит Ираклий Квеквескири ударом через себя с центра поля.
+3
-1
+2
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Abriel
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
Сегодня с детства за Факел! Да чуйка, что куле толку.))
За Факел!
+2
0
+2
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Андрей-ДК
пусть борьба за серебро будет игровой, без вопросов к судьям и прочей околофутбольной шелухи!
Да! за Ростов! 🇷🇺✌😁
+3
-2
+1
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Abriel
Ответ Владимир Тищенко
Верю в победу Факела! Вперёд соседский Воронеж,с Белгород стобой!
+1
+1
0
+1
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mean machine/
Удачи Зениту!
+6
-6
0
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Дмитрий Калибабчук
Не самое, мягко говоря, удачное возобновление сезона, с 2 победах в 12 матчах, явно раззадорит самарцев на встречу против лидера.До зоны стыков хозяевам всего три очка, положение неприятное, так что наверняка выезд будет тяжёлым.
Вперёд, Зенит!
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superpab
Только Факел, только победа!🎉🙂
0
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Abriel
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
Да! за Ростов! 🇷🇺✌😁
За Факел И Ростов!
+2
-2
0
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ elninjo_3
Сегодня потомки Юрия Хоя испортят праздник Динамо. Хызыр Аппаев забьет на 57-й минуте мяч с отскоком от штанги и головы Шунина. На 63-й Федя Смолов не забьет пенальти, а точку в матче поставит Ираклий Квеквескири ударом через себя с центра поля.
Эй, кто за дверью ! Выходи в сортир по одному! (с) 🙃
0
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ Владимир Тищенко
Верю в победу Факела! Вперёд соседский Воронеж,с Белгород стобой!
Орёл с Динамо!
0
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Abriel
Ответ Andrey Yaroslavtsev
Орёл с Динамо!
У Зенита, напомню 2 очка Факел отобрал.
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