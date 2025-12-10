Слот про 1:0: «Хочешь попасть в восьмерку ЛЧ – нужно минимум 15 очков. Лучшее, чего можно было добиться — победить «Интер»
Слот: «Ливерпуль» показал хорошую игр в матче с «Интером».
Тренер «Ливерпуля» Арне Слот оценил выездную победу над «Интером» (1:0) в Лиге чемпионов.
«Мы отставали от «Интера» на три очка, а если хочешь попасть в восьмерку, то нужно минимум 15 баллов. Лучшее, чего можно было добиться — это победить здесь. У них действительно хорошая команда. Но в целом мы показали хорошую игру.
Полузащита всегда очень помогает обороне, но игроки проявили огромную самоотдачу. Во втором тайме мы стали прессинговать выше. Мы решили задействовать лишнего игрока в обороне – вся команда отошла за линию мяча и старалась сохранить ворота в неприкосновенности. В итоге мы заработали пенальти», – сказал Слот.
