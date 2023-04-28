Чемпионат России. «Динамо» примет «Факел», завтра «Спартак» сыграет с «Ростовом», «Зенит» – с «Крыльями Советов»

«Динамо» примет «Факел» в стартовом матче 25-го тура Мир РПЛ.

В субботу « » сыграет с «Крыльями Советов» на выезде, – с « », «Спартак» примет «Ростов».

В воскресенье тур завершится матчем « » – «Химки».

Чемпионат России

25-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

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