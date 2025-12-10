  • Спортс
  • Корнеев о «Динамо»: «Будто дырявое корыто. Знаешь, что залетит один, два, три мяча. Много средних игроков»
12

Корнеев о «Динамо»: «Будто дырявое корыто. Знаешь, что залетит один, два, три мяча. Много средних игроков»

Игорь Корнеев заявил, что в «Динамо» ненадежная оборона и много средних игроков.

После 18 туров бело-голубые занимают в РПЛ 10-е место.

«Динамо» — будто дырявое корыто. Ты знаешь, что залетит один, два, три мяча. Ты выходишь на поле, по сути, с отставанием в один‑два мяча. Осипенко — посредственный защитник. Он много забивает, но он же не форвард. 

Очень нужно много «Динамо» поменять, чтобы сбалансировать команду. В команде много средних игроков. Исключения – Бителло, Сергеев, Тюкавин. Гладышев интересный, но ушел в тину. Бабаев интересный. Есть ребята, на которых можно в будущем ставить», — сказал бывший футболист сборной России.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
