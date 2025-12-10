Флик о победе над «Айнтрахтом»: «Барса» контролировала игру, хотя соперник оборонялся очень глубоко. Ямаль расстроился из-за замены, но у него была желтая, и ему нужен отдых»
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик подвел итоги матча с «Айнтрахтом» (2:1) в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
– Ламин Ямаль выражал недовольство после замены в конце матча.
– Что ж, он немного расстроился. Но у него была желтая карточка, а еще ему нужно было отдохнуть – это причина замены.
– Оцените игру.
– Три очка очень важны, мы снова в деле. Очень сложный матч. Соперник оборонялся очень глубоко, но мы контролировали ситуацию и создавали моменты.
Мы должны сосредоточиться и набрать на шесть очков больше, чем у нас есть сейчас. Надо смотреть на нашу результативность, и важно набрать эти шесть очков.
У нас четыре победы подряд – это важно, – сказал Флик в эфире Movistar.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Diario Sport
